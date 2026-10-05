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Konec večírků? Zpěvák Sámer Issa ukázal snoubenku Lucii i jejich byt v Praze

Lucie je majitelkou bytu, má ale ještě jiný, v němž bydlí, a navíc firmu v USA.

Lucie je majitelkou bytu, má ale ještě jiný, v němž bydlí, a navíc firmu v USA. | foto: Ivan KahúnMAFRA

Středobodem obydlí je obývací pokoj s jídelním koutem.
Středobodem obydlí je obývací pokoj s jídelním koutem.
Kuchyň je malá a tmavá, protože jediné okno vede do světlíku. Přesto je dost...
Občas uspořádají koncert v okně pro sousedy a kolemjdoucí.
19 fotografií
V minulosti platil Sámer Issa za bouřliváka. V poslední době se ovšem zdá, že se po boku snoubenky Lucie Junkové uklidnil a našel jiný životní směr. Společně si zařídili krásné bydlení v centru Prahy a starají se o řadu domácích mazlíčků.

Byt, který Sámer Issa sdílí se zpěvačkou a podnikatelkou Lucií Junkovou, se nachází nedaleko Karlova náměstí. Ulice působí trochu rušně, zvlášť vzhledem k tomu, že silnice s tramvajovou tratí je téměř na dohled. Překvapivě je ale domácnost tichá.

„Hluk tu kupodivu není vůbec, i když jsme se toho trochu báli. Co je ale problém, je parkování. Někdy se stává, že mi Lucka řekne, že jde jen zaparkovat, a znovu se vidíme o půl hodiny později,“ prozradil zpěvák s úsměvem.

Víc místa pro mazlíčky

V činžovním domě s krásnou zdobenou chodbou, na které jsou patrné prvky stylu art deco, žije dvojice něco málo přes rok. Ve skutečnosti v něm ale netráví příliš mnoho času. Každý z nich má totiž ještě další byt, a tak většinu času místa střídají. Život v několika kufrech a taškách se jim ale pomalu začíná zajídat, a tak uvažují o změně.

Středobodem obydlí je obývací pokoj s jídelním koutem.
Lucie je majitelkou bytu, má ale ještě jiný, v němž bydlí, a navíc firmu v USA.
Středobodem obydlí je obývací pokoj s jídelním koutem.
Kuchyň je malá a tmavá, protože jediné okno vede do světlíku. Přesto je dost frekventovaná.
Občas uspořádají koncert v okně pro sousedy a kolemjdoucí.
19 fotografií

„Samozřejmě chceme v budoucnu pořídit nějaké větší bydlení, kam se vejdou všechny naše děti, tedy domácí mazlíčci,“ vysvětlila Lucie. Oba jsou totiž vášniví pejskaři, kromě toho mají ale také exotické plazy nebo akvária s všemožnými druhy ryb. „Choval jsem už všechno možné, dokonce i lišku, která byla zraněná a nemohla být v přírodě. Zvykla si na mě hezky, problém byl ale v tom, že se mi ji povedlo trochu vykrmit,“ práskl na sebe Sámer Issa.

Dvoupokojový byt s oddělenou kuchyní je skutečně dostatečný pro pár, který se doma příliš dlouho neohřeje. Že by se v něm ale pohybovalo množství chlupatých společníků, si jde představit skutečně těžko.

Právě proto většina zvířat stále žije v ostatních dvou domácnostech dvojice. Kromě toho mají snoubenci obavy, aby tak krásný byt jejich mazlíčci neničili. Do budoucna totiž uvažují o tom, že by jej mohli pronajímat. Nejde totiž o nájemní bydlení, majitelkou je právě Lucie Junková.

Sluneční brýle na každém kroku

Po vstupu do bytu čeká na návštěvníky nevelká chodba, vyzdobená společnými fotografiemi z cest. Na první pohled také upoutají desítky slunečních brýlí, které prakticky zakrývají veškeré volné plochy. „To jsou takové suvenýry z dovolených. Pokaždé když někam jedeme, přivezeme si odtamtud brýle. Některé jsme ještě ani neměli na sobě,“ řekl Sámer Issa pobaveně.

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Kuchyň je trochu tmavá, protože jediné okno vede do světlíku. Zařízená je sice skromně, co v ní ale rozhodně nechybí, je kvalitní kávovar. Někdo by možná předpokládal, že zde hospodaří především Lucie, podle jejích slov to ale není tak úplně pravda. „My hodně vaříme i pečeme, oba. Většinou se střídáme. A musím říct, že Sámer vaří skvěle,“ uvedla. Jako ukázku ostatně zpěvák připravil vynikající salát s kuřecím masem, zatímco jeho snoubenka se pochlubila ořechovou bábovkou.

Koncertují u otevřeného okna

Ložnice je zařízená jednoduše, ale vkusně. Jde o nejsvětlejší místnost celého bytu a na první pohled v ní upoutají klávesy a mikrofon v okenním arkýři. „Někdy tu hrajeme a zpíváme s otevřeným oknem. Lidé na ulici překvapeně koukají a to nás právě baví,“ podotkl Sámer.

Vedle šatní skříně si všímáme stojanu s velkým množstvím nejrůznějších opasků. Jak vysvětluje Lucie, většinou jde o dědictví po jejích prarodičích. Rádi totiž cestovali, a tak si ze zahraničí vozili mnoho suvenýrů. Některé opasky tak pochází například z Egypta. Nejde ale o jedinou osobní věc, kterou u Sámera a Lucie najdeme.

Nad sedačkou v obývacím pokoji totiž visí velmi nápadný abstraktní obraz s plastikou lidské ruky, která vyčnívá nad plátno. Autorem tohoto díla je překvapivě sám zpěvák a je na ně velmi pyšný. „Tvořil jsem to docela dlouho a dalo to práci. Je v tom totiž elektronika, večer jsou vidět svítící LED diody,“ pochlubil se.

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Kvůli lásce zůstává v Česku

Hned vedle na stěně visí neonový nápis, který dvojice používá při natáčení svého podcastu Letem světem s Luckou a se Sámerem. To ale zdaleka není jediný projekt dvojice. Zvlášť Lucie Junková je totiž velmi činorodá. Kromě aktivit v oblasti marketingu má také cestovní kancelář ve Spojených státech.

Už mnoho let tak tráví napříč kontinenty. Nyní se ale do Ameriky už dlouho nevypravila. „Musela jsem zařídit věci k podnikání v Česku. A další důvod je Sámer, protože od té doby, kdy jsme se dali dohromady, jsme prakticky pořád spolu,“ vysvětlila zamilovaným tónem.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

8. května 2016
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Konec večírků? Zpěvák Sámer Issa ukázal snoubenku Lucii i jejich byt v Praze

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