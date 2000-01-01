náhledy
V britském Sandhurstu v hrabství Berkshire se objevil na prodej dům, který jako by vystoupil z filmu o panence Barbie. Růžová je tady prakticky všude. Od kuchyně a ložnic až po schodiště, lednici nebo garážová vrata. Za zhruba 21 milionů korun může být váš.
Autor: Profimedia.cz
Pětipokojový dům je skutečnou oslavou nejslavnější panenky světa. Pastelově růžová kuchyně nabízí spotřebiče i doplňky ve stejné barvě, nechybí růžová lednice ani topinkovač.
Autor: Profimedia.cz
Nemovitost přitom původně vznikla jako poměrně obyčejný bungalov se třemi ložnicemi. Po přístavbě prvního patra získala další dvě ložnice a koupelnu.
Autor: Profimedia.cz
Dnes dům nabízí přibližně 158 metrů čtverečních obytné plochy. Součástí domu je velký obývací pokoj s jídelnou, prostorná kuchyně, pracovna i prostorné podkroví.
Autor: Profimedia.cz
Hlavní ložnice má vlastní koupelnu se sprchovým koutem. Všechno je pochopitelně laděné do růžova.
Autor: Profimedia.cz
Dům panenky Barbie připomínají i veselé obrazy na stěnách laděné jak jinak než do růžova.
Autor: Profimedia.cz
Růžová barva se v domě nezastavuje ani před hlavním obytným prostorem. Obývací pokoj spojený s jídelnou měří přibližně 6,1 × 4,3 metru a díky dveřím vedoucím do zahrady působí vzdušně.
Autor: Profimedia.cz
V horním podlaží vznikly při přestavbě původního bungalovu další dvě ložnice. Jejich charakter určují zkosené stropy, které kopírují tvar střechy a dodávají pokojům útulnější podkrovní atmosféru.
Autor: Profimedia.cz
Ani venku růžová pohádka úplně nekončí. Upravená zahrada nabízí pergolu se zatahovací střechou, terasu a umělý trávník.
Autor: Profimedia.cz
Na příjezdové cestě mohou zaparkovat až čtyři auta a samostatná garáž dostala, jak jinak, výrazně růžová vrata.
Autor: Profimedia.cz
Růžové skříňky a doplňky v kuchyni majitelka sladila se spotřebiči včetně lednice a topinkovače.
Autor: Profimedia.cz
Nechybějí integrované spotřebiče, snídaňový pult ani dveře do zahrady. Na kuchyň navazuje samostatná technická místnost.
Autor: Profimedia.cz
Pračka vypadá jako z domečku pro panenky, se kterým si v dětství hrála nejedna holčička.
Autor: Profimedia.cz
Vedle upraveného anglického trávníku se na pergole vyjímají sytě růžová křesílka.
Autor: Profimedia.cz
Za neobvyklou proměnou stojí současná majitelka Sarah, která v domě žije s manželem a nevlastním synem osm let.
Autor: Profimedia.cz
Růžovou má podle svých slov ráda odmalička a postupně se stala jejím osobním poznávacím znamením.
Autor: Profimedia.cz
Interiér upravovala místnost po místnosti, některé prostory dokonce předělala víckrát. Možnost zařídit si vlastní bydlení podle sebe pro ni získala zvláštní význam poté, co v předchozím vztahu neměla při výběru barev podporu.
Autor: Profimedia.cz
Křesla připomínající růžové marshmallow bonbóny dokreslují interiér hlavního obývacího pokoje.
Autor: Profimedia.cz
Výraznou výjimkou z růžového konceptu je pracovna v přízemí. Místo pastelových odstínů zde převládají neutrální barvy a jednu ze stěn pokrývá velkoformátová mapa světa. V porovnání se zbytkem domu tak místnost působí střídměji a nabízí od barevně výrazných interiérů aspoň krátký oddech.
Autor: Profimedia.cz
Jednotlivé stupně mají různé pastelové odstíny růžové, zatímco zábradlí a okolní stěny pokračují ve stejné barevné paletě. Z běžného komunikačního prostoru se tak stal jeden z nejvýraznějších prvků celého domu.
Autor: Profimedia.cz
Hlavní rodinná koupelna se nachází v přízemí. Je vybavena třídílnou koupelnovou sestavou, přičemž růžový motiv zde obstarávají především doplňky, textilie a nástěnné dekorace.
Autor: Profimedia.cz
Majitelka domu přezdívá „Růžový palác“ a netají se tím, že stejným způsobem hodlá zařídit i své příští bydlení.
Autor: Profimedia.cz
Zájemce o současnou nemovitost však musí počítat s tím, že většina volně stojícího nábytku a dekorací není součástí nabídky. Růžově natřené stěny, schodiště a další pevné prvky ale domu jeho neobvyklý charakter ponechávají.
Autor: Profimedia.cz