V tomto domě by mohli žít i hrdinové ze slavného filmu Jih proti severu

Když kolonisté přišli do Nového světa, přinesli stavební techniky a představy bydlení ze svých domovů, aby je použili ve svém novém životě. Historie koloniálního stylu sahá až do sedmnáctého století. Domy v něm postavené byly hodně populární zejména v britských koloniích v Americe.

Vchodové dveře do domu

Jeden z posledních originálních domů byl vidět ve slavném filmu Gone with the Wind (Jih proti Severu) z roku 1939.

Je to však trochu ironie, že Tara, hlavní sídlo filmu, bylo postavené v jižanském koloniálním stylu na pozemku hollywoodského studia. Není divu, že se kolem Hollywoodu tento ikonický „kolonádový“ styl architektury proslavil.

Dnes stoji „kopie“ této architektury zejména v sousedství městských čtvrtí jako Hancock Park, Glendale a Toluca Lake. Jedna z budov byla postavena v roce 1979 v Malibu. Toto panství na víc než dvou akrech ukrývá sofistikovaný jižanský koloniální dům zastrčený za vzrostlou terénní úpravou se soukromou příjezdovou cestou za kovovou branou a s maximálním soukromím.

Jižanský styl

Majestátní dům nabízí čtyři ložnice, pět koupelen a obytnou plochu 688 metrů čtverečních. Dramatickému vchodu s dvojitou výškou poschodí dominuje centrální schodiště. Hned vedle je formální obývací pokoj zalitý sluncem. Může se pochlubit rozměrným krbem, vestavbami, vysokými stropy a francouzskými okny, která se otevírají na přední verandu s výhledem na oceán.

Mimo obývací pokoj je prostorná kancelář/knihovna s vestavěnými policemi na knihy od podlahy až ke stropu. Je ideálním prostorem pro někoho, kdo pracuje z domova. Nechybí ani místnost pro kulečník/hernu s dveřmi vedoucími na dvorek pro venkovní zábavu.

Prostorná formální jídelna s podlahami z tvrdého dřeva a francouzskými okny má dostatek přirozeného světla. Je ideální pro intimní večeře nebo velká setkání. Kuchyň šéfkuchaře je srdcem tohoto domu, který má velký středový ostrůvek s žulovými deskami, spotřebiči z nerezové oceli, lednicí Sub-zero, konvekční troubou Dacor, světlými okny s výhledem na svěží krajinu a samostatnou snídaňovou místností.

Typické zábradlí na balkoně v patře

Ve druhém patře je hlavní apartmá s dvoukřídlými dveřmi na soukromou terasu s výhledem na oceán a zlaté západy slunce. Hlavní apartmá má velkou vanu, samostatný sprchový kout a dvě velké šatny. Mimo hlavní ložnici je obývací pokoj s točitým schodištěm, které vede do podkroví.

Začátkem osmdesátých let byla tato nemovitost projektovaná tak, aby si majitelé mohli užívat nádherný výhled na kaňon a oceán. Velká plocha vedle budovy je ideální pro zábavu nebo jako místo k odpočinku po dlouhém dni. Je zde venkovní krb a vestavěný prostor pro grilování s dřezem a miniledničkou.

Samostatně stojící budova garáže má místo pro čtyři auta a dostatek parkovacích míst pro další auta. Nemovitost má výhodnou polohu nedaleko surfaři celosvětově proslavené pláže Zuma u Tichého oceánu.

Dům v jižanském koloniálním stylu byl postavený v roce 1979.

Dům o dvou podlažích je skutečným potěšením pro playboye i playgirls a ztělesňuje život v Kalifornii v celé své kráse. Samozřejmě jen potud, pokud se o nemalé poplatky postará pozlacená kasička. K tomu je potřeba téměř šest milionů dolarů.