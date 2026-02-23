|
Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu
Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém
Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...
Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny
Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...
Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu
Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...
Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku
Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...
Srdcem domu pro rodinu s třemi dětmi je kuchyň. Hračky na zemi nevadí
Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli...
Fantastické bydlení v ikonické věži vás nadchne. Z terasy je vidět až na hrad
Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.
Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem
Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...
Vypadá jako obří ementál. Unikátní věžák udivuje fasádou plnou děr a zeleně
S dvaatřiceti patry je obytná věž AGE360 k nepřehlédnutí. A to nejen tím, že je v brazilské Curitibě jednou z těch vůbec nejvyšších staveb. Pozornost k sobě magneticky přitahuje svou zvláštní, jakoby...
Žádný kýč, jen harmonie. Tato rekonstrukce bytu na Letné se opravdu povedla
Byt v činžovním domě z počátku 20. století v oblíbené pražské čtvrti Letná potřeboval kompletní rekonstrukci, které se ujali architekti Vít Svoboda a Pavel Nový z ateliéru 0,5 Studio. Výsledek?...
Pozor, padá sníh! Kdo odpovídá za sníh na střeše, který může zranit chodce
Bydlím v Praze v domě, který spravuje naše SVJ. Budova stojí u poměrně frekventovaného chodníku, kde se denně pohybuje velké množství lidí, maminky s kočárky a senioři. Na střeše se nyní vytvořily...
Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit
Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5...
Prodej rodinného domu, 258 m2, Čestice
Čestice, okres Strakonice
4 890 000 Kč
