Královský luxus pod hvězdami. Karel III. zve do svého glampingového kempu
Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech
Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...
Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se
Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...
Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin
Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...
Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie
Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...
Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska
Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...
Z číšníka z Moravy je dnes vyhledávaný designér v Los Angeles
Pro nemovitost TerraLume si architekti a designéři našli inspiraci v charakteru samotného Malibu. Na projektu se podílel i Lukas Ruzbasan ze společnosti CLR Design Group, uznávaný designér...
Loos v Nedvědici. Se jménem slavného architekta je pod Pernštejnem spojená záhada
Před dvěma týdny jsme pobývali v centru Prahy, dnes v rámci letních toulek zamíříme na venkov. A při pátrání po zajímavých stavbách na našem území se podíváme až na Moravu.
Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem
Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...
Past na zákazníky, to jsou hliníkové obložky na stará dřevěná okna
Pozor! Vlastníci starších dřevěných oken ve svých bytech a domech se stále častěji setkávají s „výhodnou“ nabídkou, a to záchranou starých dřevěných oken pomocí montáže dodatečné hliníkové obložky....
Levné bydlení u moře. Češi se vrhli na Albánii, Černou Horu i Bulharsko
Hledáte cenově dostupnou nemovitost v blízkém zahraničí? Poohlédněte se po nyní velmi oblíbené Albánii. V nabídce je i Černá Hora, Bulharsko a nechybí tradiční, ale již dražší Chorvatsko a Španělsko....
Prodej bytu 3+1, 63 m2, ul. J. Fučíka, Chropyně
J. Fučíka, Chropyně, okres Kroměříž
3 000 000 Kč
Garsonka za 65 tisíc měsíčně. Ložnice? Hledejte ji ve skříni nad televizí
V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A to bez poplatků. Byt však má menší problém. Postel je totiž ukrytá ve skříňce nad jídelním stolem a televizí.