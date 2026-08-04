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Za bydlení dá 5 400 měsíčně. Mladá žena prozradila návod, jak brutálně ušetřit

Klára Lyons
Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí... Amber, která pochází z Whitehavenu v hrabství Cumbria, našla recept, jak spojit... Každý měsíc platí nájem, plyn, elektřinu a wi-fi. O nic dalšího se starat... Její současný domov tvoří útulná dvoupokojová chalupa, kterou sdílí s kuchařem. Interiér chalupy je poměrně skromný, ale útulný. Nejde o luxusní bydlení ani... „Nejlepší na mém životě je svoboda měnit místa, aniž bych musela pokaždé řešit... Amber už takto bydlela na několika místech v Lake District a podobné zkušenosti... I život za pár liber měsíčně má ale své stinné stránky. Dlouhé směny a... „Někteří lidé mohou být nepořádní nebo trochu svérázní, ale já jsem zatím měla... Největší předností není podle mladé Britky samotné zařízení domu, ale okolní... Zaměstnání se zajištěným ubytováním lze podle Amber najít například v... Amber žije skromný, ale naplněný život.
Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí za bydlení v přepočtu jen 5 400 korun měsíčně. Žije přitom v srdci krásné jezerní oblasti Lake District. Díky netradičnímu životnímu stylu navíc ušetří v přepočtu 170 tisíc korun ročně.

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