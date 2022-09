Kutil Pepa Libický se usadil ve Staré Huti. Cesta byla hodně trnitá

Než se Pepa Libický definitivně usadil ve Staré Huti u Dobříše, kde bydlí nyní a kde i vyrůstal, vystřídal několik adres. „Narodil jsem se v porodnici v Praze. Odsud pochází máma, táta z vedlejší vesnice, takže jsem v tomto domě žil celé dětství. Byl jsem tu v podstatě do nějakých čtrnácti, pak jsem šel na průmyslovku do Kladna a už se sem nevrátil. Skončil jsem v Praze, kde jsem byl dlouho,“ začal Pepa vyprávět o svém putování po pronájmech, které začalo v Modřanech, pokračovalo Libuší, Strašnicemi a skončilo Smíchovem.

Další destinací měl být Postřižín, kde začal na hypotéku stavět dům. „Postavil jsem ho tam kvůli tomu, že jsem kousek odtud v Holešovicích dělal v televizi. Když jsem ten dům dostavěl, tak ta práce skončila. Takže takhle se to dělat nemá,“ zasmál se Libický nevyzpytatelnosti osudu, který mu tehdy udělal pěknou čáru přes rozpočet.

Po prodeji domu v Postřižíně vedly jeho kroky v roce 2019 zpět do Staré Hutě, do rodinného domu postaveného ve čtyřicátých letech a zrekonstruovaného v letech osmdesátých. „Předělali jsme patro na bydlení. To byla rychlovka. Měl jsem na to jenom asi tři měsíce a dělal jsem to celé sám. Dneska vím, že bych spoustu věcí udělal jinak. Když se spěchá, tak ten výsledek není na dlouho,“ řekl zkušený kutil, který se svou ženou a synem obývá podkroví. V přízemí žijí jeho rodiče.

Zatímco dekorace do malého, ale útulného bytečku vybírala manželka Dana, která má coby kosmetička cit pro barvy a design, Pepa tu byl od zařizování nábytku. A nutno podotknout, že většinu ho nekoupil, ale vyrobil vlastníma rukama. Pokud bychom měli být konkrétní, jeho rukopis nese například jídelní stůl s řekou z modré pryskyřice a podstavci ze starých šlapacích strojů, kovová židle u počítače, svítidlo z trumpety nebo dřevěný rám pro nástěnný televizor.

Skoro vše si vyrobil sám

„To je taková televize, která není pro lenochy, protože k ní člověk musí vstát, aby si přepnul kanál. Čidlo je totiž schované za rámem,“ řekl Libický o svém výtvoru, který je dominantou obývacího pokoje. I nedaleko stojící kuchyňský kout je jeho dílem.

„Kuchyň byla původně modrá, to se muselo hned přetřít na černou. Ledničku jsem našel na internetu, spadla z kamionu, tak jsem ji repasoval,“ ukazoval moderátor na chladničku, kterou potřel černou tabulovou barvou. Díky tomu si na ni mohou křídou psát vzkazy nebo třeba nákupní seznam. Co se týče vaření, na to už kvůli pracovní vytíženosti nemá moderátor moc času. Buď si na malé plotýnce připraví nějakou minutku, nebo si něco objedná z nedaleké Dobříše.

Ze zahrady bude džungle

Vedle postele a pracovního koutku je jeho nejoblíbenější místo venku pod pergolou, kde má příjemné zastíněné posezení. Z něj má báječný výhled na jezírko, do nějž se v horkých letních dnech chodívá zchladit. Rybičky v něm ovšem nejsou, protože by se kvůli nim kalila voda.

„Rodiče tady něco pěstují, postupně jsme je vytlačili. Byl tu záhonek, teď je tu jezero. Ale zase jsem postavil pařeniště. V plánu je to tady zadžunglit. Domluvili jsme se tak se sestrou, abychom zahradu mohli používat jen na relax,“ řekl o zahradě, kterou má společnou jak s rodiči, tak se sestrou, jež bydlí v domě na jejím druhém konci.

„Chtěl bych mít zahradu, která žije svým vlastním životem, občas tam něco udělám, ale ať se zbytek zařídí sám,“ vysvětlil Libický, který se za velkého zahrádkáře nepovažuje. Ačkoliv ve svém pořadu zakládal bylinkovou zahradu nebo pařeniště, jeho doménou je stavařina.

Velkou zručnost Pepa prokázal a vlastně ji stále prokazuje, protože ještě není s prací u konce, při stavbě letního sídla na místě, kde byla dříve králíkárna a kurník. Z původní představy, že vytvoří dům pro hosty, sešlo.

„Na zahradě jsme celé léto. Nakonec jsem si říkal, že to je tak dobrý, že se tam na léto přestěhujeme sami. Když je vedro, tam je chládek,“ ukázal na rozestavěný domek se zelenou střechou, v němž má téměř dokončenou koupelnu.

Staví si letní sídlo

Na ložnici v patře, kuchyňku a obýváček se Libický teprve chystá. „Sem si dáme sedačku, tady stolek a televizi, protože mě baví koukat na formuli 1,“ představuje si moderátor idylku v letním sídle, kde ještě také nejsou udělané podlahy.

Z vnější strany je stavba obložena sibiřským modřínem, který Pepa poctivě natírá ochranným UV lakem, aby vlivem sluníčka nezešedl. Co se týče budoucnosti jeho domu a zahrady, k dokonalosti mu podle něho chybí snad jen větší energetická soběstačnost a instalace fotovoltaických panelů. Až ta chvíle nastane, jistě se o tom dozví jako první diváci jeho Libovek.