Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Lenka Weberová
Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z původně provizorních staveb se stal špičkový multifunkční prostor připravený na požadavky moderního města.
Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. | foto: Alex Shoots Buildings

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády.
Z původně provizorních staveb se stal špičkový multifunkční prostor připravený...
Křižíkovy pavilony, vystavěné v roce 1991 podle návrhu architekta Michala...
Spolu s Křižíkovou fontánou tvoří významnou součást severního předpolí...
29 fotografií

Křižíkovy pavilony, vystavěné v roce 1991 podle návrhu architekta Michala Brixe, vznikly k příležitosti stého výročí Zemské jubilejní výstavy (1891). Spolu s Křižíkovou fontánou tvoří významnou součást severního předpolí Průmyslového paláce a zvýrazňují kompoziční osu celého areálu.

Pavilony využívají svažitého terénu a staví Průmyslový palác jako silný motiv na pozadí. Soubor staveb Křižíkových pavilonů byl původně plánován jako dočasný pro Všeobecnou československou výstavu v roce 1991, avšak v praxi se využívá až do dnešních dnů.

Po více než třiceti letech intenzivního využívání přestaly pavilony splňovat současné nároky na výstavní prostory. Revitalizace měla proto za cíl nejen technicky modernizovat budovy, ale také jim vtisknout novou funkčnost, která by zahrnovala široké spektrum využití. Od výstav a veletrhů, přes koncerty, až po televizní natáčení.

Interiér pavilonů prošel výraznou proměnou. Výstavní prostor je scelen černým matným nátěrem a nechá tak vyniknout exponátům. Technické a hygienické zázemí je pro lepší orientaci navrženo ve světlých tónech. Betonové konstrukce v interiéru jsou ponechány ve své surové podobě a spolu s prvky z nerezové oceli, jako jsou zábradlí, madla či zařizovací předměty, posiluje industriální charakter prostoru a konstrukční principy budovy.

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády.
Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací.
Z původně provizorních staveb se stal špičkový multifunkční prostor připravený na požadavky moderního města.
Křižíkovy pavilony, vystavěné v roce 1991 podle návrhu architekta Michala Brixe, vznikly k příležitosti stého výročí Zemské jubilejní výstavy (1891).
Spolu s Křižíkovou fontánou tvoří významnou součást severního předpolí Průmyslového paláce a zvýrazňují kompoziční osu celého areálu.
29 fotografií

Jedním z klíčových prvků revitalizace je úprava střechy, která získala zcela nový charakter. Původně nevyužité a zanedbané plně betonové plochy byly přeměněny na aktivní zelené střechy přístupné veřejnosti. Tato koncepce zelených střech reaguje na aktuální potřebu udržitelných městských zásahů, což snižuje efekt tepelného ostrova a zlepšuje odtokovou bilanci srážkových vod.

Vznikl prostor s různorodou funkcí, umožňující celoroční využití. Mimo oddychu a relaxace v zeleni umožňuje jednoduché stravování i sportovní a společenské aktivity. Na střeše se nyní nachází bufet, běžecká dráha a herní prvky, které proměňují tento prostor v místo s multifunkčním využitím.

Původně tvořila nášlapnou vrstvu celého povrchu střechy tmavá betonová dlažba, ta absorbovala přes den obrovské množství tepla a působila tak efekt „tepelného ostrova“ kdy zvyšovala teplotu v okolí o 1–3 °C (ve večerních hodinách to může být až o 10 °C).

Celková betonová plocha bylo redukována o cca 5 000 m2. Vysazená intenzivní vegetace na střeše zpomaluje pohyb vzduchu a prachu, což vede k výraznému zpříjemnění lokálního klimatu. Výsadba 1 850 m2 zeleně kromě okysličování vzduchu zvyšuje vlhkost, čímž pozitivně ovlivňuje kvalitu vzduchu.

Pozoruhodné stavby Prahy. To jsou vzácné a krásné technické památky

Novým souvrstvím provozní střechy (kombinace zelené intenzivní střechy s akumulační vrstvou a pochozích ploch) dochází k snížení množství dešťových odpadních vod odváděných do areálové kanalizace o cca
1 000 m3/rok. Toto množství zůstává při srážkách akumulováno v souvrství zelené střechy a je následně využito pro růst zeleně a odpar z vegetačních ploch.

Křižíkovy pavilony se změnily v živý a udržitelný městský prostor propojující historii s aktuálními potřebami metropole. Autorský tým Výstaviště Praha tvoří Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga, Kateřina Luftová, Štěpán Tomš, Matěj Střecha, Vendulka Vaněčková a Pavel Dostal.

17. října 2008
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Peklo jménem Skid Row. Nejbohatší město USA děsí obří kolonie bezdomovců

Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a...

Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...

Luxus za 133 milionů je na odpis. Sídlo krále levných diskontů nikdo nechce

Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu...

Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu Smithovi, zakladateli britského řetězce Poundland (vše za libru). Sídlo se třinácti ložnicemi, tanečním parketem a vlastním...

Zbourali příčky a použili perfektní trik. Rekonstrukce paneláku vás nadchne

Pevnou příčku nahradila policová stěna se dvěma vchody. Zrušil se i nesmyslný...

Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...

Červená vila v Jevanech. Odvážná stavba v lesním svahu patří k české špičce

Prosklení je nepravidelně dělené a svou kompozicí může připomínat obrazy od...

Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb...

Stoletý svatební dar znovu září. Eliška Kaplicky zachránila slavnou vilu Čerych

Od října 2025 se ve vile Čerych otevřelo kreativní centrum, které dává...

Vila Čerych v České Skalici, architektonická perla meziválečné moderny, se dočkala úžasné rekonstrukce. Dílo známého architekta Otakara Novotného mělo štěstí, které nese velmi konkrétní jméno, a to...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

15. června 2026

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

15. června 2026

Ze špíny a hluku do útulna. Historickou strojovnu proměnili v bydlení snů

Na realitním trhu v anglickém hrabství Cornwall se objevil dům, který kdysi...

Na realitním trhu v anglickém hrabství Cornwall se objevil dům, který kdysi sloužil jako součást cínového dolu. Dnes nabízí vskutku impozantní interiér s nádechem historie. Dům je na prodej za 500...

14. června 2026

Děti v ložnici, rodiče na gauči? Jde to i lépe než na rozkládací pohovce

Stěhování rodičů do obývacího pokoje neznamená zároveň konec kvalitního spánku....

Stěhování rodičů do obývacího pokoje neznamená zároveň konec kvalitního spánku. Pokud jste se vzdali ložnice ve prospěch dětí, nemusíte pravidelně každý večer rozkládat sedačku. Zkuste se inspirovat...

13. června 2026

Stoletý svatební dar znovu září. Eliška Kaplicky zachránila slavnou vilu Čerych

Od října 2025 se ve vile Čerych otevřelo kreativní centrum, které dává...

Vila Čerych v České Skalici, architektonická perla meziválečné moderny, se dočkala úžasné rekonstrukce. Dílo známého architekta Otakara Novotného mělo štěstí, které nese velmi konkrétní jméno, a to...

12. června 2026

Luxus za 133 milionů je na odpis. Sídlo krále levných diskontů nikdo nechce

Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu...

Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu Smithovi, zakladateli britského řetězce Poundland (vše za libru). Sídlo se třinácti ložnicemi, tanečním parketem a vlastním...

12. června 2026

Peklo jménem Skid Row. Nejbohatší město USA děsí obří kolonie bezdomovců

Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a...

Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...

11. června 2026

Červená vila v Jevanech. Odvážná stavba v lesním svahu patří k české špičce

Prosklení je nepravidelně dělené a svou kompozicí může připomínat obrazy od...

Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb...

11. června 2026

Lásky, hádky i společný život. Podívejte se do unikátních sousedských domů

Premium
Velké domy s komunitně sdíleným prostorem k obývání, už ve Španělska téměř...

Tento svérázný styl sdíleného komunitního bydlení se sice zrodil na Pyrenejském poloostrově, ale dnes tam na něj prakticky nenarazíte. Pokud byste chtěli vidět, jak asi dřív vypadal, musíte se vydat...

10. června 2026

Zbourali příčky a použili perfektní trik. Rekonstrukce paneláku vás nadchne

Pevnou příčku nahradila policová stěna se dvěma vchody. Zrušil se i nesmyslný...

Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...

10. června 2026

Chytrá koupě hrubé stavby. Vysněný dům v Podkrkonoší zařídili podle vypínačů

I když je interiér pojatý minimalisticky, působí útulně

V případě Anety a Martina to byly černé hranaté vypínače, které určily směr, jakým se bude design domu ubírat. Na začátku si ale prošli náročným obdobím hledání. Nakonec ten pravý dům pro svůj...

9. června 2026

Celou noc nás budí hluk, který slyšíme jen my. Zvuky od sousedů se nedají nahrát

Premium
Podle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se musí vlastník zdržet...

Trápí nás noční podprahové zvuky – rány, cinkání, klepání a dupání přímo nad našimi hlavami. Zvuky se prakticky nedají nahrát, jsou tlumené, přenášejí se stropem a budí nás. Bydlíme v paneláku a byt...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.