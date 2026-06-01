Děsivé překvapení. Demolici museli okamžitě zastavit, dnes jsou za domov vděční

Klára Lyons
Anna od mládí milovala americké filmy. Při pohledu na světlé barvy, velké lampy, nadýchané polštáře a okna s mřížkami věděla, že jednou chce v podobném domě žít. Po strastiplné demolici a stavbě nového domu se její sen splnil a dnes na sociálních sítích inspiruje ostatní.

Anna s manželem hledali pro svůj nový domov klidné místo obklopené přírodou. Pozemek v obci Petrovice v okrese Karviná byl prvním, kde se manželé byli podívat. Po roce hledání se na místo vrátili. Zjistili, že parcelu vlastní společná kamarádka, což usnadnilo rozhodování o koupi.

Na pozemku v mírném svahu stál původní starý dům, který bylo potřeba zbořit. Majitelé se během demoličních prací nemuseli potýkat jen s řadou byrokratických problémů, ale i jednou neobvyklou, téměř kuriózní situací.

„Policii se ozvala paní, která se v domě narodila, a sdělila jí, že musíme okamžitě zastavit demoliční a výkopové práce, protože se na zahradě vedle domu nachází nevybuchlá letecká bomba z druhé světové války. Protože šlo o náš soukromý pozemek, museli jsme si s nalezením bomby poradit sami. Okamžitě jsme kontaktovali specializované pyrotechniky, kteří naštěstí na pozemku nic nenašli. Když jsem se s paní, co zde jako dítě bydlela, spojila, byla si naprosto jistá, že nevybuchlou bombu, která jim spadla na zahradu, ze strachu v jámě nechal a zasypal její tatínek. Pokaždé, když na zahradě kopeme díru na stromy nebo keře, tak si na paní vzpomeneme,“ říká dnes již s úsměvem Anna.

Stavba domu trvala okolo tří let a rozhodně nešlo o procházku růžovým sadem. Původně katalogový (typový) dům projektantka celý překreslila podle představ majitelů. Ti změnili umístění a velikost oken, zvětšili obývací pokoj, kuchyň, chodbu a šatnu. Navíc přepracovali celý projekt střechy, aby v obývacím pokoji vznikl otevřený prostor, který se stal dominantou celého domu. Vevnitř si majitelé pohráli s některými příčkami a tmavé místnosti doplnili o světlovody.

Majitelé si dům vymysleli i nakreslili.
Dům je inspirovaný americkými filmy.
Střešní trámy dotváří kouzlo interiéru.
Obývacímu pokoji dominují tlumené tóny.
Stavba se neobešla bez problémů

„Řemeslníci nám postavili křivou základovou desku, zpracovali nedokonale střechu, kvůli které jsme museli v celém obývacím pokoji a kuchyni vytrhat už hotové sádrokartony a střešní izolaci. Hodně jsme improvizovali. Nejčastější věta řemeslníků ‚to nejde‘, se paradoxně stala motivací, jak věci řešit jinak, z čehož vznikaly kompromisy. Dodnes se na některé věci dívám a zuřím. Máme špatně a málo vylité podlahy, takže přechody mezi koupelnami a místnostmi mají schody a pod všemi francouzskými okny je dodnes až patnáctimilimetrová mezera,“ říká Eva a dodává, že většinu stavby řídila a kontrolovala ona.

Neustále jezdila pro materiál, tahala těžké věci, s řemeslníky zapojovala trubky na kanalizaci, s bagristou usazovala nádrž na dešťovou vodu a omítala ostění oken. S manželem si sami postavili krb, usazovali obložky a dveře, lepili veškerou střešní izolaci, vymalovali celý dům a postavili kuchyň. Eva byla navíc v té době těhotná, takže pro ni všechno bylo náročnější. „Moc jsem ale chtěla bydlet a rozhodla jsem se, že překonám samu sebe,“ dodává.

Když se mladí manželé nastěhovali, byla Eva v devátém měsíci. Začínali bydlet jen s postelí a malým gaučem a vše dodělávali za pochodu.

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Jako z filmu Sám doma

Eva nacházela inspiraci trochu netradičně v domech z amerických filmů, ve kterých dominují světlé barvy, dřevo, kámen, velké lampy, polštáře, deky a okna s mřížkami. Ta jsou i v jejich domě.

V interiéru majitelé pracovali se světlými barvami, dřevem a přírodním kamenem. Výrazným prvkem je otevřený krov. Šlo o záměr od samotného začátku. Velký obývací pokoj propojený s kuchyní je srdcem domova.

„Jsem ráda, že jsem se nenechala odradit. Neustále slyšíte věty typu: to nevytopíte, teplo se bude držet nahoře, kdo bude umývat ta střešní okna a tak dále. Nakonec je to nejteplejší místnost v domě a okna se myjí jednoduše z žebříku. Mít otevřený strop už je dnes poměrně běžná záležitost a vídám ji velmi často,“ říká majitelka.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Anna si interiér zařizovala sama. Stejně tak si také sama zbudovala zahradu, kterou z nedostatku finančních prostředků před osmi lety nesvěřila profesionálům.

„Každý kousek zahrady jsem musela očistit od stavebního materiálu, promyslet, olemovat a začít sázet. Máme 2 000 metrů čtverečních pozemku, takže vše ještě není hotové, ale velká část je za mnou. Miluji džungli, kdy se stromy a květiny potkávají, prorůstají a tvoří nepropustnou bariéru. Po těch letech to už začínám pomalu vidět a každý rok se těším, čím novým mě zahrada překvapí,“ říká Anna.

„Dnes bych díky všem neuvěřitelným nápadům a inspiracím mohla překopat celý dům a udělat ho jinak. Ale jsem neskutečně vděčná za to, co máme a co jsme společnými silami vybudovali. Tolik lidí na světě nemá kam složit hlavu a bylo by rouhání si stěžovat na nedostatky něčeho, co je hezké a dobře slouží,“ zakončuje Anna, která dnes na svém instagramovém profilu inspiruje ostatní.

Děsivé překvapení. Demolici museli okamžitě zastavit, dnes jsou za domov vděční

