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Kýč roku, nebo bydlení snů? Tento bizarní dům rozděluje lidi na dva tábory

Klára Lyons
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V britském Sandhurstu v hrabství Berkshire se objevil na prodej dům, který jako... Pětipokojový dům je skutečnou oslavou nejslavnější panenky světa. Pastelově... Nemovitost přitom původně vznikla jako poměrně obyčejný bungalov se třemi... Dnes dům nabízí přibližně 158 metrů čtverečních obytné plochy. Součástí domu je... Některé místnosti růžové unikly. Není jich ale mnoho. Hlavní ložnice má vlastní koupelnu se sprchovým koutem. Všechno je pochopitelně... Dům panenky Barbie připomínají i veselé obrazy na stěnách laděné jak jinak než... Růžová barva se v domě nezastavuje ani před hlavním obytným prostorem. Obývací... V horním podlaží vznikly při přestavbě původního bungalovu další dvě ložnice.... Ani venku růžová pohádka úplně nekončí. Upravená zahrada nabízí pergolu se... Na příjezdové cestě mohou zaparkovat až čtyři auta a samostatná garáž dostala,... Růžové skříňky a doplňky v kuchyni majitelka sladila se spotřebiči včetně...
V britském Sandhurstu v hrabství Berkshire se objevil na prodej dům, který jako by vystoupil z filmu o panence Barbie. Růžová je tady prakticky všude. Od kuchyně a ložnic až po schodiště, lednici nebo garážová vrata. Za zhruba 21 milionů korun může být váš.

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