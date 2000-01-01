Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun) statický karavan.
Autor: koláž iDNES David Votruba
Díky tomu nejen ušetří, ale navíc žije mnohem svobodněji než kdy dřív.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nápad bydlet tak trochu jinak vznikl postupně.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Jednatřicetiletá Katrina se inspirovala kamarádkou žijící v kempu pro karavany.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
„Upřímně řečeno, neměla jsem mnoho jiných možností a tato mi dávala největší smysl,“ přiznává otevřeně.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Přestěhovala se v březnu 2025 a díky karavanu teď ušetří na účtech zhruba tisíc liber měsíčně, v přepočtu 28 tisíc korun.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Může také pracovat o polovinu času méně než dřív, protože její životní náklady jsou nižší.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
„Myslím, že mnozí pracují dlouhé hodiny, jen aby si mohli dovolit pořídit dům nebo byt. Nechtěla jsem čekat s užíváním života do důchodu – chtěla jsem víc volného času a víc radosti ze života,“ říká podnikavá Britka.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Katrina oceňuje i komunitu v parku, kde žije: „Když jsem si poranila koleno, můj devadesátiletý soused za mnou chodil každý den, aby zjistil, jak se mi daří. Takový druh laskavosti a spojení jsem na předchozích místech, kde jsem žila, nikdy nezažila,“ libuje si Britka.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
„Mám také prostor, který můžu nazývat svůj, ale bez neustálého finančního tlaku. K tomu si mohu víc času užívat přírodu, cestovat a poznávat svět. Šest dní v týdnu chodím plavat do bazénu přímo v areálu, kde bydlím,“ pochvaluje si svůj život.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nevyděsilo ji dokonce ani to, když si potřebovala zapojit a zprovoznit pračku. „Naučila jsem se základy instalatérství z YouTube,“ říká s úsměvem.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Klíčové je nalezení správného kempu s nízkými provozními náklady a rozumnými pravidly.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nejlepší je samozřejmě vlastní pozemek, ale skvělé jsou také pro celoroční bydlení malé rodinné kempy.
Autor: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz