Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer.
Za návrhem stojí architekti Radka Valová a Petr Vlach ze studia OOOOX.
Interiér stojí na odhalených betonových konstrukcích, které procházejí přes všechna tři podlaží.
Do pokojů byla začleněna chytrá domácnost, rekuperace i shoz na prádlo prostupující všemi patry.
Každé patro má „černý box“, který plní svou funkci v kuchyni, pracovně i úložných prostorách ložnice.
„Díky tomu, že nás klient oslovil včas a developer byl přístupný až nestandardně velkému zásahu z naší strany, se podařilo vybudovat něco naprosto atypického,“ říkají architekti Radka Valová a Petr Vlach ze studia OOOOX.
Během výstavby s klienty zvažovali, zda je pro ně nápad ponechat odhalené betonové konstrukce přijatelný.
„Byli jsme nadšeni, že se klientům hrubý beton líbil, a my tak mohli do interiéru vnést velmi zajímavou a výraznou strukturu,“ přiznávají autoři.
I přesto, že je velká část konstrukcí odhalená, podařilo se chytrou změnou dispozic rozmístit vedení rekuperace do podhledů nižších pater a vyústit ho v soklu nábytku.
To vše je možné jen ve chvíli, kdy je projekt stále jen na papíře a ještě se nezačalo stavět.
Dominantou obývacího pokoje je stěna z ocelových prutů se zavěšeným schodištěm.
Jednotlivé stupně tvoří tenká ocelová „žiletka“ s dřevěným obkladem. Výsledkem je naprosto atypický prvek interiéru.
„Abychom koupelny vyšperkovali, zvolili jsme k tmavým velkoformátovým obkladům mosazné baterie,“ říkají architekti.
Každé patro má svůj box – tedy prvek, v němž se černá barva promítá do podlahy, stěn i stropu.
Jeden z nich tvoří černá kuchyň s výrazným kamenem a dřevěným obkladem.
Na tmavém dřevě, použitém na nábytku i obkladu schodiště, byla použita metoda čpavkování, která zajišťuje probarvení materiálu do hloubky – díky tomu není při poškrábání viditelný světlý podklad.
Ve stejném duchu – v kombinaci oceli a skla – je navržena také šatna, která je směrem do ložnice otevřená prosklenými vitrínami na oblíbené kousky, jako jsou klobouky nebo tašky.
