Lilia Khousnoutdinova bydlí s rodinou v Lázeňské ulici na Starém Městě v samotném historickém centru Prahy. V budově, kde se byt nachází, pobýval během její bohaté historie například Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Albert Einstein, což Lilii jako diplomované historičce velmi imponuje.
Byt sestává ze tři propojených bytů, které prošly částečnou rekonstrukcí. Trochu netradičně se obytný prostor skládá ze dvou pater.
„Než jsme se potkali, měl Karel v horním bytě (manžel Karel Janeček – poznámka redakce) takový party house, takže se pak zrekonstruoval a propojil se zbytkem,“ vypráví Lilia.
Starožitnosti s osobním přesahem
Láska k předmětům s příběhem se propisuje do celého interiéru, který je zařízený převážně starožitným nábytkem. Obývacímu pokoji vévodí klavír, na který Lilia velmi ráda hraje.
Netradičním a zároveň velice praktickým prvkem je výdejní okénko z kuchyně, které slouží nejen k servírování, ale i zajímavému propojení kuchyňské části s částí obývací.
Většinu věcí si majitelé nechávali vyrobit na míru, protože v bytě vzhledem k jeho stáří neexistuje roh, který by měl devadesát stupňů. Výmalba v obývacím pokoji je původní a tvořil ji stejný umělec, který maloval budovu Senátu.
„Miluji vintage kousky, a když cestuji, vždy si ráda něco přivezu. To byl případ i sekretáře, který se nachází v rohu vedle stolu, který jsme si přivezli z Francie z blešího trhu,“ vypráví Lilia.
Každý koutek v bytě je vyzdobený dekoračními předměty nebo suvenýry z cest, především z východních zemí, které si Lilia zamilovala. V bytě je také znatelný odkaz na tvorbu inspirovanou ženskou energií, která je jejím celoživotním tématem. Dobové dekorace doplňují moderní publikace o umění a designu.
Liliiným oblíbeným místem je pracovna, což je jedno z mála míst, kde si majitelka užívá samoty. V knihovně se nacházejí zajímavé kousky včetně knihy s názvem „Jsem žena, jsem Evropa“ o významných ženách, na které se Lilia spolupodílela jako autorka. Pracovna je laděná více do moderna a stěny zdobí stejně jako v chodbě koláže a rodinné fotografie.
Ložnici v tlumených barvách vévodí veliká manželská postel, za kterou se vyjímá tapeta s východními motivy. Součástí je skříň přes celou stěnu, kde má oblečení nejen Lilia, ale i její tři děti.
„Ložnice je pro mě místem odpočinku, i když v posteli je se mnou minimálně vždy jedno dítě, což je pro mě ale velmi příjemné,“ usmívá se Lilia, která má velikou rodinu a v bytě se všichni často setkávají.
Jedna věc chybí
Pokud by Lilia v bytě mohla něco změnit, přidala by do prostoru více světla.
„Byt nemá balkon a okna jsou malá, což se snažíme kompenzovat kreativním osvětlením. Balkon nebo terasa by rozhodně přispěly k větší kvalitě života. Kdybych byt dostala jen jako shell and core, určitě bych také změnila dispozice, což ale nebylo za stávající situace možné a předělávat byt rozhodně nebudeme,“ vypráví majitelka.
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Rodina má velmi dobré vztahy se sousedy. Jedinou výjimkou byl pán, který na schůzích společenství vlastníků, vždy způsoboval problémy. Byt však prodal a už je klid.
„Máme velmi funkční společenství vlastníků. Dole je jediný byt, který se pronajímá přes Airbnb, ale ve zbytku bytů jsou starousedlíci. Dole sídlí nadační fond Harmonie, který podporuje děti z náročných životních poměrů, aby se dostaly k hudbě. Naproti je HAMU, takže je tady pořád slyšet zpěv a hudba,“ uzavírá Lilia. Ta se dnes věnuje především činnosti ve svém nadačním fondu Propolis33, který tvoří a dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na ženy, plodnost a ženství.