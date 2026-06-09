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Chytrá koupě hrubé stavby. Vysněný dům v Podkrkonoší zařídili podle vypínačů

V případě Anety a Martina to byly černé hranaté vypínače, které určily směr, jakým se bude design domu ubírat. Na začátku si ale prošli náročným obdobím hledání. Nakonec ten pravý dům pro svůj vysněný život našli v malebném Podkrkonoší.
I když je interiér pojatý minimalisticky, působí útulně

I když je interiér pojatý minimalisticky, působí útulně | foto: Lukáš Hausenblas

Jednopodlažní energeticky soběstačný dům si majitelé drobnými zásahy do...
Pohodu v obýváku zpříjemňuje krb, který nebyl součástí hrubé stavby. Aneta s...
Aneta ráda vaří a peče, takže si pro své potřeby naplánovala a nakreslila...
Z kuchyně má paní domu výhled na zahradu, ale má i dokonalý přehled o tom, co...
11 fotografií

Tři roky bydleli Aneta s Martinem v bytě, který si do puntíku sami vymysleli a zařídili. I když měl krásnou a rozlehlou terasu, časem zatoužili po domě se zahradou. Rozhodli se tedy byt prodat, čemuž zrovna nahrával trh s nemovitostmi. Z něj bylo jasné, že byt prodají za víc, než ho koupili.

Následovalo poměrně dlouhé hledání staršího domu v Praze, jenž by si zrekonstruovali. S domem neuspěli, tak začali hledat pozemek za Prahou. V tomto kole hledání už byli úspěšnější a složili zálohu na pozemek u Nymburka. Záhy ovšem zjistili, že se bude v blízkosti stavět průmyslová hala, takže z koupě nakonec sešlo.

Štěstí se na ně usmálo, až když Martin našel inzerát s prodejem rozestavěného domu v Podkrkonoší. Jeli se na dům podívat a ihned se do něj zamilovali. Uchvátil je nejen dům samotný, ale i jeho poloha s výhledem na panorama Krkonoš.

Byl ve fázi dokončenější hrubé stavby, což se majitelům líbilo, neboť tak měli možnost drobných zásahů do dispozice. Například z původní koupelny udělali šatnu, ze spíže vznikla druhá toaleta s přístupem ze zahrady.

Podlahy byly ve stadiu základové desky, takže bylo možné naplánovat podlahové topení. Částečně se přizpůsobovaly i rozvody elektriky, kompletně se dělala voda a vytápění. Aby byl dům energeticky nenáročný, instalovalo se tepelné čerpadlo a fotovoltaika.

Jednopodlažní energeticky soběstačný dům si majitelé drobnými zásahy do dispozice upravili k obrazu svému.
I když je interiér pojatý minimalisticky, působí útulně
Pohodu v obýváku zpříjemňuje krb, který nebyl součástí hrubé stavby. Aneta s Martinem si ho, tak jako mnoho jiných věcí na domě, svépomocí vybudovali.
Aneta ráda vaří a peče, takže si pro své potřeby naplánovala a nakreslila prostornou kuchyň, která prý nabízí 47 šuplíků. Protože je minimalistka, vše je přehledně schováno v útrobách kuchyně.
Z kuchyně má paní domu výhled na zahradu, ale má i dokonalý přehled o tom, co se děje v jídelně, na terase a v obýváku.
11 fotografií

Energeticky soběstačný dům

Hned v zádveří za vchodovými dveřmi je po levé straně vestavěná skříň vysoká až do stropu. Vpravo je šatna a kumbál. Proti vchodovým dveřím je umístěná hlavní obytná místnost se sedačkou, kuchyní a jídelnou.

Jdete-li ode dveří chodbou doleva, po levé ruce máte pracovnu a dětský pokoj, po pravé ruce jsou dveře do technického zázemí domu. Dál se chodba zalamuje doprava a vede do koupelny, na toaletu a do ložnice s šatnou.

Ložnici a obývák s kuchyní lemuje po celé délce terasa, na kterou se vchází prosklenými dveřmi. Prosklená je i celá tato část domu, což majitelům poskytuje hezké výhledy do zahrady a na Krkonoše.

Aby se dům v létě nepřehříval a v zimě nebylo od oken zima, je vybaven venkovními žaluziemi, které jsou napojené na systém Smart Home. Tento chytrý systém si sám řídí zatahování a stahování žaluzii podle aktuálního počasí.

Na zahradě si majitelé ještě vybudovali sklípek na potraviny a nad něj postavili zahradní domek s provětrávanou dřevěnou fasádou. V plánu je ještě garáž, ohniště a zahrada osázená tak, aby si na ní Aneta natrhala něco do pusy i do vázy.

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Jednotná linka

Jak už jsme zmiňovali, design interiéru se odvíjel od černých vypínačů s mechově matným povrchem, které Anetu zaujaly na výstavě For Arch. Díky těmto vypínačům začala snít o černé kuchyni. Pečlivě si ji promyslela, nakreslila a vyrazila k místním truhlářům. Ti byli zprvu zaskočeni její ideou, ale nakonec udělali vše podle jejích představ.

Kuchyň s ostrůvkem má laminovaný matný hebký povrch a nabízí neuvěřitelné množství úložných prostor a vestavěné spotřebiče. Jídelnu tvoří stůl s kovovou podnoží a dřevěnou deskou. K posezení i poležení u televize se nabízí sedačka značky Polstrin.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

O atmosféru i teplo se stará krb s krbovou vložkou Romotop. Původně měl sloužit jen pro náladu, ale majitelům se zalíbil tak, že v něm topí neustále. Navíc dřevěná polena vyskládaná v nice vytvářejí v interiéru i pěknou kulisu. Martin si prý oblíbil i samotěžbu v lese, takže o přísun dřeva mají postaráno.

Stejnou barevnou linku drží i koupelna, v níž trůní samostatně stojící vana značky Ravak. V koupelně je také sprchový bezbariérový kout bez zástěny.

Pro obložení stěn a na podlahu zvolila Aneta šedé obkládačky se vzhledem betonové stěrky z kolekce Extra. Aby prostor ozvláštnila, vybrala kombinaci s bílým reliéfním obkladem z kolekce Up. Obě kolekce jsou od značky RAKO. Celý interiér sjednocuje vinylová podlahová krytina s dekorem betonu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

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