Prostorný ateliér a současně byt známé módní návrhářky Liběny Rochové se nachází v lukrativní oblasti přímo na Malostranském nábřeží. Prostor objevila návrhářčina dcera a Liběna zde má své pražské útočiště už přes dvacet let.
„Původně jsem si byt pronajala kvůli podpoře mladých českých návrhářů, kteří tady vystavovali. Studio LR tehdy každý měsíc prezentovalo vycházející talenty nejen české oděvní scény. Navíc se zde konalo 75 výstav,“ říká Liběna. Dodává, že když začala vést Ateliér designu oděvu a obuvi na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), tuto činnost ukončila a rozlehlý byt se stal ateliérem a soukromým prostorem.
Liběna Rochová dělí svůj osobní a profesní život mezi Prahu a Brno, které je jejím rodným městem. V Praze žije její dcera s manželem a vnoučaty, která v minulosti často hlídala.
Většinu týdne dnes tráví v prostředí prostorného bytu s nádherným výhledem. Zde přijímá zákaznice, zkouší modely a tvoří, k čemuž je jí prostor podle jejích slov dennodenní inspirací.
Krejčovské panny jako nápadité dekorace
Hlavní místnost s nádherným výhledem na Vltavu je pracovnou a místem schůzek. Všechno je zařízené v duchu čistého minimalismu. Na stěnách se vyjímají fotografie Liběniným modelů od fotografa Dušana Šimánka, které perfektně doplňují čistotu a strohost interiéru.
Jako praktický a zároveň zajímavý doplněk slouží krejčovské panny, které si návrhářka nechala vyrobit v Paříži na míru svých zákaznic.
„V bytě, který je zároveň mým pracovištěm, mi vyhovuje, že mě nic nerozptyluje a mám tady opravdu klid na práci. Z okna se dívám na řeku a stromy, které se s každým ročnímu obdobím mění. Je to obraz, který se nikdy neomrzí,“ pochvaluje si.
Z pracovny se vchází do obývacího pokoje s pohodlnou a zároveň stylovou sedací soupravou. V nápadité knihovně nesmí chybět publikace o módě, designu, historii odívání a také publikace výtvarných umělců. Stejně jako pracovnu doplňují i obývací pokoj figuríny, na kterých se vyjímají návrhářčiny modely. Obývací pokoj podtrhují dva velkoformátové obrazy Lukáše Musila.
Moderní vybavení kontrastuje s restaurovanými původními parketami a vysokými stropy, které celému bytu propůjčují vzdušnost a atmosféru starých dobrých časů.
|
V Brně se vaří, v Praze tvoří
Byt má kromě veřejné části, kde Liběna přijímá klientky a která je místem pro schůzky, také část soukromou. Její součástí je ložnice, prostorná koupelna, šatna a kuchyň. Majitelka přiznává, že na rozdíl od brněnského domu v tomto bytě moc nevaří a spíš se soustředí na práci.
„Prací žiju a nevadí mi, když jsem jí obklopená i v soukromí pražského bytu. Jsou to pro mě provázané světy. Inspiraci pro práci nacházím všude, i při pohledu z okna a naopak, když si po práci chci odpočinout, soukromá část bytu mi k tomu skvěle poslouží,“ usmívá se majitelka.
Liběna Rochová
Neodmyslitelnou součástí Liběnina pražského bytu je také šatna, ve které je úzký a vysoký prostor využitý na maximum. Police stoupají až do stropu a zásuvky ukrývají návrhářčiny oblíbené boty, kabelky a jiné doplňky. Většinu oděvů si Liběna sama navrhla, několik kousků má ale i od svých studentů.
Vstupní čistá a prostorná předsíň dokresluje uměleckou atmosféru celého prostoru. Jedna ze stěn je pokryta mačkaným bílým papírem. Naproti visí velkoformátový obraz od Lucie Michnové. Součástí je také minimalistický věšák, originální osvětlení a zelené květiny.
Celý byt je důkazem, že soukromý a pracovní život nemusí být oddělené, ale naopak se mohou skvěle doplňovat.