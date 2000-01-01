Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová už pomalu odpočítává poslední dny do stěhování do svého nového luxusního sídla v Los Angeles. Rozsáhlá rezidence se blíží dokončení a v jejím okolí postupně přibývají detaily, které z ní mají vytvořit dokonalé rodinné sídlo.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Rozlehlé sídlo vyrůstá v prestižní kalifornské oblasti Hidden Hills nedaleko Los Angeles, kde bydlí také další členové slavné rodiny Kardashianových. Kylie Jennerová pozemek o rozloze přibližně dvou hektarů pořídila už v roce 2020 za v přepočtu zhruba 335 milionů korun.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Stavba tak vzniká více než šest let a podle nejnovějších fotografií se postupně blíží dokončení. Přesný termín stěhování však zatím není známý.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Ačkoli se rezidence nachází v Kalifornii, její architektura má připomínat tradiční italská venkovská sídla. Kylie vsadila na přírodní kámen, staré cihly, dřevo a další materiály s patinou. Příjezdovou cestu například nechala vydláždit znovu použitými kamennými kostkami.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Kylie Jennerová se narodila 10. srpna 1997 v Los Angeles a před kamerami vyrůstala prakticky od dětství. Diváci ji poprvé poznali díky reality show Keeping Up with the Kardashians, která sledovala každodenní život její slavné rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Z nejmladší členky klanu Kardashianových a Jennerových se postupně stala jedna z nejvýraznějších osobností světového showbyznysu. Dnes už ale není jen televizní celebritou. Vybudovala vlastní kosmetickou značku, pronikla do módního průmyslu a své jméno proměnila ve výnosný byznys.
Autor: Reuters
Cílem Kylie bylo vytvořit dům, který nebude působit jako novostavba, ale jako místo s vlastní historií.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Původní stavební plány počítaly s hlavní budovou o rozloze přibližně 1 670 metrů čtverečních. Součástí velkolepého projektu má být také garáž až pro dvanáct automobilů, bazén, samostatný dům pro hosty nebo sportovní hřiště.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
V interiéru se počítá i s domácí posilovnou a velkorysou šatnou rozloženou do dvou podlaží. Konečná podoba některých prostor se však během výstavby mohla změnit.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Kylie Jennerová si pro své vysněné bydlení vybrala jednu z nejprestižnějších rezidenčních oblastí v Kalifornii.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Na místě dříve stál ranč, který patřil zpěvačce Miley Cyrus. Původní stavby byly odstraněny ještě předtím, než nemovitost získala Kylie.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Po boku Kylie Jennerové se od roku 2023 objevuje hollywoodský herec Timothée Chalamet, známý například z filmů Duna nebo Wonka.
Autor: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože Kylie Jennerová žije obklopená luxusem a neustálou pozorností médií, důležitou součástí jejího života jsou především její dvě děti. S bývalým partnerem, rapperem Travisem Scottem, má osmiletou dceru Stormi a čtyřletého syna Airea
Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia.cz
Rozlehlá parcela poskytla podnikatelce dostatek prostoru pro vybudování sídla přesně podle jejích představ.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Hidden Hills je uzavřená rezidenční komunita, která je vyhledávaná především pro své soukromí, rozsáhlé pozemky a klidné prostředí.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Na rozdíl od hustě zastavěných částí Los Angeles zde domy často obklopují velké zahrady a vzrostlá zeleň. Také pozemek Kylie Jennerové umožňuje oddělit hlavní rezidenci od dalších staveb a vytvořit několik samostatných venkovních zón. Vedle bazénu a odpočinkových míst zde mají své místo dětské hry, sport i rodinná setkání.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Jednou z novinek je také dětský domeček na zahradě, který bude sloužit jejím dětem.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Kylie si zjevně dává záležet na tom, aby její nové bydlení nebylo jen luxusní adresou, ale především místem, kde si její děti budou moci užívat společné chvíle a bezstarostné dětství.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Vedle dětského domečku má na pozemku vzniknout také sportovní hřiště. Kylie při prohlídce přiznala, že zatím neměla definitivně rozhodnuto, kterému sportu bude sloužit.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Na zahradě plánuje rovněž výsadbu růží. Výsledkem má být propojení reprezentativních venkovních prostor s místy určenými k odpočinku, rodinnému životu a dětským hrám.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Nové sídlo patří k největším soukromým stavebním projektům, do kterých se Kylie Jennerová dosud pustila. Přestože už v minulosti vlastnila několik luxusních nemovitostí, tentokrát se rozhodla vybudovat rezidenci od základů podle vlastních představ.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Na podobě domu spolupracuje s uznávanými interiérovými designéry a osobně se zajímá o výběr materiálů, barev i drobných architektonických detailů. Výsledkem má být nadčasové bydlení, které propojí velkolepé prostory s útulnou atmosférou tradičního rodinného domu.
Autor: Celeb Aerials / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Zatímco Kylie Jennerová dokončuje svůj nový vysněný domov, snaží se prodat další ze svých luxusních nemovitostí. Moderní rezidenci v prestižní losangeleské čtvrti Holmby Hills pořídila v roce 2020 za 36,5 milionu dolarů, tedy přibližně 767 milionů korun. V prosinci 2025 ji nabídla za 48 milionů dolarů, což odpovídá zhruba jedné miliardě korun. Zájemce však nenašla.
Autor: Filmsbyjosh / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Po několika změnách ceny se sídlo v listopadu 2026 znovu objevilo na trhu, tentokrát za 38 milionů dolarů, tedy přibližně 800 milionů korun. Rozlehlá stavba připomínající moderní pevnost nabízí mimořádné soukromí, které zajišťují vysoké zdi a téměř čtyřmetrová vstupní brána.
Autor: Filmsbyjosh / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Kylie Jennerová není ve světě drahých nemovitostí žádným nováčkem. Už jako velmi mladá začala investovat do luxusních domů v okolí Los Angeles a postupně si vytvořila působivé realitní portfolio. Její nemovitosti se vyznačují velkorysými interiéry, bazény, rozsáhlými šatnami a důrazem na soukromí.
Autor: Instagram @kyliejenner
Kylie Jennerová vyrůstala před televizními kamerami a na život bez pozornosti veřejnosti si prakticky nepamatuje. Když se začala natáčet rodinná reality show, bylo jí teprve devět let.
Autor: Instagram @kyliejenner
Popularita jí sice otevřela cestu k obrovskému bohatství, zároveň však znamenala neustálý zájem médií o její vzhled, vztahy i soukromý život. Není proto překvapením, že pro své nové bydlení zvolila uzavřenou rezidenční komunitu Hidden Hills, která nabízí větší soukromí než běžné městské čtvrti Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz