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Z toho se vám zatočí hlava. Vypadá, že každou chvíli spadne, teď je na prodej

Klára Lyons
Nad nakloněnými dveřmi se nachází úryvek z románu David Copperfield, v němž...

Nad nakloněnými dveřmi se nachází úryvek z románu David Copperfield, v němž Charles Dickens popisuje starý dům naklánějící se nad ulicí. Není však prokázáno, že spisovatele inspirovala právě tato budova. | foto: SWNS / SWNS / ProfimediaProfimedia.cz

Na první pohled vypadá, že se každou chvíli zřítí, ale nenechte se mýlit....
Dům ze 17. století, známý také jako Sir John Boys House, patří k nejvýraznějším...
Stojí na Palace Street a jeho šikmý vzhled má poměrně prozaické vysvětlení....
Dům byl následně stabilizován vnitřním ocelovým rámem. Jeho pitoreskní podoba...
15 fotografií
Na první pohled vypadá, že se každou chvíli zřítí, ale nenechte se mýlit. Slavný Křivý dům v anglickém Canterbury stojí už stovky let. Nyní je na prodej, ale jeho cena není zrovna nízká. Neobvyklý dům stojí v přepočtu zhruba 18 milionů korun.

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