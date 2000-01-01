náhledy
Růžová kuchyň, tyrkysová skříň pro televizi a chytré drážkované sklo. Byt o ploše 77 metrů čtverečních v Praze prošel pod rukama architektky Markéty Bromové neuvěřitelnou proměnou. Prohlédněte si, jak se z běžného bydlení stalo dokonalé zázemí pro čtyřčlennou rodinu s dětmi.
Autor: Veronika Raffajová
Velkorysý prosvětlený prostor propojuje kuchyň, jídelnu i odpočinkovou zónu.
Autor: Veronika Raffajová
Tradiční parketový vzor dodává prostoru eleganci i vzdušnost.
Autor: Veronika Raffajová
Propojení interiéru s klidným vnitroblokem se stalo ústředním motivem celého architektonického návrhu.
Autor: Veronika Raffajová
Masivní jídelní stůl přímo navazuje na kuchyň a tvoří přirozené centrum domova.
Autor: Veronika Raffajová
Příprava jídla s přímým výhledem do venkovního prostoru a záplavou denního světla je skvělým bonusem.
Autor: Veronika Raffajová
Detail jemného pastelového odstínu kuchyni propůjčuje neotřelou a hravou atmosféru.
Autor: Veronika Raffajová
Posuvné dveře mezi obývákem a dětským pokojem propouštějí světlo, ale zachovávají soukromí.
Autor: Veronika Raffajová
Při plném otevření skládaných dveří se dětský pokoj stává součástí hlavního obytného prostoru.
Autor: Veronika Raffajová
Výrazná vestavěná stěna kombinuje otevřenou knihovnu a uzavíratelné skříňky.
Autor: Veronika Raffajová
Černá obrazovka je chytře schovaná za tyrkysovými dvířky, aby nerušila celkový vizuální dojem.
Autor: Veronika Raffajová
Zázemí rodičů je navrženo pro maximální zklidnění po náročném dni. Nábytek na míru v sobě ukrývá úložný prostor i zabudovaný projektor pro domácí kino.
Autor: Veronika Raffajová
Pracovní kout v dětském pokoji nabízí ideální podmínky pro kreslení či práci.
Autor: Veronika Raffajová
Soukromá část bytu je od společenské zóny oddělena plynule vedenou chodbou se zaobleným prvkem.
Autor: Veronika Raffajová
Praktický botník a úložné prostory propojuje stejný růžový akcent jako v kuchyni.
Autor: Veronika Raffajová
Dispozice bytu reaguje na současné potřeby rodiny a zároveň nabízí flexibilitu do budoucna.
Autor: Veronika Raffajová
Teplé odstíny dřeva a růžové barvy se propisují i do dalších částí interiéru, koupelnového nábytku, botníku v předsíni nebo drobných detailů.
Autor: Veronika Raffajová
Bílá barva, dřevo a teraco je pro interiér výborná kombinace.
Autor: Veronika Raffajová
V koupelnách, na toaletě a v části předsíně je použita velkoformátová mramorová dlažba s teracovým efektem v teplém kamenitém tónu.
Autor: Veronika Raffajová
Doplňují ji bílé obklady v kitkat formátu s jemnou vertikální strukturou, které prostorům dodávají čistotu a vizuální lehkost.
Autor: Veronika Raffajová
Teraco působí vesele a rozverně.
Autor: Veronika Raffajová
Koupelnu oživují růžová javorová dvířka.
Autor: Veronika Raffajová
Růžová javorová dvířka najdeme i na toaletě.
Autor: Veronika Raffajová
Užitná plocha bytu je 77 metrů čtverečních.
Autor: Veronika Raffajová