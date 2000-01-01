Tish a Josh, šestatřicátníci z anglického Manchesteru, vyměnili na začátku roku 2024 tradiční bydlení za 17metrový hausbót, aby unikli neustále rostoucím nájmům. A i když musí každé dva týdny popojet dál, říkají, že to stojí za to.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Život na vodě jim připadá jako nekonečná dovolená. Pokaždé jiné okolí, jiné obchody, nové malé objevy.
Uvnitř mají i v zimě příjemných 24 °C, strop si na Vánoce ozdobili vánočními dekoracemi a Tish tvrdí, že takovou atmosféru žádný dům nenabídne.
V lodi není místo pro stromeček. Nahradil ho ozdobený strop a velké červené mašle vyrobené kamarádkou na míru, aby se vešly na dveře.
Životní náklady se mění podle ročního období. V létě jim „svítí“ solární panely, v zimě utratí víc za naftová kamna a nabíjení baterií, ale i tak jejich výdaje klesly zhruba o tisíc liber měsíčně (v přepočtu 28 tisíc korun).
Jenže nic není bez kompromisů. Odpad musí nosit často kilometry pěšky, palivo shánějí sami, praní řeší mimo domov a plavba, která by autem trvala dvanáct minut, jim zabere pět hodin. Jde o časově velmi náročný způsob života.
Přesto tvrdí, že klid, blízkost přírody a netradiční způsob života jsou k nezaplacení. Díky životu na kanále dokonce už zachránili veverku, potkali spící káčata a ze stezky u řeky na ně koukal zvědavý kůň. To jsou momenty, které by za nic nevyměnili.
Tish a Josh přiznávají, že se chtěli na loď přestěhovat, až jim bude šedesát let. Nájemné ale neustále rostlo a trh s bydlením se měnil. Roky šetřili a vlastně ani nevěděli proč.
Loď jim nabídla vše, co od bydlení očekávali, a navíc se k tomu přidalo dobrodružství, a to včetně nákupů potravin. Každých pár týdnů navštíví jiný supermarket.
Kvůli neustálému stěhování navštívili lokality, o kterých nikdy ani neuvažovali. Na stejné místo se většinou vrátí za šest měsíců.
Kdo chce žít na lodi, musí také počítat s náklady na palivo, které nejčastěji berou z palivového člunu, který ale musí při své platbě potkat. Dál se hradí licence a kotvení v přístavu.
Tish a Josh se také museli zbavit devadesáti procent svých věcí, které by se na loď nevešly. Oba tvrdí, že si od té doby nejvíc váží přírody, vody, slunečního světla, rodiny a přátel. To jsou jejich „nejcennější věci“.
„Viděli jsme věci, které někteří lidé na vlastní oči nikdy neuvidí, a blízkost přírody nás naučila ji respektovat,“ přiznávají. Zní to lákavě.
Dvojice svůj současný životní styl miluje. Jejich domov na vodě jim připadá jako velmi útulné místo. Je to úplně jiný způsob života, shrnují svou zkušenost.
