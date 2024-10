V Krkonoších postavil dům. Při kopání základů narazili dělníci na překvapení

Příběh začíná před 50 lety, kdy se Pavlovi rodiče s ním a jeho sourozenci jezdili rekreovat na krkonošskou chatu patřící jachtařskému klubu z Lázní Toušeň. Vzpomínky na krásné dětství na horách nevybledly a proto, když byl k dispozici volný pozemek vzdálený jen třicet metrů od oné chalupy, Pavel s koupí ani na okamžik nezaváhal.

Okolní stavby i příroda sváděly postavit na místě repliku klasické roubenky, která by s okolím splynula. Nakonec se však, i s ohledem na rychlost výstavby, Pavel rozhodl pro jednoduchou moderní dřevostavbu s modřínovým obložením. Toto řešení majitelům umožnilo plnohodnotně využívat chalupu už v nejbližší lyžařské sezoně.

Výběr byl v zásadě jednoduchý. Prohlédli si nabídky několika stavebních společností, navštívili vzorové domy a když narazili na ten pravý, měli okamžitě jasno. Jde sice o typový dům, ale kvůli specifické lokalitě i potřebám majitelů přibylo několik vcelku zásadních úprav.

Například oproti původnímu projektu jsou v přízemí velká prosklená okna, jež sice znamenají mírně vyšší tepelnou zátěž, ale umožňují fantastický výhled. Navíc je v chalupě také realizovaná suterénní wellness zóna se saunou, vířivkou, společenskou místností i lyžárnou a kotelnou.

Stavba na připraveném podsklepení a základové desce započala 23. října a přesně za dva měsíce, tedy 23. prosince, spokojení majitelé dům přebírali. A rovnou v novostavbě bujaře oslavili prvního Silvestra.

Dědictví po předcích

Pozemek byl původně jen obyčejný, tak trochu zanedbaný svažitý kopec, pokrytý letitými náletovými dřevinami. Až když se činorodí stavebníci pustili do jeho rekultivace a kopání základů, dělníci narazili na zasypaný sklep, což překvapilo nejen nové majitele, ale i „místňáky“.

Nikdo ze starousedlíků nebyl schopen říct, kdo zde bydlel a kdy odešel. Ani po pečlivém pátrání ve starých archivech se nepodařilo najít prakticky žádné historické fotografie nebo obrázky, které by ukázaly, jak místo vypadalo v minulosti.

Na nejstarší fotografii kolem roku 1930 zde už prokazatelně žádný dům nestojí, je tedy zřejmé, že objekt musel být podstatně starší. A tak alespoň jako upomínka na předky zůstala zachovaná část sklepa, jenž dnes po úpravách a rozšíření slouží jako zázemí a wellness.

Zemina získaná při budování nových základů a odkrývání původního sklepního prostoru nepřišla nazmar. Posloužila na pozemku pro srovnání příkrého svahu v těsném okolí domu.

Jednoduché bydlení

Dům je zařízený především jednoduše a účelně, zatím totiž slouží vyloženě ke krátkodobým pobytům o víkendech a dovolených. Pavel ale plánuje mít zde časem plnohodnotný druhý domov, ve kterém bude s rodinou trávit větší část roku. Až k tomu dojde, těší se, že interiéry projdou další výraznou proměnou.

Velkou devizou obýváku propojeného s kuchyní je přímý výstup na slunečnou terasu. V přízemí se dále nachází jedna z ložnic, ze které je opět možné přímo vystoupit na zahradu. Tato ložnice je majiteli obzvlášť oblíbená, protože z jejího okna je krásný výhled na nedalekou sjezdovku.

Spousta místa pro přátele

Protože je Pavel společenský člověk, už při plánování nového domu mu bylo jasné, že chalupu nestaví jen pro svou rodinu. Od počátku hrálo v projektu roli, že se tady musí pohodlně vyspat a zrelaxovat větší počet lidí. A tak jsou v patře hned tři ložnice navržené tak, aby se v každé mohli ubytovat až čtyři hosté. Navíc mají postele ještě přistýlky, které mohou být použity vždy pro další dva nocležníky. To jsou potom opravdu hodně veselé Silvestry.

A protože zatím majitelé netráví v domě tolik času, kolik by si zasloužil, rádi do něj své přátele začali pouštět i v době, kdy u toho sami nebyli. A pak přátele přátel. Až se zrodila myšlenka, že by možná nebylo od věci dům na volné víkendy pronajímat.

Takže pokud byste si chtěli vychutnat místní genius loci a provětrat v zimě lyže, skialpy nebo běžky, chata Lahvanka vám ráda poskytne střechu nad hlavou. A nejen zimní sezona je v Krkonoších čarovná, kouzla místní krajiny se dají objevovat i pěšky nebo na kole.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 111 m 2

111 m Užitná plocha: 149 m 2

149 m Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: sendvičový panel

sendvičový panel Teplo: elektrické vytápění, krbová kamna

elektrické vytápění, krbová kamna Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,2 W/m 2 .K

U = 0,2 W/m .K Autor projektu: VEXTA a.s.

VEXTA a.s. Realizace: 2020, VEXTA a.s.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.