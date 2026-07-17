„La Palma na nás vyskočila v článku na internetu jako stále neobjevená destinace s nádhernou přírodou. Pak se objevil přímý let z Norimberka za směšnou cenu, takže jsme neváhali,“ vypráví Elisabeth.
První cesta byla komplikovaná v tom, že s sebou manželé vezli půlroční dvojčata. Přesto se ukázalo, že to byla jedna z nejlepších cest, jaké mohli podniknout.
„Holky jsme vozili v nosítku na výletech a během cest spaly. Místní z nich byli úplně nadšení. U kočárku se nám skoro tvořily fronty, v restauracích jsme dostávali speciální péči,“ vzpomíná Elisabeth. Právě přístup místních k dětem byl jedním z důvodů, proč si ostrov zamilovali.
Dům za překvapivou cenu
La Palma je malý ostrov, ale svou rozmanitostí překvapí. Během krátké jízdy autem se dá dostat od oceánu přes lávová pole až k hustým vavřínovým lesům nebo k horám.
„Za třicet kilometrů můžete vystoupat z pobřeží do výšky přes dva tisíce metrů. Je to jako kdybyste projeli několik různých krajin najednou,“ popisuje maminka dvojčat.
Počasí přitom není typicky tropické. Průměrné teploty se většinu roku pohybují mezi 18 a 25 stupni. Elisabeth však dodává, že v nadmořské výšce kolem 700 metrů může být v noci klidně i kolem deseti stupňů.
Rodina se po první návštěvě na ostrov během půl roku vrátila. Tentokrát už s myšlenkou podívat se po nemovitostech. A vyšlo to. Po několika letech střídání života mezi Českem a Kanárskými ostrovy se rozhodli přestěhovat natrvalo. Koupili pozemek a založili ekologickou farmu.
Dnes žije rodina v dvojdomku se zahradou v malé vesnici v oblasti Villa de Mazo. Elisabeth přiznává, že kupovali domek v době, kdy byly ceny ještě dostupné pro normální rodinu. Dnes už je podle ní situace složitější.
Dům má přibližně 150 metrů čtverečních. Součástí je i samostatný domek pro návštěvy nebo jednou pro děti. Oba domy byly obyvatelné, ale potřebovaly opravy.
„Když máte dům v zahraničí, musíte počítat s tím, že vás budou chtít navštěvovat příbuzní a kamarádi. Apartmán se proto hodí,“ říká majitelka.
Za nemovitost rodina zaplatila 85 tisíc eur, v přepočtu zhruba dva miliony korun. Hledání té pravé nemovitosti přitom nebylo vůbec jednoduché. Manželé prohlédli řadu míst a některé zážitky byly opravdu kuriózní. Jedna prohlídka je dokonce zavedla na kozí farmu. Všechno jednání probíhalo ve španělštině nebo němčině.
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Pozor na podvody
Kdo chce na Kanárských ostrovech koupit nemovitost, měl by být podle zkušenosti Elisabeth velmi opatrný.
„Podvody s nemovitostmi existují. Někdo vám může ukázat dům, vy mu zaplatíte a až později zjistíte, že skutečný majitel o prodeji vůbec nevěděl,“ popisuje Elisabeth. Základem je proto vyřízení identifikačního čísla cizince (tzv NIE). Bez něj je ve Španělsku většina úředních záležitostí složitější. Pomoci může i účet u španělské banky. Pro ty, kteří si nejsou jistí, doporučuje rodina nejdříve pronájem.
„My jsme bydleli na čtyřech různých místech, než jsme zjistili, kde nám to opravdu vyhovuje. Dlouhodobý pronájem na La Palmě se pohybuje zhruba mezi 600 až 1 200 eury měsíčně, což je v přepočtu zhruba 15 až 29 tisíc korun. Tenerife je v současnosti výrazně dražší,“ říká majitelka.
Jednou z největších nástrah v porovnání s Českou republikou je podle majitelů vysoká vzdušná vlhkost.
„Pro mě jako astmatika je místní vzduch skvělý, ale pro bydlení to znamená problémy. Prádlo bez sušičky skoro nikdy neuschne. Nejhorší období přichází od února do května, kdy ostrov zasahují silnější bouře. Máme doma pohotovostní kyblíky, a když hodně prší a fouká, někdy zachraňujeme kapky, které prosakují stropem,“ přiznává majitelka.
S vlhkostí souvisí i plísně. Některé byty mohou před návštěvou vypadat perfektně, ale problémy se objeví až po delším bydlení. Další komplikací jsou studené domy. Mnoho nemovitostí nemá kvalitní izolaci ani klasické vytápění. Elisabeth s manželem mají starý dům s kamny na dřevo. Koupelnu vyřešili podlahovým topením, ale kuchyň je v zimě pro majitele ohledně tepla stále velkou výzvou.
Jedno velké plus
Zařízení domu řešili majitelé postupně.
„Starý kanárský dům má své kouzlo: kámen, dřevo a křivé zdi, které jsou součástí jeho charakteru. Zařízení novým nábytkem však není na ostrově levnou záležitostí. Kvůli dovozu počítejte přibližně s dvaceti procenty navíc oproti pevninské Evropě. Hodně lidí proto nakupuje v IKEA,“ popisuje Elisabeth a dodává, že si rodina řadu věcí vyrobila sama. V domě mají původní kusy nábytku i několik věcí dovezených z Česka.
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Rodina žije v malé vesnici Montes de Luna. Když se přistěhovali, byli jedni z mála cizinců v okolí. Přesto je místní hezky přijali. „Všichni si tady pomáháme. Když odjedeme, sousedé nám pohlídají zahradu a psy. My zase rozdáváme úrodu,“ chválí si majitelka.
Obrovské plus života na pátém největším Kanárském ostrově je podle majitelů místní přístup k dětem. Je tu spousta hřišť, kroužků a aktivit a hodně věcí je zdarma. Příkladem je letní příměstský tábor, který probíhá přímo ve škole.
„Život na Kanárech není jednoduchý ani levný. Ale je krásný. Pokud někdo touží po velké změně, může to být úžasná cesta. Jen je dnes začátek složitější než před několika lety,“ uzavírá Elisabeth, která sdílí své postřehy života v zahraničí na svém instagramovém profilu.