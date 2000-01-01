V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi vyráběly žárovky pro celý svět, vznikl na 42 metrech čtverečních stylový loft. Realizace ukazuje, jak lze transformací industriální architektury na malé ploše vytvořit plnohodnotné městské bydlení.
Autor: Cresco Real Estate
Návrh architektky Lenky Lavičkové stojí na kontrastu původních a nových prvků. Pohledový beton, kov a sklo tvoří industriální základ, který vyvažují dřevěné povrchy a textilie.
Dominantou prostoru je multifunkční vestavba na celou výšku bytu se skleněným schodištěm a výraznou obytnou stěnou, které společně vytvářejí neobvyklý prvek s čalouněnou sedací lavicí ve zvýšené úrovni.
Interiér je laděný do přírodních odstínů, které napomáhají optickému zvětšení prostoru.
„Chtěli jsme ukázat, že i na malé ploše může vzniknout plnohodnotné bydlení, pokud je prostor dobře navržený. Klíčová je práce s výškou, úložnými prvky a světlem, stejně jako technologie, které zvyšují komfort, ale zůstávají v pozadí,“ říká Aleš Svatoň, generální ředitel Cresco Real Estate.
Celý byt funguje na systému chytré domácnosti Loxone, který propojuje ovládání osvětlení, ozvučení, topení, chlazení, stínění i zabezpečení.
V obývacím prostoru je kuchyň v matném antracitu s přímým vstupem na předzahrádku, která obytný prostor rozšiřuje zejména v teplejších měsících.
„Industriální charakter místa jsem cítila hned při první návštěvě a přirozeně určil směr návrhu. Na malém prostoru se nedá nic schovat – všechna rozhodnutí, použité materiály i detaily provedení jsou okamžitě vidět a musí dávat smysl. O to důležitější pro mě bylo zachovat pocit vzdušnosti a otevřenosti, aby interiér působil lehce a přehledně,“ říká architektka Lenka Lavičková.
Multifunkční vestavba propojuje úložné prostory, knihovnu i místo pro odpočinek a čtení.
Výška stropu čtyři a půl metru umožnila vestavbu galerie, která v patře nabízí ložnici, šatnu, pracovní zázemí i klidovou zónu.
Součástí interiéru jsou i vestavěné reproduktory.
I přes svou velikost disponuje byt dostatkem úložných prostor.
Součástí ložnice je i pracovní koutek.
Industriální charakter bytu doplňují dřevěné prvky, které interiéru dodávají pocit tepla.
Antracitovou čerň citlivě doplňuje odstín světlého dřeva.
Neutrální tóny velkoformátových obkladů a dlažby v koupelně doplňuje nábytek v dekoru dřeva a antracitu.
Prakticky řešená vestavba ukrývá pračku i sušičku a zároveň poskytuje dostatek úložného prostoru, aniž by narušovala čistý vzhled interiéru.
Loft vznikl v již dokončené první etapě projektu SO-HO Rezidence.
Projekt v rámci rekonstrukce bývalé budovy Tesla Holešovice přináší bydlení s industriálním charakterem.
