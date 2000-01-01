V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan Architects, který realizoval v Horní Malé Úpě už několik staveb, mimo jiné i oceňovanou Chatu Hradečanka.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
I přes přísné nároky KRNAPu bylo požadavkem investora splnění nejpřísnějších aktuálních požadavků na energeticky udržitelné bydlení.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem s geotermálními vrty a na střeše jsou na odvrácené straně od údolí umístěny fotovoltaické panely.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
První podlaží je provedeno v klasické zděné technologii se zateplením a provětrávaným dřevěným obkladem z opalovaného dřeva.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Podkroví tvoří klasický hambálkový krov s kovovými prvky pro zvýšení flexibility dispozice. Krytina je z hliníkového plechu s povrchovou úpravou v antracitovém odstínu.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Interiér pracuje s přírodními materiály a doplňuje jej současné umění, hlavním motivem obytného podlaží je velké fixní okno s výhledem na Úpu, Sněžku i hřebeny hor.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Obytný prostor je centrem dispozice přízemí, kolem nej jsou řazeny všechny podružné místnosti.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
V podkroví jsou pak umístěny ložnice.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
A také malé wellness, navazující na venkovní terasu s vyhřívanou kádí.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Přáním klienta bylo vytvoření místa, které nabízí komfort a pohodlí pro rodinou rekreaci bez ústupků, ale vychází svým duchem i charakterem z horské krajiny. Té se nesnaží bránit, naopak jí využívá, přizpůsobuje se jí a žije s ní.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Atmosféra horské chaty a odkazy na tradiční krkonošskou architekturu prochází celým domem, od hmoty domu až po zvolené dekorace.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Zároveň je zde však cítit i individualita investora v podobě moderního umění, které zdobí stěny domu.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Uvnitř domu byl kladen důraz na dechberoucí výhledy, které architekti nechali záměrně vyniknout.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Interiér nabízí hřejivou atmosféru a pracuje se širokou paletou přírodních materiálů a struktur. Ty interiéru dominují, a to nejen v hlavním obytném prostoru.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Bouda se nachází v Krkonošském národním parku v obci Horní Malá Úpa. J
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Jedná se o novostavbu.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Návrh hmoty, volba materiálové skladby, ale i plochy prosklení byly přizpůsobeny mimo jiné striktním požadavkům Krkonošského národního parku a stavební komise obce Horní Malá Úpa.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Hmota domu je osazena na vrstevnici prudkého svahu a je založena na základové desce z důvodů skalního podloží.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Obytné podlaží je přístupné z terénu, který byl remodelován pouze v bezprostřední návaznosti na vlastní dům.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Zahradní úpravy v okolí boudy byly navrženy místní zahradní architektkou Petrou Loffelmannovou.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Zastavěná plocha je 165 metrů čtverečních.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com
Užitná plocha nabízí 238 metrů čtverečních.
Autor: Anna Pleslová, www.annapleslova.com