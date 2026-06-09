Tři roky bydleli Aneta s Martinem v bytě, který si do puntíku sami vymysleli a zařídili. I když měl krásnou a rozlehlou terasu, časem zatoužili po domě se zahradou. Rozhodli se tedy byt prodat, čemuž zrovna nahrával trh s nemovitostmi. Z něj bylo jasné, že byt prodají za víc, než ho koupili.
Následovalo poměrně dlouhé hledání staršího domu v Praze, jenž by si zrekonstruovali. S domem neuspěli, tak začali hledat pozemek za Prahou. V tomto kole hledání už byli úspěšnější a složili zálohu na pozemek u Nymburka. Záhy ovšem zjistili, že se bude v blízkosti stavět průmyslová hala, takže z koupě nakonec sešlo.
Štěstí se na ně usmálo, až když Martin našel inzerát s prodejem rozestavěného domu v Podkrkonoší. Jeli se na dům podívat a ihned se do něj zamilovali. Uchvátil je nejen dům samotný, ale i jeho poloha s výhledem na panorama Krkonoš.
Byl ve fázi dokončenější hrubé stavby, což se majitelům líbilo, neboť tak měli možnost drobných zásahů do dispozice. Například z původní koupelny udělali šatnu, ze spíže vznikla druhá toaleta s přístupem ze zahrady.
Podlahy byly ve stadiu základové desky, takže bylo možné naplánovat podlahové topení. Částečně se přizpůsobovaly i rozvody elektriky, kompletně se dělala voda a vytápění. Aby byl dům energeticky nenáročný, instalovalo se tepelné čerpadlo a fotovoltaika.
Energeticky soběstačný dům
Hned v zádveří za vchodovými dveřmi je po levé straně vestavěná skříň vysoká až do stropu. Vpravo je šatna a kumbál. Proti vchodovým dveřím je umístěná hlavní obytná místnost se sedačkou, kuchyní a jídelnou.
Jdete-li ode dveří chodbou doleva, po levé ruce máte pracovnu a dětský pokoj, po pravé ruce jsou dveře do technického zázemí domu. Dál se chodba zalamuje doprava a vede do koupelny, na toaletu a do ložnice s šatnou.
Ložnici a obývák s kuchyní lemuje po celé délce terasa, na kterou se vchází prosklenými dveřmi. Prosklená je i celá tato část domu, což majitelům poskytuje hezké výhledy do zahrady a na Krkonoše.
Aby se dům v létě nepřehříval a v zimě nebylo od oken zima, je vybaven venkovními žaluziemi, které jsou napojené na systém Smart Home. Tento chytrý systém si sám řídí zatahování a stahování žaluzii podle aktuálního počasí.
Na zahradě si majitelé ještě vybudovali sklípek na potraviny a nad něj postavili zahradní domek s provětrávanou dřevěnou fasádou. V plánu je ještě garáž, ohniště a zahrada osázená tak, aby si na ní Aneta natrhala něco do pusy i do vázy.
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Jednotná linka
Jak už jsme zmiňovali, design interiéru se odvíjel od černých vypínačů s mechově matným povrchem, které Anetu zaujaly na výstavě For Arch. Díky těmto vypínačům začala snít o černé kuchyni. Pečlivě si ji promyslela, nakreslila a vyrazila k místním truhlářům. Ti byli zprvu zaskočeni její ideou, ale nakonec udělali vše podle jejích představ.
Kuchyň s ostrůvkem má laminovaný matný hebký povrch a nabízí neuvěřitelné množství úložných prostor a vestavěné spotřebiče. Jídelnu tvoří stůl s kovovou podnoží a dřevěnou deskou. K posezení i poležení u televize se nabízí sedačka značky Polstrin.
O atmosféru i teplo se stará krb s krbovou vložkou Romotop. Původně měl sloužit jen pro náladu, ale majitelům se zalíbil tak, že v něm topí neustále. Navíc dřevěná polena vyskládaná v nice vytvářejí v interiéru i pěknou kulisu. Martin si prý oblíbil i samotěžbu v lese, takže o přísun dřeva mají postaráno.
Stejnou barevnou linku drží i koupelna, v níž trůní samostatně stojící vana značky Ravak. V koupelně je také sprchový bezbariérový kout bez zástěny.
Pro obložení stěn a na podlahu zvolila Aneta šedé obkládačky se vzhledem betonové stěrky z kolekce Extra. Aby prostor ozvláštnila, vybrala kombinaci s bílým reliéfním obkladem z kolekce Up. Obě kolekce jsou od značky RAKO. Celý interiér sjednocuje vinylová podlahová krytina s dekorem betonu.
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