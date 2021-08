Láďa Hruška v pražském bytě jen přespává, v rodném Městci je kutilem

Celá moderní stavba v Karlíně zaujme už zdálky. Dům je památkově chráněný a v roce 1968 dostal architektonickou cenu jako první výškový dům francouzského typu, postavený v Praze.

Budova disponovala tehdy nevídanými vymoženostmi, jako jsou recepce, společná prádelna nebo rozlehlá terasa. Díky jeho tehdejší proslulosti se v něm točil interaktivní pořad Kinoautomat s Miroslavem Horníčkem.

Dům tehdy fungoval i jako herecká ubytovna, po jeho chodbách se procházel právě Miroslav Horníček, ale třeba i Stella Zázvorková a jiní. A pamětníci ze sídliště Invalidovna vzpomínají, že z oken současného Láďova bytu křičel Horníček v proslulých scénách na vrátného.



„Když jsem tehdy před deseti lety viděl v novinách inzerát, že v domě se po rekonstrukci prodávají byty, přišlo mi jako super nápad ho koupit,“ vzpomíná Láďa. „Televize Prima, kam jsem denně jezdil točit, sídlila nedaleko a celý objekt se mi vážně líbil, i tou historií. Zbyl na mě byt v posledním patře, čemuž jsem se celkem divil, z oken je úžasný výhled. A dalším benefitem je to, že nádherná a prostorná terasa, kterou máme v domě společnou, je hned nad mým bytem, stačí vyběhnout po schodech,“ pochvaluje si reportér.

Přes den nemívá příliš času a o víkendech jezdí domů za rodiči, proto terasu využívá nejvíce ráno při popíjení kávy. A počte si tady i ve své nové knize, už třetím dílu Průšvihů drzého záškoláka s názvem Trapné hlášky prarodičů, kterou napsal během druhé vlny pandemie. První dva díly měly takový ohlas od dětí i rodičů, že psát během covidu byla jasná volba.

Byt není příliš prostorný, ale je v něm vše, co moderátor potřebuje. „Když jsem se sem nastěhoval, řekl jsem si, že chci byt malý, ale praktický, mám rád pořádek a přehled, kde co mám.“

Kuchyň bez myčky

V prosvětlené kuchyni je menší moderní kuchyňská linka s veškerou výbavou, jen na myčku už nezbyl prostor. Vaření se Láďa tolik nevěnuje, i když jeho dalším počinem je představení vlastní krabičkové diety.

„Během covidu, když bylo všechno zavřené, jsem se naučil vařit krabičky, a protože jsem líný cvičit, ale zároveň se potřebuji před kamerou udržovat, tak jsem vymyslel takovou fit, ale velice žravou verzi,“ směje se.

Nápad se líbil i v jeho nakladatelství, a tak se čtenáři toužící po hubnutí mohou těšit na knihu receptů Láďovy fit krabičky. Základem bude maso a pestrá strava, jednostranné diety jsou Láďovi trnem v oku.

Kuchyň zdobí řada předmětů, které oblíbenec diváků dostává od svých fanoušků. Takových dárků, většinou s motivem hrušky, dostává spoustu, a proto čestné místo u něj v bytě mají jen ty nejnápaditější. Kšiltovka je od kováře, hodiny od truhláře a malá zelená hruška od nadšence do 3D tiskáren.

Domácí botanická zahrada

V obývacím pokoji najdeme velkou šatní skříň, která by se do předsíně nevešla, rozkládací sedačku pro přenocování případných návštěv a televizi, ke které nebyl čas pořídit set-top-box, a mezitím se zjistilo, že nikomu nechybí, takže je možné, že televizor brzy nahradí obraz.

I když byt není velký, jednu věc najdete všude, totiž živé rostliny. Důvod je jasný, Láďa vystudoval biologii a chemii a rostliny a zahrada byly vždy jeho koníček. Přírodopis a dílny později vyučoval na základní škole. Už jako dítě zachraňoval vyhozené květiny od popelnic, zasadil je do nové zeminy a pozoroval, jak rostou. Do ložnice se vejde jen jednoduchá postel, další rostliny a noční stolek.

Byt je po rekonstrukci provedené před deseti lety bez vad, jediné, co bude vyžadovat opravu, je sprchový kout. Koupelna není odvětrávaná oknem, a proto se ve spodní části sprchy vytvořila vrstva rzi.

„Během covidu, kdy byl čas na opravu, tedy v tomto případě asi výměnu celého sprcháče, jsem nedokázal sehnat řemeslníky, všichni byli vytížení a mně samotnému se do toho nechtělo, byl jsem ponořený do psaní knížky,“ svěřil se moderátor. „Takže mě to čeká teď, a kdyby mi chtěl nějaký zručný fanoušek, ideálně instalatér, vypomoci, určitě se tomu nebráním, přijímám i takovéto dary, na hruškách netrvám,“ směje se.

Kutí v rodném městě

Místem, kde se kutilsky vyřádí, je starý dům, jenž koupil v rodném městě. „Jsem takový zachránce barabizen, nebaví mě postavit si dům na zelené louce, už jen to papírování a vyřizování všemožných povolení by mě nebavilo. Než se začne, jsou tři roky pryč. Ten, pro který jsem se rozhodl, měl pro mě velké kouzlo, a navíc mi makléřka řekla, že majitelé opouštějící dům s lítostí, jí prozradili, že by si přáli, aby ho koupil někdo jako Láďa Hruška... No jestli tohle není osud…“ pochvaluje si svůj výběr.

V domě se vymalovalo, snížily se stropy, udělala se nová elektřina a rozvody vody a začalo se bydlet.

„Zní to jednoduše, ale dalo nám to zabrat, bydleli jsme měsíce na staveništi, teď už se jen kochám. Už jen lezu po čtyřech po zahrádce a zvelebuji záhonky, prostě už jen vychytávky, které mě baví.“

V přízemí domu bydlí rodiče, první patro obývá Láďa, a jak s nadsázkou říká, jezdí tam jako na chatu. Navíc s výhodou „mamahotelu“.

V kuchyni v přízemí je vždy něco dobrého k snědku. Karlínský byt na městský a pracovní život v Praze a domeček se zahrádkou v rodném městě je pro „primáckého“ reportéra ideálním řešením.

30. října 2020