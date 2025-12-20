Nejlepší interiéry malých bytů i skvělé rodinné domy. Inspirujte se

Alena Řezníčková
Dostat byt či dům jako vánoční dárek? To se asi jen tak nestane. Ale najít pod stromečkem inspiraci, jak si zařídit malý byt, to už je jiná. Hned 49 ukázek takových bytů najdete v knize Minimal. Máte větší ambice? Pak lze zvolit knihu 66 domů s ukázkami těch nejlepších, které u nás v poslední době vznikly. A pokud zajímavou architekturu jen obdivujete, je tu kniha Výlety za nevšední architekturou.
1. Malý, ale šikovný

Kniha Minimal v sobě skrývá 49 interiérů, ale také rozhovory s odborníky.

Hláška z filmové pohádky může platit nejen o čertíkovi, ale také o malém bytu. „Malý byt není nouzovka. Je to disciplína. Když víte, co děláte, může být malý prostor velkorysý: v denním provozu, ve světle, v úložných tricích i v rozpočtu,“ vysvětluje vydavatel Radek Váňa.

Není náhodou, že se v celém světě zmenšují byty, v nichž žijeme. A které jsme schopni zaplatit. Aby byl uživatel malého interiéru se svým bydlením spokojený, neobejde se bez inspirace, ale většinou ani bez odborníků.

Proto kniha Minimal z nakladatelství Idealab nabízí 49 architektonických řešení malých bytů, převážně z Česka, ale také rozhovory s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky, které ukazují, jak může malý byt nabídnout stejný komfort jako prostorné bydlení.

Najdete zde vše o práci s prostorem, světlem, materiály a detaily, které zajišťují funkční a udržitelný každodenní provoz. Nechybějí zásady ergonomie, chytrá úložná řešení, využití výškového členění prostoru či rady, jak optimálně využít denní světlo nebo propojit nábytek se stavbou.

Takže zde vlastně najdou inspiraci a rady nejen majitelé malých, ale vlastně jakýchkoli bytů či domů. Dovíte se i něco z historie minimalistických interiérů, která u nás sahá až do 30. let minulého století. Není to vánoční dárek, který by byl návodem na rekonstrukci svépomocí. Je to průvodce způsobem myšlení, jak upozorňuje vydavatel. Ukazuje, jak může být bydlení na malé ploše plnohodnotné a funkční.

Kniha Minimal zdůrazňuje klíčovou roli architekta a designéra při vytváření prostoru, který neomezuje, ale podporuje kvalitu života svých obyvatel.
Ukázka malého interiéru z knihy Minimal
20. prosince 2025

