Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

Lenka Weberová
V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan Architects, který realizoval v Horní Malé Úpě už několik staveb, mimo jiné i oceňovanou Chatu Hradečanka.
V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních... Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan Architects, který... I přes přísné nároky KRNAPu bylo požadavkem investora splnění nejpřísnějších... Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem s geotermálními vrty a na střeše jsou na... První podlaží je provedeno v klasické zděné technologii se zateplením a... Podkroví tvoří klasický hambálkový krov s kovovými prvky pro zvýšení... Interiér pracuje s přírodními materiály a doplňuje jej současné umění, hlavním... Obytný prostor je centrem dispozice přízemí, kolem nej jsou řazeny všechny... V podkroví jsou pak umístěny ložnice. A také malé wellness, navazující na venkovní terasu s vyhřívanou kádí. Přáním klienta bylo vytvoření místa, které nabízí komfort a pohodlí pro rodinou... Atmosféra horské chaty a odkazy na tradiční krkonošskou architekturu prochází...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie

Nejčtenější

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...

7. října 2025

Designblok začíná. Nejlepší design je opět k vidění v Praze, vyberte si

Zajímá vás, co všechno dokážou ženy? Baví vás design, nábytek, sklo nebo móda? Pak si do diáře nezapomeňte připsat datum 8. až 12. října, protože v těchto dnech proběhne v Praze už 27. ročník...

7. října 2025

Když se majitelka chaty neshodne s designérem: chtěla modrou, má zelenou

Chata zařízená nábytkem ze 70. až 90. let sice stojí na ostrově nedaleko moře, ale kvůli hnědé barvě na dřevěné fasádě spíš vypadá, že se sem zatoulala z hor. Designér Halvor Bakke měl proto jasno: v...

6. října 2025

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...

6. října 2025

Celé město v jednom domě. Vešli se lidé, obchody, doktor, kostel i policie

Největší obytná stavba celé Aljašky; jedno z nejmladších sídel ve Spojených státech amerických. A též unikát rezidenční architektury. Protože ten jeden jediný čtrnáctipatrový věžák je současně celým...

5. října 2025

Tepelný ostrov ohrožuje zdraví obyvatel. Města sázejí na zelené střechy

Advertorial

Betonové a asfaltové plochy, hustá zástavba a minimum zeleně přeměňují každé léto ulice v rozpálené pece. Teploty ve městech jsou často o několik stupňů vyšší než na venkově, což ohrožuje zdraví...

4. října 2025

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

4. října 2025

V paneláku se krade a ve výtahu močí. Kam a na koho máme namířit kamery?

Premium

V našem panelovém domě se krade, vykrádají se sklepy, ničí se společný majetek, močí a zvrací se ve výtahu a rozbíjejí se různá zařízení. Napadlo mě, že by nám velmi pomohla instalace kamer. Sousedé...

3. října 2025

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.

3. října 2025

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

2. října 2025

Největší okno na světě, které mizí v podlaze, najdete v Dubaji

Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury ničím překvapivým, proslula jimi i výjimečná vila Tugendhat v Brně. Dubaj se však může pochlubit největším klesajícím...

2. října 2025

Stromy ve městech jsou víc než dekorace. Zeleň funguje jako klimatizace

Advertorial

Města se během horkých letních dnů proměňují v betonové pece. Nedýchatelné spalující horko, které se kumuluje v ulicích, není jen nepříjemné, ale může být i zdraví nebezpečné. Stromy v sobě ukrývají...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.