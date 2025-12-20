1. Malý, ale šikovný
Hláška z filmové pohádky může platit nejen o čertíkovi, ale také o malém bytu. „Malý byt není nouzovka. Je to disciplína. Když víte, co děláte, může být malý prostor velkorysý: v denním provozu, ve světle, v úložných tricích i v rozpočtu,“ vysvětluje vydavatel Radek Váňa.
Není náhodou, že se v celém světě zmenšují byty, v nichž žijeme. A které jsme schopni zaplatit. Aby byl uživatel malého interiéru se svým bydlením spokojený, neobejde se bez inspirace, ale většinou ani bez odborníků.
Proto kniha Minimal z nakladatelství Idealab nabízí 49 architektonických řešení malých bytů, převážně z Česka, ale také rozhovory s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky, které ukazují, jak může malý byt nabídnout stejný komfort jako prostorné bydlení.
Najdete zde vše o práci s prostorem, světlem, materiály a detaily, které zajišťují funkční a udržitelný každodenní provoz. Nechybějí zásady ergonomie, chytrá úložná řešení, využití výškového členění prostoru či rady, jak optimálně využít denní světlo nebo propojit nábytek se stavbou.
Takže zde vlastně najdou inspiraci a rady nejen majitelé malých, ale vlastně jakýchkoli bytů či domů. Dovíte se i něco z historie minimalistických interiérů, která u nás sahá až do 30. let minulého století. Není to vánoční dárek, který by byl návodem na rekonstrukci svépomocí. Je to průvodce způsobem myšlení, jak upozorňuje vydavatel. Ukazuje, jak může být bydlení na malé ploše plnohodnotné a funkční.