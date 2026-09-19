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Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...
Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem
Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...
Utekli z bytu do bungalovu. I přes větší prostor platí za energie jen polovinu
Rodinný dům ve Středočeském kraji nepřehlédnete i díky netradiční mechově zelené barvě oken a žaluzií a zaobleným rohům garáže s dřevěným obložením. Bungalov nadchne i moderními technologiemi a...
Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá
Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...
Dům u Plzně odmítli prodat. Rekonstrukce trvá 17 let, pomohlo i obyčejné koště
Když se před sedmnácti lety rozhodovalo, zda rodinný dům nedaleko Plzně prodat, Jitka si nedokázala představit, že by v něm jednou žil někdo cizí. S manželem se proto rozhodli pro rekonstrukci....
Kýč roku, nebo bydlení snů? Tento bizarní dům rozděluje lidi na dva tábory
V britském Sandhurstu v hrabství Berkshire se objevil na prodej dům, který jako by vystoupil z filmu o panence Barbie. Růžová je tady prakticky všude. Od kuchyně a ložnic až po schodiště, lednici...
Znáte Hilara Pacanovského? Jeho funkcionalistické domy míjíme denně, na autora se zapomnělo
Jména architektů židovského původu bohužel nejsou příliš známá, nacistický ani komunistický režim jim příliš nepřál. Přesto mezi nimi najdeme jména skutečně výjimečných tvůrců.
Utekli z bytu do bungalovu. I přes větší prostor platí za energie jen polovinu
Rodinný dům ve Středočeském kraji nepřehlédnete i díky netradiční mechově zelené barvě oken a žaluzií a zaobleným rohům garáže s dřevěným obložením. Bungalov nadchne i moderními technologiemi a...
Soused autista nás ničí svými záchvaty, ale zlobit se na něj nemůžeme. Co teď?
S manželkou žijeme od roku 1989 v panelovém domě. Po celou dobu zde byl klid, situace se však změnila poté, co se do bytu o patro níže nastěhovali noví nájemníci. Mají devatenáctiletého syna...
Dům u Plzně odmítli prodat. Rekonstrukce trvá 17 let, pomohlo i obyčejné koště
Když se před sedmnácti lety rozhodovalo, zda rodinný dům nedaleko Plzně prodat, Jitka si nedokázala představit, že by v něm jednou žil někdo cizí. S manželem se proto rozhodli pro rekonstrukci....
Geniální odpověď na drahé bydlení. Místo obřích metrů vsadili na úplně jinou věc
Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a zahradou. Nechat se ovlivňovat počasím, podobně jako při pobytu venku. Dům nazvaný 109LAY stojí ve španělském městečku...
10 praktických tipů, jak snížit spotřebu tepla a vody v bytě bez omezení pohodlí
Kvůli nižším účtům za energie nemusíte doma chodit v zimním kabátě ani se vzdát každodenní sprchy. Cesta k tématům, jako je energeticky úsporné bydlení, totiž nevede přes drastické odříkání, ale přes...
Na fotce senzace, v praxi divočina. Tenhle dům rodině změnil pohled na bydlení
Když se řekne La Mancha, každý si hned vybaví smutnou postavu rytíře, který se rozjíždí k marnému boji proti větrným mlýnům. A skutečně, těch historických větrných mlýnů v okolí španělského Ciudad...
Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá
Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...
Zpěvák Milan Drobný ukázal dům u Kralup. Uvnitř schovává nečekané poklady
Zpěvák Milan Drobný žije s manželkou Danou v rodinném domku v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. V oáze klidu obklopené přírodou nám ukázal nejen svůj „hudební oltář“ a oblíbená umělecká díla, ale i...
Pronájem bytu 2+1, 58 m2, Stod, ul. Sokolská
Sokolská, Stod, okres Plzeň-jih
11 000 Kč/měsíc
Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...
Proměnili jste svůj domov? Pošlete fotky a vyhrajte skvělé ceny
Z každého koutu v domě nebo bytě lze vytvořit mistrovské dílo. Ať už jde o obývací pokoj, kuchyň, ložnici nebo třeba dětský pokoj, podělte se o svou proměnu s ostatními čtenáři a vyhrajte poukazy od...