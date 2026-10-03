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Kráska z Mamma Mia opouští manžela i luxusní sídlo. Dům prodává za 69 milionů

Klára Lyons
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Rozlehlou zahradu plnou zeleně doplňuje bazén s vířivkou. Luxusní sídlo má za sebou bohatou historii. Amanda ho koupila v roce 2011 v... Ani známý herec nebyl prvním slavným majitelem. Před ním totiž nemovitost... Dvoupodlažní dům v tradičním stylu byl postavený v roce 1916 a během let prošel... Nabízí tři ložnice, tři koupelny nebo elegantní obývací pokoj s krbem a... Srdcem domu je hlavní obývací pokoj s krbem, který připomíná, že tato adresa má... Venku se nachází kromě jiného plně vybavená posilovna, která vznikla přestavbou... Realitní makléř Justin P. Huchel z Carolwood Estates označuje sídlo za... „Tato výjimečná nemovitost, ukrytá za vzrostlými živými ploty a bránou, nabízí... Tady si přijde na své každý milovník zdravého životního stylu. Interiéry domu sázejí na útulnost spíš než na okázalost. Přestože dům prošel... Kdo by nechtěl mít wellness centrum přímo u domu.
Hollywoodská kráska Amanda Seyfriedová dala k prodeji svůj dům v Hollywood Hills, a to jen pár týdnů předtím, než s manželem Thomasem Sadoskim oznámili, že se rozcházejí. Ať už je prodej domu spojený s krachem vztahu či nikoliv, zájemce si musí připravit v přepočtu téměř 69 milionů korun.

9. května 2018

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