Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc indických rupií měsíčně, v přepočtu zhruba jedenáct set korun. Pro většinu lidí noční můra, pro 23letého Inda Sonua Kumara životní šance.
Tato miniaturní „kobka“ se nachází v jedné z hustě obydlených čtvrtí indického velkoměsta Nové Dillí, kde jsou ceny běžného bydlení pro mladé lidi naprosto nedosažitelné.
Sonu žije v tomto stísněném prostoru už pět let. Za tu dobu si na specifické podmínky zvykl a vytvořil si zde svůj vlastní mikrosvět.
Dřív pracoval v call centru. Po dlouhých a vyčerpávajících směnách bylo jeho jediným přáním mít klidné místo, kde by mohl nerušeně odpočívat a nebýt nikým rušen.
Když o práci v call centru přišel, nezoufal. Místo hledání dalšího korporátního místa se rozhodl využít svůj netradiční životní styl a začal tvořit obsah pro sociální sítě.
Přímo ze svého miniaturního prostoru začal psát příběhy a na jejich základě vytvářet videa. Jeho pokoj se tak stal i jeho filmovým studiem.
Svou digitální kariéru Sonu vybudoval na Instagramu, kde začal sdílet tvrdou realitu svého bydlení. Za pouhého půl roku nasbíral přes 129 tisíc sledujících. Lidi z celého světa fascinuje, jak dokáže v takovém prostoru fungovat.
„Můj virální úspěch hned u prvního nahraného videa mě motivoval k tomu, abych v tom pokračoval,“ pochvaluje si mladý Ind, kterého dnes tvorba obsahu plně živí.
Život v „krabici“ u země s sebou nese i rizika. „Jednou, když jsem spal, mi domů najednou vlezl had,“ přiznává Sonu jeden z nejděsivějších zážitků.
V prostoru, kde se nemůžete ani postavit, je setkání s plazem kritické.
Sonu musel zachovat ledový klid, aby hada nevyprovokoval k útoku. Kdyby zpanikařil, mohl by had zaútočit. Asi po 30 minutách had místnost naštěstí opustil.
Ačkoli jeho ložnice vypadá jako izolovaná cela, je součástí zvláštního ubytovacího domu. Samostatnou koupelnu a kuchyň sdílí s dalšími muži v režimu podobném hostelu.
Soukromí má Sonu jen ve své betonové schránce. „Do této místnosti jsem nikdy nepozval přátele, místo toho obvykle zvou oni mě k sobě domů,“ říká upřímně.
Pod Sonuovými příspěvky se hromadí tisíce komentářů. „Další důvod k poděkování Bohu za všechno,“ napsal uživatel Arib, kterého Indova skromnost zasáhla. Zatímco někteří se ptají, co by se stalo při zemětřesení, jiní vtipkují o „nenápadném domě snů“ nebo Sonuovi radí, aby si dovnitř pořídil herní notebook.
Jeden z komentujících to pak na závěr shrnul stručně: „Klaustrofobie, brácho.“ Pro Sonua je to však místo, které mu dalo svobodu a nový start.
