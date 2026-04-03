Jeden vaří, druhý jí. Na Letné vznikl fantastický byt ušitý rodině na míru

Otec, matka a syn, tři osobnosti, které pojí silné pouto. Zároveň každého charakterizují vlastní zájmy a odlišné požadavky na život a bydlení. Designérka Iva Hájková se ve své realizaci na pražské Letné inspirovala rodinou a symbolicky její členy ztvárnila třemi různými kameny použitými v interiéru.
Bytu dominuje velkorysý obytný prostor s kuchyní, jež zachovává původní...

Bytu dominuje velkorysý obytný prostor s kuchyní, jež zachovává původní rozvržení v linii. | foto: Josef Kubíček

Neutrální paletu odstínů doplňuje decentní barevnost interiéru v podobě rostlin...
Centrálním bodem kuchyně je solitérní jídelní stůl navržený designérkou na míru.
Historie se do podoby bytu propisuje nejen materiálovým provedením, ale také...
Současný design zastupuje například dřevěná knihovna s variabilním otevíráním,...
10 fotografií

Tříčlenná rodina si ke svému životu vybrala byt 3+kk v nadstavbě secesního domu nedaleko parku. Dominantním motivem bytu jsou kameny tří různých odstínů, které symbolizují tři různé osobnosti členů rodiny. Zbytek realizace se nese v duchu jemných a teplých odstínů barev.

Jak se různé zájmy jednotlivých členů rodiny promítly do uspořádání a barevnosti bytu?
Pracovali jsme s neutrální skladbou barev, které klienti doplnili barevnými obrazy. K těm jsme pak vybírali textilie, abychom docílili barevného souladu. Zájmy jednotlivých členů rodiny se do interiéru propsaly skrze použité kameny: jeden z nich rád vaří, takže jsme kamenem obložili kuchyň, další naopak rád hoduje, což se projevilo v kamenné podobě jídelního stolu. Syn miluje akvaristiku, tudíž jeho kámen jsme umístili pod akvárium.

Neutrální paletu odstínů doplňuje decentní barevnost interiéru v podobě rostlin a dekorací.
Bytu dominuje velkorysý obytný prostor s kuchyní, jež zachovává původní rozvržení v linii.
Centrálním bodem kuchyně je solitérní jídelní stůl navržený designérkou na míru.
Historie se do podoby bytu propisuje nejen materiálovým provedením, ale také samotným členěním místností.
Současný design zastupuje například dřevěná knihovna s variabilním otevíráním, které umožňuje schovat či odhalit televizní obrazovku.
Jak jste dospěla k myšlence použít kámen? Šlo vám o symbol trvanlivosti rodinných vazeb?
Trvanlivý materiál vychází ze samotné historie domu. Jeho vznik pochází z doby okolo roku 1900, kdy se materiály jako kámen nebo teraco běžně používaly a v bytě zůstaly navždy. Letenský byt se nachází v nadstavbě na starém secesním domě. Chtěli jsme charakter interiéru propojit s domem a získat lehce historizující atmosféru v moderním duchu. Protože mám ráda přírodní a trvalé materiály, rozhodla jsem se použít ty, s kterými se pracovalo dříve: kámen, dřevo a lakovaný kov. U kamene se mi líbila myšlenka, že nakombinujeme tři kameny pro tři členy rodiny. Výhodou je i jeho trvalost, až bude byt někdo rekonstruovat, kámen na místě zůstane. Maximálně si k němu někdo udělá novou kuchyň.

Podle čeho jste vybírala konkrétní kámen pro jednotlivé členy rodiny?
Vhodnou variantu jsme hledali společně. Původní myšlenkou bylo použití mramoru, protože ten odkazuje na původní letenské byty. Pak se ale objevil požadavek na praktickou údržbu, proto jsme vedle mramoru usadili také kvarcit a technistone. Kuchyňskou linku vyplnil technický kámen, desku jídelního stolu tvoří kvarcit a skříňka pod akváriem je z mramoru. Ačkoli na první pohled se od sebe liší, propojuje je jemné žilkování, trvanlivost a nadčasový vzhled.

Vaše interiéry charakterizuje řada zajímavých detailů. Z čeho při jejich definování vycházíte?
V letenském bytě mi šlo o co největší vzdušnost. Proto jsem použila praktický nábytek, do nějž se dá všechno schovat. Nechtěla jsem do prostoru umístit masivní kuchyň. Místo toho jsem ji rozdělila na komodu, jídelní stůl v centru a drobnější nábytek v moderním duchu. Komody nakonec podporují koncept trojice: jedna z perforovaného plechu doplňuje kuchyň, druhá dýhovaná tvoří úložný prostor v ložnici a jednu s mramorovými dvířky jsem umístila pod akvárium.

Oproti jiným vašim realizacím, ve kterých dominují barvy a textury, jsou tyto motivy na Letné spíš potlačené. Šlo o zadání klientů?
Musím zmínit, že klienti byli báječní a nechali všechno na mně. Byt jsem poprvé viděla se starým vybavením, z něhož jsme se rozhodli zachovat podlahu a dveře. Když jsem pak poznala, jak obyvatelé bytu žijí a fungují, napadlo mě, že interiéru bude slušet neutrální schéma, které doladíme barvami na uměleckých prvcích a textiliích. Abychom docílili příjemné atmosféry, zůstali jsme u přírodních a neutrálních tónů.

Jakou měrou se vašich návrhů účastní klienti?
Na začátku ráda přicházím s představou, co by jejich bytu nejvíc slušelo. Poté si vyslechnu jejich potřeby a názory a interiér spoluvytváříme tak, aby obě strany byly spokojené. Moc ráda je nechávám vstupovat do procesu a směr vytesáváme společnými nápady, kterým jsem otevřená. Já se na oplátku snažím hledat propojení s jejich stylem života. Někdy je dům či byt výrazně nasměrovaný a stačí ho jen podpořit nebo naopak „vytáhnout“, aby získal příjemnou atmosféru.

Designérka Ing. Iva Hájková
Vystudovala Stavební fakultu ČVUT v Praze, poté absolvovala navazující studium interiérového designu. V roce 2013 založila vlastní studio. Během své profesní praxe realizovala desítky interiérů, za mnohé získala česká i zahraniční ocenění. Za návrh bytu na Žižkově získala titul Interiér roku 2019, v roce 2020 BigSEE Award ocenil interiér Hadovitá, ve stejném roce byla zařazena mezi nejlepší projekty portálu Archilovers.

Jeden vaří, druhý jí. Na Letné vznikl fantastický byt ušitý rodině na míru

Bytu dominuje velkorysý obytný prostor s kuchyní, jež zachovává původní...

Otec, matka a syn, tři osobnosti, které pojí silné pouto. Zároveň každého charakterizují vlastní zájmy a odlišné požadavky na život a bydlení. Designérka Iva Hájková se ve své realizaci na pražské...

3. dubna 2026

