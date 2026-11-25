Podnikatelka Olga Rokosová žije v šestipatrovém domě v pražských Holešovicích. Dům z konce dvacátých let nechala pro své zaměstnance vystavět Hradní stráž. Patří do skupiny domů, kterým se v této lokalitě říká rondokubistické.
„Když si Olga před devatenácti lety pořídila se svým tehdejším manželem půdní prostor v tomto domě, její tehdejší manžel, který byl architektem, měl o budoucí podobě půdní vestavby jasnou představu.
„Já jsem pak bytu vdechla současnou podobu, ve které se dnes cítím velmi dobře,“ vypráví majitelka. Během svého života si kromě navrhování interiérů vyzkoušela mnoho profesí. Vždy však tíhla k módě, a především k luxusní italské obuvi.
„Boty mě fascinovaly odjakživa. Spojoval se v nich styl i krása, a proto jsem po revoluci, když se otevřely obchody s italskou obuví, chodila boty okukovat a byla jsem na vrcholu blaha. Právě tato vášeň mě před pár lety přivedla k tomu, abych začala dovážet vybranou obuv z Itálie a nabízela ji zákaznicím ve svém showroomu,“ vypráví Olga.
Podařilo se jí tak skloubit podnikání se stylovým bydlením. Její showroom se totiž nachází přímo v bytě, ve kterém nejen bydlí a tvoří, ale do kterého zve také své zákaznice na kávu a na vyzkoušení bot, které jsou často samy o sobě malými uměleckými díly.
Místo pro boty i pro život
Hlavní místnosti vévodí italská krémová sedací souprava, kterou doplňuje perský koberec. U krbu stojí jeden z designových regálů, na němž jsou vystavené boty, které přirozeně dotvářejí italský styl interiéru.
„Boty jsou pro mě uměleckým kouskem, dekorací i věcí, na kterou se ráda dívám,“ vysvětluje Olga. Tíhne nejen k módě, ale také k umění. Její byt zdobí originály i repliky známých obrazů, které si přivezla ze svých cest.
Na obytnou část plynule navazuje kuchyňská linka z brazilské žuly. Nad kuchyňským ostrůvkem se vyjímá obraz, který namalovala sama majitelka. Celý prostor doplňují květiny, včetně fíkusů, bonsají a dalších rostlin, které v bytě přezimují. Přímo z obývacího pokoje se vchází na prostornou terasu, kterou zdobí lampiony přivezené z Indie. Vedle dveří na terasu stojí další regál s botami z aktuální zimní kolekce.
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V zajímavě řešeném nižším patře mezonetu má Olga nejen sklad obuvi, ale také své pracovní místo a prostor, kde si mohou zákaznice boty zkoušet. Celému prostoru vévodí původní půdní trámy, které zajímavě kontrastují se světlou a moderní koupelnou. Její součástí jsou dvě designová umyvadla a obrovská vana s vířivkou.
Botník v bytě nehledejte
Ze vstupní haly se vchází přímo do prostorné šatny, kde paní domu uchovává nejen oblečení, ale také vlastní obuv, pečlivě uloženou v krabicích.
„Nemám ráda, když se boty hromadí u dveří nebo v botnících. Když přijdu domů, zuji se, boty nechám vyschnout a okapat a pak je uklidím do šatny, kde na ně mám místo,“ říká Olga a poukazuje na skutečnost, že v její domácnosti botník vůbec nenajdete. Vstup do bytu podle ní o člověku hodně napoví. Pokud jsou jeho součástí špinavé boty, mohou pokazit dojem z celého prostoru.
Ložnice je stejně jako zbytek bytu světlá a prostorná. Nad postelí visí obraz s květinami, kterého si majitelka velmi váží. Navzdory výrazným a nekompromisním liniím ho namalovala žena. Nechybí ani stylová krejčovská panna, která odkazuje na lásku majitelky bytu k módě.
Na celém prostoru je znát, že ho Olga tvořila intuitivně a bez předem daných šablon.
„Když jsem tady měla návštěvu z Indie, její členové se vyjádřili v tom smyslu, že celý prostor přesně odpovídá principům feng-šuej. Já se o to přitom záměrně nesnažila,“ vypráví Olga a dodává, že boty, které dotvářejí celý interiér, jsou pro ni jako šperky.
„V metru si někdy prohlížím boty lidí a většinou platí, že jaké mají boty, takové mají i obličeje. Dnes skoro všichni nosí tenisky, ale žena se botami hodně definuje i ve svém outfitu. Bota velmi často napoví, jak je žena ve svém životě rozkročená,“ uzavírá podnikatelka.