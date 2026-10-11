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Výsledky voleb
Váží 4 miliony tun a propadá se do země. Ceaușescův kolos nemá obdoby
Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem rumunského diktátora Nicolae Ceaușesca, který chtěl mohutností Paláce lidu poukázat na zdrcující sílu režimu. Budova,...
V Česku brala třikrát méně. Zdravotní sestra našla nový domov v Saúdské Arábii
Hana Šlechtová odešla za prací zdravotní sestry do Saudské Arábie. První rok žila v malém nemocničním bytě za ostnatým plotem a řídila se přísnými pravidly. Teď má vlastní byt, terasu proměněnou v...
Konec večírků? Zpěvák Sámer Issa ukázal snoubenku Lucii i jejich byt v Praze
V minulosti platil Sámer Issa za bouřliváka. V poslední době se ovšem zdá, že se po boku snoubenky Lucie Junkové uklidnil a našel jiný životní směr. Společně si zařídili krásné bydlení v centru Prahy...
Betonová pýcha socialistické Jugoslávie má 102 metrů. Bosna je na panelák hrdá
Bosenská Zenica se turistům krásou nevnucuje. Nad průmyslovým městem se tyčí komíny a v údolí se tísní šedá sídliště. Uprostřed toho všeho však ční Lamela – 102 metrů vysoký obytný kolos a betonový...
Výtahem do obýváku i s autem. Tento loft v Praze boří představy o luxusu
Byty, které vznikly konverzí bývalé tovární budovy v Modřanech, patří v posledních letech k nejzajímavějším interiérům v Praze. Každý je originál. Architekti si dávali záležet, aby přišli s něčím...
Útulné kelviny v kuchyni neobstojí. U osvětlení linky se vyplatí jiné číslo
Při výběru nových svítidel a žárovek se valná většina zaměří hlavně na jejich výkon a množství vyzařovaného světla. Existuje však ještě jedna veličina, na kterou se neprávem zapomíná – takzvaná...
Kouzelná proměna bytu v Praze. Architektka vytvořila pro rodinu dokonalou oázu
Růžová kuchyň, tyrkysová skříň pro televizi a chytré drážkované sklo. Byt o ploše 77 metrů čtverečních v Praze prošel pod rukama architektky Markéty Bromové neuvěřitelnou proměnou. Prohlédněte si,...
Babičku si chtěla nechat u sebe. Vnučka postavila 95leté ženě domek na zahradě
Myšlenku, že by její 95letá babička Patricia odešla do domova seniorů, nemohla Britka Becky Curdová vystát. Rozhodla se proto pro netradiční řešení: na vlastní zahradě jí nechala postavit plně...
Od kotelny k chytrému systému. Co dnes rozhoduje o kvalitním vytápění budovy?
Nový kotel nebo tepelné čerpadlo ještě samo o sobě neznamená, že bude budova vytápěná úsporně a rovnoměrně. O výsledku rozhodují také průtoky, regulace, nastavení jednotlivých okruhů a způsob, jakým...
Karel Vágner našel dům snů až po 60 prohlídkách. O Průhonicích rozhodl sklep
Muziku i rodinu má pod jednou střechou. Skladatel Karel Vágner si průhonický dům vybral hlavně díky velkým sklepním prostorám. Právě v nich vybudoval vlastní nahrávací studio, takže mu do práce stačí...
Pražské Výstaviště se dočkalo důstojné opravy. Po požáru je zase v plném lesku
Od osudného požáru muselo uběhnout celých osmnáct let, než jsme se konečně dočkali opravy Průmyslového paláce na Výstavišti. Ale nejen to, vedle paláce tam byla zrekonstruována řada dalších staveb.
Zatajené vady pozemku je neodradily. Dům u Pardubic postavili za šest měsíců
Vidina snového bydlení u Pardubic málem skončila fiaskem, když Kristýna s Patrikem zjistili, co jim realitka o parcele tajila. Nevzdali se, odmítli zděný dům a vsadili na dřevostavbu. Povolení...
Vešli se v pohodě na 29 metrů? Mladý pár ukázal vysněné bydlení v Krkonoších
Mladá dvojice, která miluje lyžování, se rozhodla pro koupi apartmánu v Krkonoších. Počítají však i s jeho pronájmem, jenž by jim měl pomoci splácet hypotéku. Brzy se jim narodí první potomek a budou...
KVÍZ: Mluvíte řečí bytových designérů? Těchto 20 otázek vás prověří
Bytový design má vlastní slovník plný tradičních technik, moderních materiálů i trendů z celého světa. Zjistěte, jak dobře se v pojmech kolem bydlení skutečně orientujete. O voucher na Chytrý Kvíz...
V Česku brala třikrát méně. Zdravotní sestra našla nový domov v Saúdské Arábii
Hana Šlechtová odešla za prací zdravotní sestry do Saudské Arábie. První rok žila v malém nemocničním bytě za ostnatým plotem a řídila se přísnými pravidly. Teď má vlastní byt, terasu proměněnou v...
Prodej stavebního pozemku 1.504 m2, Žernov
Žernov, okres Náchod
2 590 000 Kč
Retro lampy dlouho nebrala vážně ani muzea. Teď je vystaví Designblok
Barevné lampičky, skleněné koule i lustry na štíhlých ramenech. Československá svítidla z 50. až 80. let provázela každodenní život několika generací a mnohá slouží dodnes. Připomeňte si značky...
Výtahem do obýváku i s autem. Tento loft v Praze boří představy o luxusu
Byty, které vznikly konverzí bývalé tovární budovy v Modřanech, patří v posledních letech k nejzajímavějším interiérům v Praze. Každý je originál. Architekti si dávali záležet, aby přišli s něčím...