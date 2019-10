Slavná horolezkyně Klára Kolouchová má domov a rodinu v pražském Podolí

Do představy horolezce Klára Kolouchová úplně nezapadá. Má rodinu, dvě děti, zajímavou kariéru v reklamní branži… A ráda slézá hory. Ty nejvyšší. Život jí změnila Aconcagua, s 6 959 metry nejvyšší hora Jižní Ameriky a zároveň nejvyšší hora světa mimo Asii.

S kamarádem se tehdy bavili o tom, že by ji mohli vylézt. „Překvapilo mě, jak lehce to šlo. Byl to pro mě zlomový vrchol, poprvé jsem zdolala tak vysokou a náročnou horu a propadla jejímu kouzlu,“ vzpomíná Klára Kolouchová na leden 2005.

Další rok se vydala na Čo Oju do Himálaje. Je to sice šestá nejvyšší hora na světě (8 201 metrů), ale slouží jako perfektní trénink pro výstup na Mount Everest. Metu všech horolezců dobyla Klára Kolouchová o rok později a na střeše světa v nadmořské výšce 8 848 metrů stanula jako první rodilá Češka.

Pro výstup zvolila severní stranu z Tibetu a doprovázel ji Tashi Tenzing, vnuk Tenzinga Norgaye, který s Edmundem Hillarym vyšel na Everest jako první – o 44 let dřív.

Lze takový zážitek vůbec překonat? Klára Kolouchová porodila dceru, vrátila se z Londýna do Česka a nastoupila do konzultantské společnosti jako manažerka. V roce 2013 se vdala a začala opět lézt.

Po McKinley na Aljašce (6 194 metrů), nejvyšší hoře Severní Ameriky, vystoupala i na Elbrus (5 642 metrů), nejvyšší horu Evropy. Po porodu syna začala uvažovat o zdolání K2. Druhá nejvyšší hora světa s výškou 8 611 metru leží v Pákistánu a představuje horolezecký oříšek.

Zatímco na Everest míří každý rok stále více horolezců a na vrcholu jich stanulo už přes šest tisíc, na K2 vylezlo sotva 500 lidí, z toho asi 20 žen. Po Annapurně patří k nejtěžším horám, riziko smrti zde dosahuje 25 procent (zatímco na Everestu kolem 4 procent).

Příprava expedice trvá rok, cíleně trénovat začíná Klára devět měsíců před odletem, ale i mezitím se neustále udržuje fit. Každý měsíc zvyšuje dávky, ve vrcholné fázi sportuje dvakrát denně tři hodiny a mezitím regeneruje.

„Příprava je fyzicky srovnatelná s přípravou vrcholového sportovce, proto spolupracuji s dvěma trenéry z Dukly,“ popisuje Klára Kolouchová.

Z Podolí, kde bydlí, to má do svahu nad Smíchovem kousek. „Líbí se mi, že za pár minut seběhnu k řece, a ať se dám doleva nebo doprava, užiju si dlouhý výběh, po cestě můžu odbočit do kopců nebo si tréninkově vyběhnout pár schodů a nahoru na Dobešku s vyhlídkou na Barrandovské skály, Pražský hrad a Vyšehrad. Tady si ráda dávám strečink. Vltava má pro mě neskutečné kouzlo.“

Dva rekordy za rok

Do Podolí se přistěhovala s manželem a dcerou před šesti lety. Narodila se tu a strávila tu léta dospívání a pár let, než odjela do Velké Británie. Po návratu hledala klidné bydlení blízko centra i přírody.

„Myslím, že v Praze není lepší místo k životu. Podolí si stále zachovává ráz rezidenční čtvrti, která se mění jen pozvolna. Může působit až zpátečnicky, ale mně se líbí, že tu všechno znám. Přímo pod domem máme kadeřnictví a úžasnou pizzerii Margheritu, naproti večerku a dole u vody kavárnu Periferie a restauraci Rest. Moc nevařím, tak jsme tu docela štamgasti,“ směje se Klára Kolouchová.

Klára Kolouchová (41 let) Narodila se v Praze a vystudovala obchodní management na Anglo-American College v Praze. Pracovala jako PR manažerka pro zahraniční firmy, po studiu nastoupila do komunikační agentury Euro RSCG, která ji po třech letech vyslala do své londýnské centrály. Po dvou letech přešla na britské ministerstvo zdravotnictví. Po návratu do Čech pracovala jako komunikační specialistka ve firmě McKinsey & Company a v mediální agentuře Havas. Je vdaná, má dvě děti.

Letošní rok tu moc nepobyla, čtyři měsíce strávila na expedicích. Začátkem roku vylezla jako první česká horolezkyně na himálajskou Kančendžengu (8 586 metrů), třetí nejvyšší horu světa.

„To byla taková tréninková osmička před K2. Vrátila jsem se na dva týdny domů a vyrazila jsem na K2. Už jsem se o ni dvakrát pokoušela, ale nepřálo nám počasí.“

Tentokrát už to vyšlo. „Věděla jsem, že to musím zvládnout už kvůli dětem a manželovi, kteří mi umožnili si tento sen splnit. Při zlézání velehor vždycky hodně obětujete a záleží jen na vás, co vám za to ještě stojí. Fyzická kondice, materiální zajištění a dobré počasí jsou nezbytné, ale o úspěchu rozhoduje hlava. Vrchol K2 je špičatá hrana, asi 5–6 metrů pod ním jsem už věděla, že to dám. Nahoře jste ale vlastně teprve v půlce, musíte ještě bezpečně slézt dolů. V osmitisícové výšce je všechno intenzivní, vyhrocené, každý okamžik balancujete na hraně a musíte být pořád ve střehu. Soustředíte se na to, abyste neudělal žádnou chybu, na další krok, na dech. Při každé expedici v sobě objevím něco nového, posunu své limity dál a ještě dlouho po návratu si užívám euforické pocity. K2 bude dojíždět ještě dlouho,“ směje se Klára Kolouchová.