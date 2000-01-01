Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán, kam se dostanete jen lodí a kde vás ráno místo sousedů vítá oceán. Španělský influencer Rubén Holgado v něm strávil noc a nyní sdílí své zkušenosti s ubytováním uprostřed osamělých vod.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dvě plovoucí ubytovací jednotky Tiki Suites se nacházejí přibližně jeden a půl kilometru od floridského Key Westu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
I přes relativní blízkost pevniny máte podle Holgada v plovoucím hotelu pocit, že jste se ocitli uprostřed ničeho.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Mladý influencer během pobytu rybařil, koupal se a večer se dokonce vydal s baterkou do moře, aby překonal svůj strach z hluboké vody. Nejsilnějším zážitkem byl ale podle něj západ slunce nad nekonečnou mořskou hladinou.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Při rybaření se podle svých slov nejvíc obával žraloků. V této oblasti jde ale převážně o žraloky vouskaté, kteří jsou charakterizováni jako relativně neškodní.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Hausbót nabízí veškerý komfort. Nechybí klimatizace, koupelna, pohodlná postel ani televize s vlastní sbírkou DVD. Elektřinu zajišťuje generátor.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Holgado zažil na moři i tropickou bouři. „Na chvíli jsem začal přemýšlet, jestli byl pobyt o samotě uprostřed oceánu opravdu dobrý nápad. Naštěstí jsem měl vysílačku pro případ nouze, a nakonec se nic nestalo,“ říká.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Rubén tvrdí, že právě kombinace naprostého klidu, dobrodružství a lehkého napětí dělá z tohoto místa výjimečný zážitek. Doporučil by ho každému, kdo chce alespoň na pár dní utéct od civilizace a zažít něco, na co se nezapomíná.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Cena za noc začíná na zhruba 11 500 korunách. Mladý influencer přiznává, že pro něj jde o malé jmění. Přesto si jedinečnou příležitost nenechal ujít.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Před pobytem dostal varování, že pokud se mu během pobytu něco stane, pomoci se v odlehlých vodách jen tak nedovolá.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Holgado natáčí cestovatelský obsah dlouhodobě a už dříve zveřejňoval různá dobrodružství. Například v rozhovoru z roku 2024 zmiňuje cestu, při níž se málem utopil, a také jiné extrémní výpravy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Z postele rovnou do oceánu, to je sen mnoha cestovatelů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Hausbót není klasickým hotelem. Papírově je to plavidlo a Rubén musel před vyplutím vyplnit celou řadu dokumentů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Hosty k ubytování přepravuje vodní shuttle (pravidelná lodní linka).
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz