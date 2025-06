Svůj sen o dřevěném srubu nosila Lída Garcia v hlavě už mnoho let, a to už v dobách před narozením syna, kdy si zamilovala bydlení v rustikálním stylu. Časem přišel ten správný okamžik a s partnerem se pustili do stavby srubu.

Zatímco hrubou stavbu z kulatin nechali zhotovit specializovanou firmou, většinu interiérových úprav a nábytkových doplňků si vytvořili sami. „Sami jsme si dělali podlahy, sklep, elektřinu dělal taky přítel… Firma nám dělala jen tu kulatinu, protože tu neumíme, a udělali nám krovy. Ale i zaklápění štítu, příčky a to všechno jsme dělali sami s partnerem,“ popisuje Lída náročné začátky stavby domu. Hned však bylo jasné, že bydlení kutilky Lídy nebude jen obyčejný dům, ale originální, rukodělný projekt s vlastní duší.

Každý kus je originál

Lídin domov je výjimečný právě tím, že většina věcí je tu originál. Například rustikálně zařízené kuchyni vévodí vedle linky s vlastnoručně vyrobeným špajzem i prostorný kuchyňský ostrůvek, který je opět originálním kouskem, jenž prošel Lídinýma rukama. „Stůl jsem dělala, stoleček v obýváku, lustry, krb, knihovnu,“ vzpomíná Lída na jednotlivé projekty, které teď jejímu domovu dodávají originální kouzlo.

Na nejrůznějších dekoracích, které jsou prakticky na každém kroku, je v podstatě nemožné poznat, že do srubu nepřišly z nějaké umělecké galerie, ale právě z Lídiny dílny. Designu se přitom prý nikdy nevěnovala a překvapivě ho ani nijak nestudovala. „Design opravdu vystudovaný nemám, jen pořád koukám na Pinterest,“ vysvětluje se smíchem.

Kouzelná kamna z druhé ruky

I mistryně kutilka se někdy utne, jak Lída přiznala ve vyprávění o martyriu s podlahou v kuchyni. „Dlaždičky byly vyšší a okolní podlaha nižší. A trefit na lepidlo tu správnou výšku… No jednou se mi to vůbec nepovedlo, tak přišel přítel, celé to zase vybouchal a jela jsem znova. Je vidět, že někde je to výš, někde zase níž. Ale řídím se heslem: ‚To nevadí, je to přece od tebe!‘,“ směje se.

Kuchyň je propojená s obývacím pokojem, kterému kromě koženého gauče dominuje i vlastnoručně vyrobený konferenční stolek z kaštanového dřeva. Problém Lídě nedělá ani práce s kůží, a tak vznikla stolička potažená kozí kůží. Srdcem obývací části jsou krbová kamna. Ta si Lída pořídila z druhé ruky, důkladně je vyčistila a zrenovovala, aby opět sloužila. Dnes v nich nejen topí, ale občas i vaří, třeba kachna nebo buchty z pece jsou prý naprosto nedostižné.

Tradice i moderní technologie

Přestože srub působí tradičně a přírodně, nechybí v něm moderní technologie. O teplo se stará tepelné čerpadlo a v přízemí je podlahové vytápění. V patře jsou instalovány přímotopy a díky promyšlenému rozvržení interiéru zůstává dům teplý i bez přetápění. V létě dřevěná konstrukce naopak pomáhá udržet příjemný chládek. Velká francouzská okna propouští dostatek denního světla, takže v domě vládne přirozená atmosféra – světlá a harmonická.

Na prostorné zahradě se našel kus místa prakticky pro všechno. Je tu koutek určený pro pěstování ovoce a zeleniny, bazén se slanou vodou, ale i prostor připravený pro stavbu kulatého ohniště. Hlavní dominantou celé zahrady je kouzelné jezírko s vodopádem, v němž mají svůj domov pestrobarevní kapři koi a jeseteři. Přímo vedle jezírka je pak vstup do Lídina hlavního království, kutilské dílny, kde vzniká celá řada projektů. Některé jsou určeny čistě jen pro její domov, návody na výrobu jiných zase prezentuje divákům TV Prima v pořadu Receptář prima nápadů, kde má svou vlastní rubriku Žena za ponkem.

Domov, který se stále vyvíjí

Lída svůj domov stále upravuje a zdokonaluje. Každý nový detail, který přidává, odráží její tvořivou a pracovitou osobnost. Kutilčin srub působí jako z pohádky, a přesto je praktický, obývaný a plný života.

Příběh Lídy Garcii je inspirací pro všechny, kdo touží po autentickém bydlení. Je důkazem, že i bez velkého rozpočtu lze vytvořit krásný, útulný a především osobitý domov. Stačí chuť tvořit, láska k materiálu a ochota dát věcem svůj čas. Lída ukazuje, že domov není jen o stěnách a nábytku, ale hlavně o energii, kterou do něj vložíte.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.