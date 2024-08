V CHKO si postavili šikovný dům z katalogu. Těší se na zimu v šortkách

Hlavním důvodem k tomu, aby mladá rodina původem z Litoměřic začala přemýšlet o změně bydlení, byly děti dorůstající do teenagerovského věku a s tím související potřeba většího prostoru. Původní byt v historickém centru města začal být těsný a scházela mu zahrada.

Nejdříve hledali místo, kam utéct – kousek zeleně, kde by se mohli Petra s Jirkou a jejich dva synové volně nadechnout. Pozemek, který byl v té době na prodej, jim učaroval na první pohled. Místo v mírném svahu je příjemné a výhled nádherný. Původně tady měla vzniknout jen zahrada, ale když manželé zjistili, že je pozemek v územním plánu určený k zástavbě, rozhodli se, že toho využijí. Nechali si postavit dům a přestěhovali se sem natrvalo.

O jiném domě ani neuvažovali

Firmu, která dům manželům realizovala, Jirka zaregistroval už když mu bylo osmnáct. Tehdy se objevila na českém trhu a jako jedna z prvních tu začala stavět dřevostavby.

Její koncept, technologie i to, jak domy vznikají, ho už tenkrát nadchlo a rozhodl se, že pokud někdy bude stavět, bude to právě s nimi. Splnilo se mu to o dvacet let později. Oba manželé ani neuvažovali o jiném domě než o dřevostavbě, i kvůli rychlosti výstavby.

Vyřídit povolení trvalo přesně rok. Jirka si jednání se všemi úřady poctivě vyřídil sám, což v době covidové krize nebylo jednoduché. Rodina si svůj vysněný dům vybrala z katalogu, dokonce úplně nový typ, který se na našem trhu teprve zaváděl. Petru totiž zaujala velká okna, která propojují bydlení s okolní přírodou.

I přes vyšší cenu se rozhodli pro přízemní řešení – bungalov, hlavně pro tepelný komfort v létě. I tak ale bylo potřeba udělat některé změny, ať už kvůli orientaci domu, která byla v katalogu jiná, ale také kvůli jejich potřebám. Stejně tak museli brát ohledy na regulace stavebního úřadu a CHKO České středohoří, jehož čtvrtá zóna sem zasahuje.

Pečlivý architekt se vždy vyplatí

Ve spolupráci s architektem realizační firmy doladili dům ke spokojenosti. Nakonec i sami zjistili, že regulace a doporučení mají svůj smysl, a i když stavbu trochu prodražily, nelitují. Například museli zvýšit střechu a díky tomu mají podstatně více místa na půdě.

Architekt také doporučil drobné změny v umístění domu oproti územnímu plánu, aby se stavebníci vyhnuli kopání do svahu, které by stavbu prodražilo a mohlo způsobit další problémy. Zároveň dohlédl na to, aby rodině umožnil nerušený výhled do krajiny, aniž by si překáželi s okolními domy. Manželé oceňují, jak zodpovědně architekt ke své práci přistoupil. I když se kvůli covidovým uzávěrám mohli potkat jen on-line, projekt neřešil od stolu, ale dojel se na místo podívat a dokázal najít ideální řešení.

Počasí dokáže potrápit

Plány byly hotové, stavební povolení na stole, mohlo se začít. Manželé ještě museli vyřešit zasíťování pozemku, který v té době byl jen divočinou z keřů a náletů. Obec jim pak zajistila vodovod, kanalizaci a asfaltovou cestu, na kterou finančně přispívali. Základovou desku si majitelé zařizovali subdodavatelsky, firma dodala dům na klíč, až na některé součásti zařízení, například krbovou vložku nebo kuchyňskou linku. Okolí domu pak řešili postupně až po nastěhování.

Nejvíce dobrodružné byly podle Jirky základy. Dřevostavba potřebuje přesnou a rovnou základovou desku, kterou v České republice nedodává každý. A protože se začínalo stavět v zimě, potrápilo je počasí, které práce ztěžovalo a zdržovalo. Majitelé se báli, že nestihnou dodržet termíny, ale nakonec se vše stihlo.

Když stavba roste jako z vody

Pak už si majitelé mohli oddechnout a jen sledovat, jak jejich nový dům den za dnem roste. Samotná dřevostavba, včetně všech dokončovacích prací, trvala tři měsíce a probíhala bez jakýchkoliv potíží a průtahů v předem domluveném termínu.

I když ve stavebnictví byly v té době velké potíže, které způsobil covid-19, následné zdražování a nedostatek materiálu, nic z toho se jich nedotklo. Vše proběhlo podle smlouvy a bez dalších nákladů. Manželé byli i příjemně překvapeni tím, jak velký výběr firma nabízí v základním „balíčku“ materiálů a zařizovacích předmětů. Díky tomu nemuseli nikde řešit kompromis mezi cenou a kvalitou.

Pak už stačilo jen dům vybavit a nastěhovat se. Od chvíle, kdy se aktivně pustili do vyřizování všech náležitostí a povolení, uběhly do stěhování přesně dva roky.

Zima v šortkách

Dům je vybavený tepelným čerpadlem, které má obousměrný chod (hřeje, nebo chladí), teplovodním podlahovým topením a krbovou vložkou, kterou si manželé pořizovali jako záložní zdroj tepla pro případ výpadku dodávky elektrického proudu a na zpříjemnění atmosféry za dlouhých zimních večerů. Celý prostor i v nejtužších mrazech zvládlo bez potíží vytopit podlahové topení.

Manželé sice měli informace o úspornosti tohoto typu stavby, ale i tak byli překvapeni – jejich nový domov totiž všechna očekávání překonal. I když je v této lokalitě zima dlouhá a po většinu roku je tu chladno, na topení oproti původnímu bydlení hodně ušetřili. Stejně komfortní je dům i v létě. Dnešní teploty se vyšplhaly určitě nad 35 °C a v domě je přesto příjemně i bez klimatizace.

O tom, jak dobře je stavba izolovaná, svědčí i ticho, které překvapilo Petru. „Když jsem sem přišla poprvé, naproti probíhala stavba, ale tady nebylo slyšet vůbec nic,“ vypráví o dalším benefitu, který celá rodina ocenila, obzvlášť v obdobích stavebního ruchu kolem.

Jde to i bez rekuperace

Manželé se rozhodli, že svůj nový dům nenechají vybavit rekuperací a k větrání budou využívat okna. Sami si zhodnotili, že bydlí v čistém prostředí zhruba 300 m nad mořem, kde v blízkosti není žádný zdroj znečištění ani prachu. A svého rozhodnutí nelitují. Životní změna se blahodárně projevila i na zdraví dětí – jeden ze synů trpí ekzémem, který se mu po přestěhování hodně zlepšil.

Všichni členové rodiny jsou v novém bydlení spokojení. Už se těší, až zvelebí i zahradu kolem domu – Petra už má všechno rozmyšlené a rozkreslené. Nejdřív ale musí vyřešit plot, protože po pozemku volně chodí srnky. A i když je to moc hezký pohled, zatím spásli všechno, co se kdy spokojení obyvatelé domu pokusili vysadit.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický bungalov

nízkoenergetický bungalov Zastavěna plocha: 100 m 2

100 m Užitná plocha: 81,39 m 2

81,39 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: Thermo Protect 40

Thermo Protect 40 Teplo: tepelné čerpadlo, teplovodní podlahové vytápění, krbová vložka

tepelné čerpadlo, teplovodní podlahové vytápění, krbová vložka Větraní: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla obvodovou stěnou: 0,1 W/m 2 K

0,1 W/m K Projektu a realizace: 2022, Haas Fertigbau s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz