Král Karel III. otevřel na svém panství v Sandringhamu v anglickém Norfolku luxusní kemp.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Moderní terminologií je to o takzvaný glamping.
Jde o několik pohodlně zařízených „safari“ chatek, které obklopuje les.
Areál stojí na královských pozemcích.
Každá chatka je připravená pro pět až šest nocležníků.
Pronajmout si je může kdokoliv.
Fanoušci královské rodiny, kteří milují kempování, mají možnost si užít skutečně královský glamping.
V areálu stojí celkem 15 velkorysých safari stanů.
Pobyt je zpříjemněný kvalitním moderním vybavením.
V komfortních stanech se topí kamny na dřevo.
Vařit se dá v dobře vybavené kuchyňské lince s varnou deskou, dřezem, ledničkou, varnou konvicí, mikrovlnou troubou a topinkovačem.
Nechybí koupelna s toaletou a sprchovým koutem.
Každý luxusní stan má připojení na wi-fi.
V chatkách jsou vždy dvě či tři ložnice. Součástí stanu je krytá venkovní terasa.
Ubytovací zařízení nabízí grilování, společné ohniště na opékání maršmelounů a lesní stezky.
Areál se rozkládá na pozemku o rozloze 10 hektarů.
Na pozemku je zaparkovaný food truck s pizzou, indickým kari i oblíbeným pokrmem fish and chips. V areálu je i budova s dalším potřebným zázemím.
Sandringham je pro veřejnost přístupný od března do října.
Pod dohledem krále Karla III. se v Sandringhamu vše mění.
