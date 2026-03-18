Liběna Rochová propojuje ve svém bytě práci i soukromí. Výhled má skvostný

Klára Lyons
Oděvní designérka Liběna Rochová propojuje svůj profesní život s tvůrčím. Ve svém ateliéru na jedné z nejlepších pražských adres žije, tvoří i hledá inspiraci. Jak vypadá šatna úspěšné návrhářky a jak se žije v bytě, kde se konají výstavy a prezentace limitovaných kolekcí?

Prostorný ateliér a současně byt známé módní návrhářky Liběny Rochové se nachází v lukrativní oblasti přímo na Malostranském nábřeží. Prostor objevila návrhářčina dcera a Liběna zde má své pražské útočiště už přes dvacet let.

„Původně jsem si byt pronajala kvůli podpoře mladých českých návrhářů, kteří tady vystavovali. Studio LR tehdy každý měsíc prezentovalo vycházející talenty nejen české oděvní scény. Navíc se zde konalo 75 výstav,“ říká Liběna. Dodává, že když začala vést Ateliér designu oděvu a obuvi na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), tuto činnost ukončila a rozlehlý byt se stal ateliérem a soukromým prostorem.

Liběna Rochová dělí svůj osobní a profesní život mezi Prahu a Brno, které je jejím rodným městem. V Praze žije její dcera s manželem a vnoučaty, která v minulosti často hlídala.

Většinu týdne dnes tráví v prostředí prostorného bytu s nádherným výhledem. Zde přijímá zákaznice, zkouší modely a tvoří, k čemuž je jí prostor podle jejích slov dennodenní inspirací.

Liběna Rochová se ve svém bytě a zároveň ateliéru cítí skvěle.
Prostor se vyznačuje čistým jednoduchým designem.
Pohovka plní praktickou i dekorativní funkci.
V knihovně je především literatura věnovaná módě.
Krejčovské panny jsou praktickou součástí a zároveň originální dekorací.
Krejčovské panny jako nápadité dekorace

Hlavní místnost s nádherným výhledem na Vltavu je pracovnou a místem schůzek. Všechno je zařízené v duchu čistého minimalismu. Na stěnách se vyjímají fotografie Liběniným modelů od fotografa Dušana Šimánka, které perfektně doplňují čistotu a strohost interiéru.

Jako praktický a zároveň zajímavý doplněk slouží krejčovské panny, které si návrhářka nechala vyrobit v Paříži na míru svých zákaznic.

„V bytě, který je zároveň mým pracovištěm, mi vyhovuje, že mě nic nerozptyluje a mám tady opravdu klid na práci. Z okna se dívám na řeku a stromy, které se s každým ročnímu obdobím mění. Je to obraz, který se nikdy neomrzí,“ pochvaluje si.

Z pracovny se vchází do obývacího pokoje s pohodlnou a zároveň stylovou sedací soupravou. V nápadité knihovně nesmí chybět publikace o módě, designu, historii odívání a také publikace výtvarných umělců. Stejně jako pracovnu doplňují i obývací pokoj figuríny, na kterých se vyjímají návrhářčiny modely. Obývací pokoj podtrhují dva velkoformátové obrazy Lukáše Musila.

Moderní vybavení kontrastuje s restaurovanými původními parketami a vysokými stropy, které celému bytu propůjčují vzdušnost a atmosféru starých dobrých časů.

Bára Nesvadbová bydlí v kouzelném domě za Prahou. Skrytá oáza je plná zvířat

V Brně se vaří, v Praze tvoří

Byt má kromě veřejné části, kde Liběna přijímá klientky a která je místem pro schůzky, také část soukromou. Její součástí je ložnice, prostorná koupelna, šatna a kuchyň. Majitelka přiznává, že na rozdíl od brněnského domu v tomto bytě moc nevaří a spíš se soustředí na práci.

„Prací žiju a nevadí mi, když jsem jí obklopená i v soukromí pražského bytu. Jsou to pro mě provázané světy. Inspiraci pro práci nacházím všude, i při pohledu z okna a naopak, když si po práci chci odpočinout, soukromá část bytu mi k tomu skvěle poslouží,“ usmívá se majitelka.

Liběna Rochová

  • česká profesorka architektury a designu a významná módní návrhářka
      • vedla Ateliér designu oděvu a obuvi na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
      • vychovala řadu módních návrhářů, kteří se prosadili doma i v zahraničí
      • její celoživotní dílo je k vidění v Moravské galerii v Brně pod názvem Doteky

Neodmyslitelnou součástí Liběnina pražského bytu je také šatna, ve které je úzký a vysoký prostor využitý na maximum. Police stoupají až do stropu a zásuvky ukrývají návrhářčiny oblíbené boty, kabelky a jiné doplňky. Většinu oděvů si Liběna sama navrhla, několik kousků má ale i od svých studentů.

Vstupní čistá a prostorná předsíň dokresluje uměleckou atmosféru celého prostoru. Jedna ze stěn je pokryta mačkaným bílým papírem. Naproti visí velkoformátový obraz od Lucie Michnové. Součástí je také minimalistický věšák, originální osvětlení a zelené květiny.

Celý byt je důkazem, že soukromý a pracovní život nemusí být oddělené, ale naopak se mohou skvěle doplňovat.

Anglický venkov v Počernicích. Nahlédněte do království známé designérky

Součástí domova je pro všechny tři obyvatelky také tříčlenná psí smečka....

Designérka Ariana-Asadeh Kouhestani bydlí v pražských Horních Počernicích. Dům v anglickém stylu...

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od...

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

VIDEO Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Moravský Gott staví v Křižanovicích dům z dvougaráže. Má s ním zajímavé plány

Támhle kabel, tuhle kabel a ještě tady kabel, zpěvák se protahování drátů...

Nejen hlasovou podobností s naším nejznámějším zpěvákem překvapuje bučovický rodák Josef Bouda...

Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují

Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny.

Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu...

Nejčtenější

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...

Dům u Prahy předběhl svou dobu. Díky výborné izolaci šetří majitelům peníze

Střecha z falcovaného plechu od Lindabu plynule přechází na čelní fasádu.

Jednoduchý, ale hlavně skvěle promyšlený rodinný dům. Nenápadná stavba nedaleko Prahy potěší komfortem, funkčností i odvahou sáhnout po výrazné červené barvě. Spokojeni mohou být i ekologicky...

Zázrak v Alpách. Z vysídlené středověké vesnice se stal skutečný ráj na zemi

Italové neváhali o víkendech jezdit do ligurské Albengy, odkud se dalších...

V Ligurských Alpách v Itálii stojí vesnice, která už jednou zemřela, aby znovu ožila. Kamenné zdi v obci Colletta mohou vyprávět o saracénských nájezdech, zemětřesení, vylidnění i zapomnění. Dnes...

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama...

Nádhera na prodej: Kupte si zámeček na Hluboké nebo statek zpěváka Pavla Callty

Předslavice, Marčovice, okres Strakonice

Od pohádkového renesančního zámečku na jihu Čech přes šumavskou usedlost Pavla Callty až po moderní vily v Průhonicích a Klánovicích. Prozkoumejte krásné nemovitosti, které se objevily v nabídkách...

Liběna Rochová propojuje ve svém bytě práci i soukromí. Výhled má skvostný

Liběna Rochová se ve svém bytě a zároveň ateliéru cítí skvěle.

Oděvní designérka Liběna Rochová propojuje svůj profesní život s tvůrčím. Ve svém ateliéru na jedné z nejlepších pražských adres žije, tvoří i hledá inspiraci. Jak vypadá šatna úspěšné návrhářky a...

18. března 2026

Výjimečná historická vila na pražských Hřebenkách je na prodej za 59 milionů

Historická kamenná vila z roku 1914, která stojí na pražských Hřebenkách, je na...

Historická kamenná vila z roku 1914, která stojí na pražských Hřebenkách, je na prodej za 59,3 milionu korun. Předmětem prodeje je samostatná část dvojvily, která se nachází v ulici Tichá. Nemovitost...

18. března 2026

Zázrak v Alpách. Z vysídlené středověké vesnice se stal skutečný ráj na zemi

Italové neváhali o víkendech jezdit do ligurské Albengy, odkud se dalších...

V Ligurských Alpách v Itálii stojí vesnice, která už jednou zemřela, aby znovu ožila. Kamenné zdi v obci Colletta mohou vyprávět o saracénských nájezdech, zemětřesení, vylidnění i zapomnění. Dnes...

17. března 2026

Žitný mlýn v Boršově na břehu Vltavy se proměnil na fantastické bydlení s duší

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se...

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se proměnil v současný obytný soubor, který zachovává silnou stopu své industriální minulosti. Výrobu vystřídal každodenní...

17. března 2026

Dům u Prahy předběhl svou dobu. Díky výborné izolaci šetří majitelům peníze

Střecha z falcovaného plechu od Lindabu plynule přechází na čelní fasádu.

Jednoduchý, ale hlavně skvěle promyšlený rodinný dům. Nenápadná stavba nedaleko Prahy potěší komfortem, funkčností i odvahou sáhnout po výrazné červené barvě. Spokojeni mohou být i ekologicky...

16. března 2026

Anglický venkov v Počernicích. Nahlédněte do království známé designérky

Součástí domova je pro všechny tři obyvatelky také tříčlenná psí smečka....

Designérka Ariana-Asadeh Kouhestani bydlí v pražských Horních Počernicích. Dům v anglickém stylu vybavila starožitným nábytkem, jemuž vdechla nový život. Její domov je proto kombinací anglického...

16. března 2026

Ubytovna bez elektřiny a vody se proměnila v ráj plný světla. Rodina jásá

Konferenční stolek vyrobil Rune ze starého dřeva, které zůstalo po vyříznutí...

Někdo si postaví chatu a pak ji opečovávají celé generace, jiný si koupí starou ubytovnu a doufá, že z ní vznikne útulná chata pro širokou rodinu. To je i případ stavby, která sloužila pro...

15. března 2026

Zázraky v malé garsonce pro jednoho i pro dva. Prohlédněte si skvělé návrhy

Vizualizace: Varianta 1 má u okna malý pracovní stolek i 1,5 lůžko s...

Jak vyřešit studentské bydlení nebo přechodný pobyt mladého páru v malé garsonce? Někdo nechce mít kuchyň v obytném prostoru, někdo zase potřebuje dostatek úložných prostor. Také náročnost stavebního...

14. března 2026

Mistr velkých formátů a výstavních pavilonů. Významný architekt Kamil Roškot slaví výročí

Pavilon již neexistujícího státu. Návrh pavilonu Česko-Slovenské republiky na...

Výstavní pavilony. Jen máloco je tolik architektonicky pomíjivé, protože takový pavilon obvykle nepřežije dobu výstavy. Architekti je ale mají rádi. Proč? To si pojďme říct spolu s představením...

13. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Nádhera na prodej: Kupte si zámeček na Hluboké nebo statek zpěváka Pavla Callty

Předslavice, Marčovice, okres Strakonice

Od pohádkového renesančního zámečku na jihu Čech přes šumavskou usedlost Pavla Callty až po moderní vily v Průhonicích a Klánovicích. Prozkoumejte krásné nemovitosti, které se objevily v nabídkách...

13. března 2026

Obývák nad propastí. Fascinující domy na mostech, které lidé nikdy neopustili

Proč si postavit dům rovnou na mostě? Třeba proto, že uvnitř hradeb města už...

Proč si postavit dům rovnou na mostě? Třeba proto, že uvnitř hradeb města už nejsou volné pozemky. Anebo proto, abyste se vyhnuli placení daní. Stavby v průběhu staletí vznikaly z nejrůznějších a...

13. března 2026

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama...

12. března 2026

