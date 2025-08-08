Ale ořešák na našem pozemku stojí desítky let. Mnohem déle než jeho novostavba. Strom milujeme, rádi pod ním v létě sedíme, poskytuje příjemný stín, mají ho rádi i ptáci, kteří na něm hnízdí, případně posedávají a zpívají. Navíc plodí fantastické vlašské ořechy.
Soused se přistěhoval z Prahy a asi mu vadí příroda. Má soused právo nám vyhrožovat, obtěžovat a nutit nás ke kácení? Nebo mu musíme chodit bazén a trávník čistit?
„Jiná situace by mohla nastat, pokud by větve nebo kořeny stromu zasahovaly přes hranici pozemku.“