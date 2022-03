Sousedovy kozy a ovce sežraly celou naši zahradu. Jsme zničení

Soused bohužel nemá plot. Nebo přesněji, plot má, ale totálně zničený a rozvalený. Jeho kozy a ovce mají tedy únikovou cestu snadnou. A tentokrát si bohužel vybraly naši zahradu.

Mlsné kozy kompletně servaly kůru z našich ovocných a jiných stromů. Do kůry se zespodu zakously a táhly ji nahoru po celé délce kmene. Jsme zničení, všechna naše práce je pryč a to nemluvím o penězích atd. Poradíte nám, co máme dělat?