Byt designérky funguje jako učebnice, jak si vytvořit pohodu u vás doma

Proč jste se rozhodla pro byt v Poděbradech?

Po návratu z Florencie, kde jsem studovala interiérový design, jsem začala pracovat v jednom pražském studiu a poohlížela se po vlastním bydlení. Naskytlo se více možností, i zahraničních příležitostí, ale nakonec si mě získaly Poděbrady, lázeňské město nedaleko metropole a přitom s klidnějším, až revitalizujícím duchem.

Kateřina Kersey působí křehce, má však v sobě spoustu energie.

S jakým záměrem jste k prostoru přistoupila?

Chtěla jsem vytvořit určitou „well-being“ atmosféru pro život, ale i mou kreativní tvorbu. Při návrhu mě inspirovalo učení Feng Shui, které jsem však nebrala dogmaticky, ale s citem pro potřeby moje i dispozic. Každý kout v bytě tak má svůj účel.

Podle čeho jste vybírala materiály?

Obecně mám ráda zemité tóny, to je vždycky základ, nehledě na trendy. Domov by měl být o harmonii, o místě, kde najdeme útočiště. Vnímám ho jako celek, který by měl sloužit k odpočinku, k nasbírání další inspirace a síly do dalších kroků i dnů.

Máte nějaké pravidlo pro výběr barevných odstínů?

Výběr studených a teplých odstínů záleží na osobnosti a typu člověka. Ženy obecně víc inklinují k teplejším tónům, muži k tmavším a studenějším. A to, co to doplní, reflektuje osobnost nebo charakter. Někdy můžeme zůstat jen u přírodních tónů v zemité škále, na druhou stranu já ráda přidávám jemný akcent a lehkou provokaci, snažím se začlenit tón nebo barvu, umělecké dílo, co s člověkem souzní.

V ložnici můžeme vidět mix & match v praxi, povlékla jste tři různé kolekce povlečení, proč jste si zvolila tyto odstíny?

V každém interiéru se snažím, aby tam fungovaly určité propojovací elementy, a to v celém bytě. Může to být i něco, co se opakuje na strukturách, obkladech, textiliích… A tak to bylo i v tomto případě.

Do ložnice si Kateřina „namíchala“ hned tři typy povlečení.

Tím, že jsem použila lehce bělený dub s šedivými elementy koberce a závěsu, tak jsem hledala něco, co by šlo tón v tónu. Zároveň jsem chtěla zakomponovat i roční období nebo barvu, kterou mám všude v bytě. Mám tu dva prolínající se odstíny, tyrkysovou a starorůžovou, takže nebylo moc nad čím přemýšlet. Starorůžové povlečení Never Too Late oživí lehký proužek Old Memories a celé to společně hezky funguje. A bílá, to je nadčasová klasika, která se hodí ke všemu.

Na posteli máte kaskádu polštářů…

Přiznám se, že pro mě měla ze začátku spíš dekorativní efekt. Mám ráda, když ráno ustelu postel a je celý den upravená, když si jdu večer lehnout, mám pocit, že je všechno nadýchané. Takže je to spíš o harmonii a relaxu. Já spím nejradši na tom největším polštáři. (smích) Mám ráda velké placaté polštáře, a občas nějaký menší pod hlavu, ostatní pak využívám třeba na čtení, nebo pro snídani v posteli, kterou si občas dopřejeme.

Podle zvolených odstínů se může zdát, že je byt ryze ženský…

Je pravda, že na první pohled může byt působit křehkým, dívčím dojmem s nádechem současného glamour stylu. Nicméně pravdou je, že změnou doplňků a drobného nábytku je můžeme jednoduše vyvážit i do mužského elementu.

Do ložnice si Kateřina „namíchala“ hned tři typy povlečení. Úložné prostory šikovně rozšířila o skříňky nad postelí.

Proč jste si vybrala povlečení, které máte doma?

To je vtipná příhoda… Produkty většinou doporučuji klientům já, tady to bylo naopak. Volala mi moje klientka ohledně výběru povlečení pro švagrovou a poslala mi odkaz. Moc se mi líbila prezentace Lejaan, ta jednoduchost, čistota, to, co souzní s takovým mým mottem „less is more“.

Oslovilo mě i zpracování materiálů, nadčasovost a zároveň vřelost, i ceny mi přišly přijatelné vzhledem ke kvalitě. Navíc fandím všem českým firmám. Takže nejdřív jsem povlečení doporučila klientce, a pak jsem vybírala do vlastního.

Působíte jako energický člověk, který miluje svou práci a zároveň se možná musí nutit, aby se na chvíli zastavil. Máte nějaký oblíbený rituál nebo rutinu?

Máte pravdu (smích). Rutinu moc nemusím, ale potřebuju mít určitou organizaci a systém. Takže pár oblíbených věcí v každodenním životě, jako ráno teplou vodu s citronem a bylinkový čaj, k práci si pouštím hudbu, na podzim a v zimě pálím svíčky. Poslední dobou se snažím do pracovního programu začleňovat i jógu nebo procházky. Když mám čas, ráda maluju, to je pro mě forma meditace.

Studium v Itálii nemohlo skončit jinak než dokonale promyšleným úložným prostorem, na skříně si Italové opravdu potrpí. Posuvné dveře do ložnice šetří místo.

Co je pro vás při realizaci interiéru důležité?

Při každé realizaci se snažím, aby daný prostor přesně vystihoval podstatu klienta a lidé v něm nacházeli klid a pozitivní energii všedních dní.

Jaký styl je vám blízký?

Studovala jsem interiérový design ve Florencii, což mou práci ovlivňuje doteď. Měla jsem to štěstí, že jsem pracovala v týmu nadaných designérů, kde jsem získala pocit, že všechno je realizovatelné, pokud máte motivaci.

Ráda si hraju s různými styly a vzájemně je kombinuju, propojuju moderní styl s industriálními, skandinávskými a glamour prvky. Luxusní provedení je mi blízké, ale nemusí vždy znamenat přímou úměru diskutabilní kvality a vysoké ceny. Některé materiály a technické postupy nelze v žádném případě ošidit, nicméně řadu věcí lze vyrobit i s místními truhláři a firmami ve skvělé kvalitě za dostupnější ceny, než tomu mají určité zahraniční „brandy“. Jde o to, co daný klient od vybavení bytu konkrétně očekává a jaké má možnosti.

Domov by měl být o harmonii, tvrdí Kateřina. To je vidět i na jejím bytě.