Přízemní byt ve starém domě z roku 1913 sloužil jako nájemní. Později se stal prvním studentským bydlením sdíleným s kamarády. „Po založení vlastního ateliéru jsme si téměř svépomocí přistavěli do dvorku za domem prostor pro práci,“ vysvětluje architektka Markéta Smrčková ze studia Lennox architekti.
Přístavba, která vznikla, je zapuštěná do původního dvorku asi půl metru pod úroveň přízemí, světlo sem přichází nízkým oknem nad ní. S bytem ji propojuje velký otvor, zatímco do zahrady se otevírá prosklenou stěnou. Zároveň do ní zadními nízkými okny vstupuje západní světlo.
Jak roste byt
„S profesionalizací ateliéru a příchodem dětí jsme byt upravili pro vlastní bydlení. Původní dispozice byla tmavá, bez úložných prostor, s malou koupelnou a jediným záchodem. Prostor jsme proto otevřeli napříč bytem, aby jím mohlo proudit ranní i večerní světlo. Jednotlivé části se dají oddělovat posuvnými stěnami,“ popisuje postupný přerod interiéru architektka Smrčková.
Vzdušnost a otevřenost prostoru podporují i jednoduché dveře až ke stropu. Autoři použili i další „triky“, například koupelnu prosvětluje prosklená zadní stěna sprchového koutu. Tolik potřebné úložné prostory vznikly v nikách podél stěn, které stačilo vybavit jednoduchým policovým systémem. Na uzavření postačí posuvné panely.
Ateliér funguje jako obytný prostor a domácí studio zároveň. Sezení umístěné na pódiu skrývá další úložné prostory, stejně jako lávka v úrovni zahrady.
Zatím poslední změnou je „expanze“ bytu do sklepa, kde se podařilo vybudovat pokoj pro dospívající děti. Sice jen malé okno, ale teenagerům to vůbec nevadí. S bytem je tato „kajuta“ propojena z haly poměrně strmým, ale plně funkčním schodištěm.
„Vestavné skříně a police pomohly vytvořit spodní podestu i vstup do pokoje. Díky pódiu se podařilo schodiště zkrátit a poslední výškový krok se odehrává až uvnitř kajuty. Na pódiu je široká postel a v jeho hraně hluboké úložné zásuvky,“ doplňuje Markéta Smrčková.
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Óda na překližku a MDF desky
Pro vybudování přístavby a dalších prostor si architekti vystačili s dostupnými přírodními materiály. Použili jednoduchou montovanou ocelovou konstrukci zaklopenou syrovými MDF deskami.
„Ty používáme i pro posuvné stěny, které jen barevně válečkujeme. V přízemí jsme zachovali původní podlahová prkna a doplnili je novými,“ popisuje architektka Smrčková.
Jejím oblíbeným materiálem je překližka použitá na dveře, police i na kuchyň, všude lze nechat vyniknout její hrany. V čisté i laminované podobě ji využila nově také pro schodiště a interiér sklepního pokoje. „Byt se v průběhu let proměňuje spolu s námi. Máme to tu rádi,“ říká na závěr autorka i majitelka bytu zároveň.
Svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do již 12. ročníku soutěže Interiér roku, ocenění s nejdelší historií ze soutěží v ČR i SR, které se věnují interiéru, mohou architekti a interiéroví designéři přihlašovat projekty, které vznikly v průběhu roku 2026, a to až do 28. února 2027.
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