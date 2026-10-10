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Karel Vágner našel dům snů až po 60 prohlídkách. O Průhonicích rozhodl sklep

S raritním LP vydaným u příležitosti filmu Štěstí Karla Vágnera.

S raritním LP vydaným u příležitosti filmu Štěstí Karla Vágnera. | foto: Václav Nekvapil

Venkovní bazén vyměnil za zahradní jezírko s rybkami a lekníny a je spokojený.
Ve vstupní hale před studiem je zeď doslova obsypána zlatými, diamantovými a...
Za nahrávacím pultem je na čestném místě gratulace tehdejšího prezidenta...
Za nahrávacím pultem je na čestném místě gratulace tehdejšího prezidenta...
14 fotografií
Muziku i rodinu má pod jednou střechou. Skladatel Karel Vágner si průhonický dům vybral hlavně díky velkým sklepním prostorám. Právě v nich vybudoval vlastní nahrávací studio, takže mu do práce stačí sejít pár schodů. O zahradu se s nadšením stará manželka Katina. On sám dává ve volných chvílích přednost svým deseti vnoučatům.

Než se ovšem mohl zabydlet, absolvoval doslova kalvárii s hledáním vhodného domu. S tehdejší manželkou Monikou si prohlédli asi šedesát nemovitostí, jenže žádná nebyla ta pravá. „Já jsem potřeboval dům, který má velké sklepy, abych tam mohl postavit studio,“ vysvětlil.

Nakonec už byl tak unavený, že by prý vzal i zbořenou chatrč, jen aby měl hledání za sebou. Zlom nastal při nahrávání v Mozarteu, kde mu technik řekl o kamarádovi, který se rozváděl a prodával dům v Průhonicích. Vágner odložil kytaru, omluvil se ostatním a vyrazil na prohlídku. „Tady jsem byl za pět minut domluvenej,“ vzpomíná.

Budování přes překážky

Studio začal budovat ještě před revolucí a na pomoc si přizval odborníky, mezi nimi i akustika a zvukaře z České filharmonie. Pro mixážní pult si zajel až do Londýna. Největší stavební překážkou byla nosná zeď mezi režií a nahrávacím prostorem, kvůli níž musel nechat postavit ocelovou konstrukci.

Náročná úprava se ale vyplatila. „Vyšlo odsud minimálně šest milionů cédéček, co jsme tady natočili,“ odhaduje Vágner. Nahrávali tu Hana Zagorová, Miroslav Donutil nebo Jožka Černý a profesní úspěchy připomínají zlaté i platinové desky na zdech. V předsálí má také fotografie s Janem Pavlem II., kterému osobně předal desku s nahrávkou papežské mše. Je to jen jedna z mnoha historek, kterými pán domu zasypává návštěvy.

Venkovní bazén vyměnil za zahradní jezírko s rybkami a lekníny a je spokojený.
S raritním LP vydaným u příležitosti filmu Štěstí Karla Vágnera.
Ve vstupní hale před studiem je zeď doslova obsypána zlatými, diamantovými a platinovými deskami, které svědčí o mimořádné pracovitosti a velmi úspěšné produktivitě Karla Vágnera.
Za nahrávacím pultem je na čestném místě gratulace tehdejšího prezidenta Václava Klause k Vágnerovým jubilejním, 70. narozeninám.
Za nahrávacím pultem je na čestném místě gratulace tehdejšího prezidenta Václava Klause k Vágnerovým jubilejním, 70. narozeninám.
14 fotografií

Dárek na tři splátky

Úsměvný příběh se váže také k obrazu namalované Hany Zagorové, který mu chtěla Monika věnovat ke čtyřicátinám. Když se malíře ptala na cenu, došlo k nedorozumění, a tak mu později přinesla čtrnáct set místo čtrnácti tisíc, které umělec požadoval.

Domů se vrátila s pláčem a Vágner nakonec nabídl, že obraz zaplatí na tři splátky. Vlastní narozeninový dárek si tedy pořídil za své, přesto na něj nedá dopustit. Se souhlasem malíře jej dokonce použil i na obal Zagorové desky Světlo a stín.

Park vychoval rybáře

Velkou předností průhonického bydlení je pro něj i sousedství průhonického parku. „Jsem tady šťastný,“ říká Vágner, který to má mezi stromy jen pár kroků. Právě tři zdejší jezera podle něj přivedla syna Jakuba k rybaření. Když vyrážel v noci na úhoře, otec za ním tajně chodil, aby se mu nic nestalo.

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Dnes píše muziku k Jakubovým rybářským filmům, takže se synova vášeň nakonec propojila i s jeho profesí. Syn, jehož odchod z konzervatoře ho kdysi pořádně rozzlobil, mu tak vlastně přivádí další práci.

Zahrada patří manželce

Zatímco pod domem má místo hudba, zahrada patří odpočinku a rodině. Stín jí poskytují vzrostlé stromy a jezírko zdobí lekníny. Kdysi tu býval bazén, ale syn Josef si přál kachničky, a tak koupání ustoupilo jezírku pro opeřence. O zahradní práce je přitom v rodině zájem. „Moje žena miluje zahrady,“ prozrazuje hitmaker. „Ona je nejšťastnější, když může sekat zahradu, to je vrchol štěstí mé manželky,“ říká s úsměvem. On sám se manuální zručností nechlubí a na podobné práce mu podle jeho slov ani nezbývá čas. Když už má volno, nejraději se věnuje deseti vnoučatům.

Za koupáním na Krétu

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Kvůli koupání mu ovšem bazén chybět nemusí. S manželkou Katinou, která je poloviční Kréťanka, mají dům také na Krétě, kam je přivedly návštěvy její rodiny. Když se poblíž příbuzných uvolnil domek, pořídili si ho. Syn Josef pak na střeše vybudoval apartmán se zasouvací pergolou, takže za jasných nocí mohou spát pod hvězdami. První a druhé patro slouží jako penzion, do kterého jezdí také jejich blízcí a kamarádi.

Letos tam Vágner strávil měsíc a půl a na svůj druhý domov nedá dopustit. K moři to má podle svých slov padesát metrů, po ruce samoobsluhu a v okolí jednu taverničku lepší než druhou. „Přes ulici mi voní pekárna,“ pochvaluje si. Procestoval s muzikou i fotbalovou Amforou celý svět, ale právě v rybářské vesnici, kde zná místní lidi, našel svůj klid. „Já jsem tam jak v ráji,“ přiznává spokojeně.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

23. října 2023
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