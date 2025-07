Krampol střídal bídu i luxus. Domov mu prohledávala policie, vlastního se bál

„Je to daleko hezčí, než jsem si myslel. Je to krásný prostředí. A mně těch 27 metrů čtverečních tady bohatě stačí k životu,“ pochvaloval si Jiří Krampol loni v červnu, když se přestěhoval do domu s pečovatelskou službou v blízkosti Staroměstského náměstí. Bylo to poté, co ho pustili z Nemocnice Na Františku a jeho bývalá manželka Marta Krampolová a kamarádka Hana Naušová ho přesvědčily, že sám doma už být opravdu nemůže.

Herce sužovaly problémy s plícemi a průduškami, trpěl také chronickým selháváním srdce a špatnými ledvinami. Opakovaně proto musel vracet do nemocnice, což se stalo i na začátku letošních prázdnin.

Krampol se stěhoval z Žatecké ulice

Před hospitalizací žil Jiří Krampol v bytě s pečovatelskou službou. Předchozí v Žatecké ulici opouštěl nerad, spolu s ním se musel zbavit většiny věcí. Do nového domova si vzal obrázek Panny Marie. „Je to v podstatě laciný barvotisk, ale měli to doma moji rodiče, ještě než jsem se narodil a provázelo mě to celý život,“ řekl o něm.

I když vystřídal spoustu bydlišť, žádnou nemovitost na sklonku života nevlastnil a i byt v Žatecké měl pronajatý. To od něj také odrazovalo případné zlatokopky, jak se smíchem připomněla jeho bývalá žena Marta. „Dostal dokonce několik nabídek k sňatku, ale holky neměly zjištěné, že Jirka nemá svůj vlastní byt a je v pronájmu, tak začaly prchat.“

V centru Prahy prožil Jiří Krampol velkou část života. Malý byt v secesním domě v Žatecké si zařídil podle svého gusta: kuchyň v něm měl jen malinkou, zato našel prostor pro rozměrné masážní křeslo, přístroj na masáž nohou a také činky a další vybavení pro udržení dobré kondice.

Krampolovy luxusní adresy: Pařížská a vila v Roztokách

Ještě předtím žil herec na ještě lukrativnější adrese – v Pařížské ulici. Strávil tam 14 let. Na čas se jeho domovem staly i místa mimopražská. Vilu v Roztokách u Prahy si oblíbil, přišel o ni ale po rozvodu.

Prý toho nakonec nelitoval. „V té době jsem vydělával dost peněz, ale všechny mizely do toho baráku, to bylo pořád něco… omítka, nový kotel, plot. Bylo to jako Bermudský trojúhelník na peníze,“ vzpomínal v roce 2021, když se ohlížel za všemi místy, kde prožil kus života.

A v podobném duchu líčil i dům na Okoři, který si pořídil s další manželkou. Jeho údržba a rekonstrukce se mu prý pořádně prodražily. „To víte, místní řemeslníci ve mně viděli zlatý důl, cokoliv jsem objednal, jsem měl s tisíciprocentní přirážkou,“ zhodnotil.

27. června 2024

Byt Krampolových prohledávala policie

V Praze bydlel Krampol i na jiných místech než v okolí Staroměstského náměstí. S první manželkou Janou Fořtovou získali byt na Letné. Moc velký nebyl, vznikl totiž z jednoho velkého bytu předválečného ministra a pražského primátora Petra Zenkla. Příčky rozdělily původní byt na více menších, z nichž každý měl jiné nájemníky. Zenklova minulost vedla k tomu, že Kramplovi museli doma často trpět nezvané návštěvy.

Kariéra Petra Zenkla, který byl za války v koncentráku, nebyla komunistům vůbec po chuti. A i když v roce 1948 emigroval, jeho původní bydliště nespustili z očí. „Každou chvíli k nám vtrhla policie a hledala nějaké tajné trezory, které tam po něm zbyly,“ popsal herec.

Jak herec vzpomínal na Žižkov

Výčet Krampolových domovů by nebyl kompletní bez zmínky o Žižkově. I když se narodil v Buštěhradu a první roky života strávil na Vinohradech, Žižkov je neodmyslitelně spjatý s jeho dětstvím.

„Tatínek bohužel těžce onemocněl a z krásného bytu na Vinohradech jsme se přestěhovali do příšerné špeluňky na Žižkově, nic jiného jsme si po ztrátě jeho příjmů nemohli dovolit,“ zavzpomínal Krampol.

A i když si nakonec Žižkov oblíbil a zůstal tam až zhruba do třiceti, jeho paměť mu zdaleka nenabízela jen růžové obrázky této čtvrti. „V té době tam bydlela největší chamraď, s tím, jak to tam vypadá dnes, se to nedá srovnávat, dneska jsou tam jedny z nejdražších bytů v republice,“ říkal.

Zprvu bydlel s rodiči a bratrem v jedné místnosti v Kubelíkově ulici, teprve později rodina sehnala aspoň dvoupokojový byt. Chudé poměry, okořeněné ještě brzkou smrtí nemocného otce, se podepsaly i na prospěchu budoucího slavného herce.

Po nástupu do měšťanky skončil v polepšovně. „My jsme byli takoví sígři. V kině jsme rušili třeba. Měl jsem zákaz do kina Flora, tam jsem se nesměl objevit,“ svěřil se Krampol rádiu. Kvůli chování putoval do polepšovny v Bělé pod Bezdězem. Navzdory tomu na Žižkov nezanevřel a srdcem zůstal Žižkovák.