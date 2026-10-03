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9. května 2018
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9. května 2018
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Vyrůstala se sestrou a rodiči v šedesátimetrovém panelákovém bytě, v Paříži sdílela domov s dalšími modelkami a později se dívala z kuchyně na Notre Dame. Za svůj skutečný domov dnes Simona Krainová...
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů...
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Dům z roku 1750 si Adam Novák s manželkou Petrou pořídili už skoro před deseti lety a rozhodli se postupně dokončit rekonstrukci započatou předchozím majitelem. Zásadní pro ně přitom bylo efektivní...
Na sídlišti Ďáblice v Praze 8 mají paneláky střešní terasy, mezi domy je jezírko a vstupní haly zdobí umělecká díla. Promyšlená čtvrť z přelomu 60. a 70. let dodnes překvapuje. Její příběh přiblíží...
Hollywoodská kráska Amanda Seyfriedová dala k prodeji svůj dům v Hollywood Hills, a to jen pár týdnů předtím, než s manželem Thomasem Sadoskim oznámili, že se rozcházejí. Ať už je prodej domu spojený...
Moderní tepelná technika už nemusí řešit vytápění, chlazení a ohřev vody odděleně. Správně navržená vytápěcí technika může tyto funkce propojit do jednoho systému, jehož základem bývá tepelné...
„Soused zasadil ořešák metr od našeho plotu, který podle všeho brzy zničí. Kořeny navíc prorůstají k mému velkému jezírku, kde můžou poškodit fólii. Když jsem problém nadnesl, soused jen odvětil, že...
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů...
Doby, kdy se při výběru domu řešil jen počet pokojů a velikost pozemku, jsou nenávratně pryč. V roce 2026 jsou provozní náklady nemovitosti stejně důležitým faktorem jako samotná výše hypotéky....
Paneláková koupelna sloužila čtyřčlenné rodině dvacet let. Postupně jí ale přestávala stačit. Koupelna v pražských Letňanech už prostě potřebovala více úložného prostoru, modernější vzhled, snadnější...
Vyrůstala se sestrou a rodiči v šedesátimetrovém panelákovém bytě, v Paříži sdílela domov s dalšími modelkami a později se dívala z kuchyně na Notre Dame. Za svůj skutečný domov dnes Simona Krainová...
Na sídlišti Ďáblice v Praze 8 mají paneláky střešní terasy, mezi domy je jezírko a vstupní haly zdobí umělecká díla. Promyšlená čtvrť z přelomu 60. a 70. let dodnes překvapuje. Její příběh přiblíží...
Sedmadvacetiletá Danielle z USA nechtěla platit předražené nájmy, a tak na internetu koupila vyřazený školní autobus. Přestože nikdy nedržela v ruce elektrické nářadí, svépomocí z něj vytvořila...
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Masarykova, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
4 050 000 Kč
Petr, Zuzana bydleli s dětmi v bytě za Prahou a začali toužit po domě se zahradou. „Původně jsme pasivní dřevostavbu vůbec neplánovali, ale byla to trefa do černého. Precizním nastavením technologií...
Dům z roku 1750 si Adam Novák s manželkou Petrou pořídili už skoro před deseti lety a rozhodli se postupně dokončit rekonstrukci započatou předchozím majitelem. Zásadní pro ně přitom bylo efektivní...