V propojeném interiéru je důležité, aby kuchyň a obývák nepůsobily jako oddělené místnosti, ale jako dvě kapitoly jedné knihy. Dispozice by měla umožnit plynulý pohyb, od vaření přes stolování až po odpočinek, bez ostrých hranic nebo rušivých přechodů. Jemné zónování může vytvořit ostrůvek, knihovna nebo jen změna světla, ale prostor zůstává otevřený a čitelný.
Materiály, které spojují
Materiály dokážou oba světy propojit ještě dřív, než si člověk uvědomí jejich funkci. Jednotná podlaha nechá místnost plynout bez přerušení a vytváří pevný základ pro další vrstvy.
Kuchyň může také působit měkčeji díky dřevu na čelech skříněk nebo na barovém pultu, zatímco výraznější materiál, jako je kámen či kompozit, může pokračovat do obývací části v podobě stolku, police nebo parapetu.
Celek sjednocují i drobné detaily – stejný odstín kovu, opakující se textura nebo barevná linka, která se nenápadně vrací v čalounění či dekoracích. Právě tyto jemné vazby vytvářejí harmonii, která působí přirozeně a nenuceně.
Funkce v rovnováze
V otevřeném obytném prostoru je důležité, aby kuchyňská část zvládala každodenní provoz bez toho, aby narušovala klid obýváku. Pomáhá tomu technika s tichým chodem, která neupozorňuje na svou přítomnost ani při vaření, a také řešení, jež odvádějí páru a pachy přímo u zdroje.
Stejně důležitá je promyšlená organizace – úložné systémy, které udrží pracovní plochy volné, a logické uspořádání zón, díky němuž se kuchyň používá intuitivně.
Osvětlení pak oba prostory propojuje nejen funkčně, ale i atmosféricky: přesné světlo nad pracovní deskou doplňují měkčí zdroje v obytné části, takže se celý prostor dokáže přirozeně přeladit z pracovního režimu do večerního klidu.
Byt, kde je centrem kuchyň nejen pro gurmány. Zato příčky zmizely
Vizuální klid
Aby kuchyň nepůsobila rušivě ani ve chvílích, kdy se v ní nevaří, vyplatí se pracovat s čistými liniemi a uklizenými plochami. Skryté úchytky a integrované spotřebiče potlačí technický charakter kuchyně, zatímco uzavíratelné niky udrží pracovní plochy vizuálně čisté.
Obytná část pak přidává měkkost a vrstvení, protože textilie, čalounění a koberce tlumí zvuk, zjemňují akustiku a přinášejí do prostoru hřejivost, která vyvažuje přesnost kuchyňských linií. Celek tak působí klidně a vyrovnaně, i když se v něm odehrává více funkcí najednou.
Optická lehkost prostoru
K propojené kuchyni a obýváku patří ještě jedna vrstva, která celý koncept posouvá dál: práce s perspektivou a hloubkou prostoru. Otevřený interiér totiž nemusí být jen o tom, že dvě funkce stojí vedle sebe, dokáže totiž velmi věrohodně vytvořit dojem většího, vzdušnějšího bytu.
Dlouhé horizontální linie kuchyňské linky, nízký nábytek v obýváku nebo promyšlené umístění polic dokážou vést pohled napříč místností a opticky ji prodloužit.
Když se k tomu přidá světlo, které zvýrazní struktury materiálů a nechá vyniknout jejich hloubku, vznikne prostor, který působí větší, než ve skutečnosti je. Právě tato práce s optikou dává propojenému interiéru lehkost a pocit volnosti, který se v uzavřených místnostech jen těžko dosahuje.
17. srpna 2018