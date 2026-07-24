Soused si nechal na lodžii namontovat klimatizaci. Provrtal skrz zeď díru a venkovní jednotku ukotvil přímo do fasády. Zateplení nemáme. Mě osobně navíc obtěžuje hluk a vibrace z jednotky a také kondenzát, který z ní stéká po fasádě a kape, popisuje Ivan svůj problém pro seriál Sousedské války.
Soused se se mnou odmítá bavit, prý si na své lodžii může dělat, co chce. Chci ho nahlásit na SVJ. Jaké má výbor možnosti, jak ho donutit k demontáži a k opravě poškozené fasády na jeho vlastní náklady?
Na dotaz odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají: