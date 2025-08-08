Novému sousedovi vadí náš starý ořešák. Listí mu padá do bazénu a hyzdí trávník

foto: Getty Images

Lenka Weberová
Sousedovi z novostavby vadí strom, který už dlouhá léta roste. Vadí mu, že listí z ořešáku padá do jeho nového bazénu a také mu leží na vypiplaném anglickém trávníku a on musí listí neustále hrabat, popisuje Libor svůj problém pro seriál Sousedské války.

Ale ořešák na našem pozemku stojí desítky let. Mnohem déle než jeho novostavba. Strom milujeme, rádi pod ním v létě sedíme, poskytuje příjemný stín, mají ho rádi i ptáci, kteří na něm hnízdí, případně posedávají a zpívají. Navíc plodí fantastické vlašské ořechy.

Soused se přistěhoval z Prahy a asi mu vadí příroda. Má soused právo nám vyhrožovat, obtěžovat a nutit nás ke kácení? Nebo mu musíme chodit bazén a trávník čistit?

„Jiná situace by mohla nastat, pokud by větve nebo kořeny stromu zasahovaly přes hranici pozemku.“

Z vlhkého karavanu je domeček snů. Mladá žena ho zrenovovala za pár kaček

Britka Hayley Ruberyová koupila na online tržišti Marketplace starý a vlhký karavan Van Royce z roku 1989 za 500 liber, což byla třetina původní ceny a během tří měsíců ho kompletně zrekonstruovala....

Zpěvák Jan Bendig našel s partnerem Lukášem vysněný domov. Podívejte se

Nespočet míst k bydlení za sebou má zpěvák Jan Bendig, kterému nikdo neřekne jinak než Honza. Jak se zdá, se svým partnerem Lukášem konečně našli vytoužený přístav klidu a pohody. Jak to u nich...

Neuvěřitelný příběh. Důchodce vyhrál luxusní dům a začal nový život u moře

Bývalý taxikář vyměnil jednopokojový obecní byt za dům na pláži za 4 miliony liber, v přepočtu za 114 milionů korun. A to poté, co vyhrál v losování soutěže zábavní společnosti Omaze.

Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově

Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...

Penthouse v Karlíně je splněným snem mladého páru. Má hned tři podlaží

Unikátní třípodlažní penthouse v pražském Karlíně zaujme velkorysým prostorem, jedinečnými výhledy na město i jednoduchým řešením interiéru, kterému ponechává dostatek charakteristické vzdušnosti a...

