Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí za bydlení v přepočtu jen 5 400 korun měsíčně. Žije přitom v srdci krásné jezerní oblasti Lake District. Díky netradičnímu životnímu stylu navíc ušetří v přepočtu 170 tisíc korun ročně.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Amber, která pochází z Whitehavenu v hrabství Cumbria, našla recept, jak spojit levné bydlení s dobrodružstvím. Stačilo přijmout práci v pohostinství, která zahrnuje i ubytování.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Každý měsíc platí nájem, plyn, elektřinu a wi-fi. O nic dalšího se starat nemusí. „Kdybych si tady chtěla pronajmout klasické bydlení, vyšlo by mě to na obrovské peníze. Odhaduji, že tímto způsobem ušetřím asi 6 tisíc liber ročně (zhruba 170 tisíc korun),“ pochvaluje si Amber.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Její současný domov tvoří útulná dvoupokojová chalupa, kterou sdílí s kuchařem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér chalupy je poměrně skromný, ale útulný. Nejde o luxusní bydlení ani moderně vybavený apartmán – spíš o praktické zaměstnanecké ubytování, které nabízí vše potřebné pro každodenní život.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Nejlepší na mém životě je svoboda měnit místa, aniž bych musela pokaždé řešit hledání pronájmu. Navíc jde často o místa obklopená přírodou, což mi dokonale vyhovuje,“ vysvětluje Amber.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Amber už takto bydlela na několika místech v Lake District a podobné zkušenosti nasbírala také při práci na australských farmách. Při dnešním drahém způsobu života jde podle ní o ideální alternativu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
I život za pár liber měsíčně má ale své stinné stránky. Dlouhé směny a spolubydlící, které si člověk sám nevybere, občas prověřují její trpělivost.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Někteří lidé mohou být nepořádní nebo trochu svérázní, ale já jsem zatím měla štěstí,“ říká Amber.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Největší předností není podle mladé Britky samotné zařízení domu, ale okolní příroda a výhledy na jezera a hory Lake District.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zaměstnání se zajištěným ubytováním lze podle Amber najít například v pohostinství, pečovatelských službách nebo když si chce někdo vydělávat jako chůva.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nejbližší obchod má Amber deset minut chůze a místní vesnička nabízí hospodu i hotel.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Amber říká, že na svém způsobu života nejvíc oceňuje svobodu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lake District patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším oblastem Anglie. Národní park na severozápadě země láká na desítky ledovcových jezer, zvlněné kopce i nejvyšší anglickou horu Scafell Pike.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Oblast je oblíbeným cílem milovníků turistiky, cyklistiky i vodních sportů a od roku 2017 je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z největších lákadel Lake District jsou jeho malebná jezera, která dala celé oblasti jméno.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz