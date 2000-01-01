Rozlehlou zahradu plnou zeleně doplňuje bazén s vířivkou.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Luxusní sídlo má za sebou bohatou historii. Amanda ho koupila v roce 2011 v přepočtu za téměř 40 milionů korun od svého kolegy z filmu Jennifer’s Body Adama Brodyho.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Ani známý herec nebyl prvním slavným majitelem. Před ním totiž nemovitost patřila frontmanovi kapely Limp Bizkit Fredu Durstovi.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dvoupodlažní dům v tradičním stylu byl postavený v roce 1916 a během let prošel nejednou modernizací.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nabízí tři ložnice, tři koupelny nebo elegantní obývací pokoj s krbem a balkonem.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Srdcem domu je hlavní obývací pokoj s krbem, který připomíná, že tato adresa má za sebou více než století historie. Právě tady se potkává původní kouzlo domu z roku 1916 s pohodlím současného bydlení. A když se otevře výhled směrem do zeleně, je snadné na chvíli zapomenout, že rušný Hollywood leží jen pár kroků odsud.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Venku se nachází kromě jiného plně vybavená posilovna, která vznikla přestavbou garáže.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Realitní makléř Justin P. Huchel z Carolwood Estates označuje sídlo za opravdovou soukromou oázu klidu.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
„Tato výjimečná nemovitost, ukrytá za vzrostlými živými ploty a bránou, nabízí vzácný pocit soukromí, a přitom se nachází jen pár okamžiků od pulzujícího velkoměsta,“ láká případné zájemce.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Tady si přijde na své každý milovník zdravého životního stylu.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Interiéry domu sázejí na útulnost spíš než na okázalost. Přestože dům prošel modernizací, zachoval si atmosféru stavby z počátku minulého století.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kdo by nechtěl mít wellness centrum přímo u domu.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Blízkost oblíbeného Runyon Canyonu je bonusem pro ty, kdo dávají přednost procházce před cvičením doma.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Hollywoodská kráska Amanda Seyfriedová dala k prodeji svůj dům v Hollywood Hills, a to jen pár týdnů předtím, než s manželem Thomasem Sadoskim oznámili, že se rozcházejí. Ať už je prodej domu spojený s krachem vztahu či nikoliv, zájemce si musí připravit v přepočtu téměř 69 milionů korun.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Za vysokými živými ploty a bránou se rozkládá zahrada, která domu dopřává soukromí i uprostřed Los Angeles. Pozemek o rozloze zhruba 846 metrů čtverečních nabízí prostor k posezení ve stínu i ke sportu.
Autor: Jeremy Spann/Carolwood Estates / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Hollywoodskou historii má i okolí domu. Nedaleký Runyon Canyon býval soukromým sídlem irského pěvce Johna McCormacka a v padesátých letech pobýval v tamním zahradním domku herec Errol Flynn.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Na stezkách oblíbeného parku není výjimečné potkat známou tvář: místní časopis Los Angeles tam v minulosti zaznamenal například herečky Cameron Diaz a Drew Barrymore na procházce se psy.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Adresa nedaleko Runyon Canyonu má ještě jednu hollywoodskou výhodu. Na stezkách oblíbeného parku není výjimečné potkat známou tvář: místní časopis Los Angeles tam v minulosti zaznamenal například herečky Cameron Diaz a Drew Barrymore na procházce se psy.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Amanda Seyfried v Los Angeles netráví většinu času. Jejím hlavním domovem je farma na severu státu New York.
Autor: Mert Alper Dervis / ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Právě tam žila s hercem Thomasem Sadoskim a jejich dvěma dětmi Ninou (9) a Thomasem (5).
Autor: CTK / AP / Evan Agostini , ČTK
Pro řadu diváků zůstává Amanda Seyfried především Sophií z muzikálového hitu Mamma Mia! Na filmovém řeckém ostrově tehdy pátrala po tom, kdo je jejím otcem, a zpívala hity skupiny ABBA po boku Meryl Streep.
Autor: CTK / AP / Keito Newman , ČTK
Snímek z roku 2008 jí pomohl prorazit mezi hollywoodské hvězdy.
Autor: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
O deset let později se ke své postavě vrátila v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again.
Autor: Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz