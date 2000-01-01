Lindsey Vonnová je nejen sportovní hvězdou, ale i milovnicí luxusního bydlení.
Po konci kariéry, a následném překvapivém návratu, se jejím domovem stala Kalifornie, konkrétně prestižní oblast Hollywood Hills v Los Angeles.
Americká olympijská vítězka ve sjezdu, které je 41 let, se vrátila zpět k závodění a v plánu má i zimní olympiádu 2026 v Itálii.
V prosinci 2025 si pořídila ohromující nemovitost v lukrativní čtvrti v Hollywood Hills.
Za dům údajně zaplatila 8,35 milionu dolarů, v přepočtu 176 milionů korun.
Nemovitost má užitnou plochu velkou přibližně 535,5 metrů čtverečních.
Součástí domu jsou také čtyři ložnice a pět koupelen.
K vile patří samozřejmě venkovní bazén, ideální pro regeneraci po náročných trénincích.
Z domu je nádherný výhled na Los Angeles.
Jedenačtyřicetiletá legenda koupila dům od slavného amerického šéfkuchaře a televizní osobnosti Bobbyho Flaye.
Jednašedesátiletý Bobby Flay provozuje několik restaurací v USA a objevil se v mnoha kulinářských show, například Iron Chef nebo BeatBobby Flay.
Vonnová se proslavila jako jedna z nejúspěšnějších sjezdařek historie s třemi olympijskými medailemi a rekordními 83 vítězstvími ve Světovém poháru (včetně letošního).
Profesionální závodní kariéru sice v roce 2019 ukončila, teď se ale vrátila na závodní svahy.
Na letošním Světovém poháru v alpském lyžování ve švýcarském Svatém Mořici získala zlatou medaili ve sjezdu žen v pátek 12. 12. 2025. Je to její první vítězství od roku 2018 a odnesla si i stříbrnou medaili opět ve sjezdu v sobotu 13. 12. 2025.
Vonnová se stala nejstarší vítězkou závodu Světového poháru v historii (41 let), čímž překonala všechny dosavadní rekordy.
Byla vdaná za bývalého amerického lyžaře Thomase Vonna (v letech 2007–2013). Po rozvodu si ponechala jeho příjmení Vonn, pod kterým je celosvětově známá.
Hollywood Hills je rezidenční čtvrť v centrální oblasti Los Angeles, známá svým ikonickým nápisem „Hollywood“ a vysokou koncentrací celebrit.
Oblast je charakteristická strmými kopci, úzkými klikatými silnicemi a panoramatickými výhledy na Los Angeles. Nadmořská výška dosahuje až 380 m. Typická je kombinace luxusu a uvolněného životního stylu – mnoho domů má bazény, terasy a výhledy na město.
