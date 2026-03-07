Žije v betonové krabici a vydělává na tom balík. Ind je hvězdou Instagramu

Lenka Weberová
Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc indických rupií měsíčně, v přepočtu zhruba jedenáct set korun. Pro většinu lidí noční můra, pro 23letého Inda Sonua Kumara životní šance.
Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc... Tato miniaturní „kobka“ se nachází v jedné z hustě obydlených čtvrtí indického... Sonu žije v tomto stísněném prostoru už pět let. Za tu dobu si na specifické... Dřív pracoval v call centru. Po dlouhých a vyčerpávajících směnách bylo jeho... Když o práci v call centru přišel, nezoufal. Místo hledání dalšího korporátního... Přímo ze svého miniaturního prostoru začal psát příběhy a na jejich základě... Svou digitální kariéru Sonu vybudoval na Instagramu, kde začal sdílet tvrdou... „Můj virální úspěch hned u prvního nahraného videa mě motivoval k tomu, abych v... Život v „krabici“ u země s sebou nese i rizika. „Jednou, když jsem spal, mi... V prostoru, kde se nemůžete ani postavit, je setkání s plazem kritické. Sonu musel zachovat ledový klid, aby hada nevyprovokoval k útoku. Kdyby... Ačkoli jeho ložnice vypadá jako izolovaná cela, je součástí zvláštního...

