To, co vyhovuje malému dítěti, přestává během několika let fungovat a s přibývajícím věkem se mění nejen nároky na vybavení, ale také zájmy, způsob trávení volného času i potřeba soukromí. Zatímco rodiče většinou hledají praktické, kvalitní a dlouhodobě udržitelné řešení, děti a zejména teenageři chtějí prostor, který bude odrážet jejich osobnost a ve kterém se budou cítit dobře.
Najít rovnováhu mezi těmito dvěma pohledy bývá často největší výzvou. Dobře navržený pokoj by proto neměl reagovat jen na aktuální trendy nebo momentální koníčky, ale měl by nabídnout promyšlený základ, který dokáže s minimálními úpravami sloužit řadu let a přizpůsobovat se měnícím se potřebám svého majitele.
„Dostala jsem zadání proměnit pokoj patnáctiletého Dominika. Jeho původní pokoj už přestal odpovídat tomu, jak dnes žije. Byl plný sportovních trofejí, sbírek a dekorací z různých etap dětství, ale chyběl mu jasný řád i prostor, který by podporoval současné potřeby dospívajícího kluka,“ popisuje interiérová designérka Silvie Pařízková.
Od začátku pro ni bylo důležité, aby pokoj nevznikal jen podle představ rodičů, ale především podle člověka, který v něm bude každý den žít. Dominik měl poměrně jasnou představu. Přál si tmavý interiér, výrazné LED osvětlení, lepší akustiku, zachování velké postele a moderní prostor, který bude působit dospěle.
Jedním z jeho největších požadavků bylo také vytvořit pracovní místo rozdělené na dvě samostatné části. Chtěl mít jednu zónu určenou pro školní povinnosti a druhou pro hraní počítačových her. Proto vznikl dlouhý pracovní stůl navržený přesně podle jeho potřeb. Obě části spolu vizuálně souvisejí, ale každá má svůj jasný účel.
Největší proměnou však nebyla změna barev nebo materiálů.
„Kompletně jsme přepracovali dispozici pokoje. Cílem bylo vytvořit logicky navazující zóny pro spánek, studium, hraní her i ukládání věcí. Díky tomu dnes pokoj působí mnohem vzdušněji, přestože nabízí více úložného prostoru než dříve,“ popisuje designérka.
Veškerý nábytek byl vyroben na míru podle designérčina návrhu. Z původního vybavení zůstal pouze počítač. Ostatní prvky vznikly nově tak, aby na sebe navazovaly nejen funkčně, ale i esteticky.
Tipy bytové designérky pro pokoj dospívajícího
Charakter interiéru dotváří kombinace tmavých odstínů, lamelových obkladů, akustických panelů a nepřímého LED osvětlení. Akustické panely přitom nejsou pouze dekorací – pomáhají zlepšit zvukový komfort při hraní her, poslechu hudby i běžném fungování v pokoji.
Přestože Dominik přišel s řadou vlastních nápadů, bylo potřeba je skloubit s představami rodičů, kteří mysleli především na praktičnost a dlouhou životnost interiéru. Výsledkem je pokoj, který odráží osobnost svého majitele, ale zároveň není závislý na krátkodobých trendech. Za několik let nebude potřeba celý interiér znovu předělávat – stačí obměnit doplňky nebo barevné akcenty.
„Dominik byl do návrhu zapojen od samého začátku. Myslím si, že u teenagerů je to naprosto zásadní. Pokud mají možnost podílet se na podobě svého pokoje, vytvoří si k němu mnohem silnější vztah. Rodiče jeho představy citlivě korigovali a společně jsme hledali kompromisy. Výsledný interiér je proto výsledkem spolupráce celé rodiny,“ zakončuje Silvie Pařízková.
Silvie Pařízková je interiérová designérka a zakladatelka studia Intuition interiéry. Věnuje se návrhům soukromých i veřejných interiérů a pomáhám klientům vytvářet domovy, které spojují estetiku s každodenní funkčností. Součástí její práce je také kamenný obchod a e-shop s bytovými doplňky, kde pečlivě vybírá produkty, které do svých návrhů také sama používá.