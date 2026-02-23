Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu

Lenka Weberová
  13:40
Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun) statický karavan. Díky tomu nejen ušetří, ale navíc žije mnohem svobodněji než kdy dřív.
Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě... Díky tomu nejen ušetří, ale navíc žije mnohem svobodněji než kdy dřív. Nápad bydlet tak trochu jinak vznikl postupně. Jednatřicetiletá Katrina se inspirovala kamarádkou žijící v kempu pro karavany. „Upřímně řečeno, neměla jsem mnoho jiných možností a tato mi dávala největší... Přestěhovala se v březnu 2025 a díky karavanu teď ušetří na účtech zhruba tisíc... Může také pracovat o polovinu času méně než dřív, protože její životní náklady... „Myslím, že mnozí pracují dlouhé hodiny, jen aby si mohli dovolit pořídit dům... Katrina oceňuje i komunitu v parku, kde žije: „Když jsem si poranila koleno,... „Mám také prostor, který můžu nazývat svůj, ale bez neustálého finančního... Nevyděsilo ji dokonce ani to, když si potřebovala zapojit a zprovoznit pračku.... Klíčové je nalezení správného kempu s nízkými provozními náklady a rozumnými...

