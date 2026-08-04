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Panelové peklo. Nejhorší ruská sídliště, ve kterých nechtějí žít ani místní
Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...
Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc
Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...
Dům, který zmizí. Před ohnivým peklem i tornádem se jednoduše zavrtá pod zem
Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované domy od americké firmy HiberTec Homes na to jdou jinak: když se blíží katastrofa, během chvíle se zasunou pod povrch a v...
Spát v průhledné kapsli 400 metrů nad zemí? Tento hotel není pro slabé nátury
Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge Adventure Suites visí ve výšce okolo 400 metrů nad Posvátným údolím Inků. Do svého pokoje se musíte vyšplhat po kovových...
Jedno slovo od kamaráda a vrhl se do stavby. Teď žije s rodinou ve skvělém domě
Až do čtyřiceti žil v bytovce na předměstí Hradce Králové a o stavbě domu neuvažoval. Zkušenosti se stavebnictvím měl nulové. Dnes ale Lukáš s rodinou spokojeně žije v nové dřevostavbě se zahradou. K...
Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují
Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...
Za bydlení dá 5 400 měsíčně. Mladá žena prozradila návod, jak brutálně ušetřit
Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí za bydlení v přepočtu jen 5 400 korun měsíčně. Žije přitom v srdci krásné jezerní oblasti Lake District. Díky...
Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc
Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...
Češi našli nový domov na Zakynthosu. Řecká idyla má však jeden háček
Chtěli změnu, klidnější tempo a návrat na místo, které si zamilovali. Češi Vladimír a Vasilis opustili po letech Anglii a vydali se na řecký Zakynthos. Dnes žijí v domě se zahradou plnou citrusů i...
Geniální využití svahu: Dům nad řekou Litavkou ukazuje, jak vypadá bydlení snů
Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým pozemkem. Na 120 metrů čtverečních nabízí dokonale promyšlené bydlení plné světla a výhledů do údolí řeky Litavky.
Spát v průhledné kapsli 400 metrů nad zemí? Tento hotel není pro slabé nátury
Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge Adventure Suites visí ve výšce okolo 400 metrů nad Posvátným údolím Inků. Do svého pokoje se musíte vyšplhat po kovových...
Sen o Provence se rodině prodražil. Luxusní sídlo museli rozdělit mezi 29 rodin
Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet let. Rostoucí náklady na údržbu a starosti s provozem rodinu přiměly k těžkému rozhodnutí – dům prodat. Nakonec ale našli...
Mrakodrapy jako obří sprchy. Podívejte se, jak v Číně chladí rozpálené sídliště
V čínském městě Jün-čcheng nechali střechy výškových budov osadit soustavou trysek, které během letních veder vytvářejí neviditelnou chladivou mlhu. Výsledkem je vizuální efekt, při němž to vypadá,...
Zatoužili po vlastní chalupě. Dokonalé místo na stavbu našli v Krušných horách
Myšlenka pořídit si chalupu vznikla během pandemie, kdy Tomáš s rodinou zatoužili po místě jen pro sebe. Chtěli hlavně krásnou lokalitu, kde se budou cítit dobře. Volba padla na Krušné hory, ale...
Jedno slovo od kamaráda a vrhl se do stavby. Teď žije s rodinou ve skvělém domě
Až do čtyřiceti žil v bytovce na předměstí Hradce Králové a o stavbě domu neuvažoval. Zkušenosti se stavebnictvím měl nulové. Dnes ale Lukáš s rodinou spokojeně žije v nové dřevostavbě se zahradou. K...
Prodej stavebního pozemku 724 m2, Rajhrad
Popovická, Rajhrad, okres Brno-venkov
7 690 000 Kč
Známá youtuberka koupila byt v Miláně. 47 m2 proměnila v útulný a funkční domov
Dveře svého bytu v italském Miláně nám otevřela americká youtuberka a spisovatelka Tia Taylor. Byt je důkazem toho, že i na menším prostoru lze vytvořit příjemné a funkční bydlení.
Panelové peklo. Nejhorší ruská sídliště, ve kterých nechtějí žít ani místní
Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...