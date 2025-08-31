Královský luxus pod hvězdami. Karel III. zve do svého glampingového kempu

Lenka Weberová
Král Karel III. otevřel na svém panství v Sandringhamu v anglickém Norfolku luxusní kemp. Moderní terminologií jde o takzvaný glamping. Jde o několik pohodlně zařízených „safari“ chatek, které obklopuje les. Areál stojí na královských pozemcích.
Král Karel III. otevřel na svém panství v Sandringhamu v anglickém Norfolku... Moderní terminologií je to o takzvaný glamping. Jde o několik pohodlně zařízených „safari“ chatek, které obklopuje les. Areál stojí na královských pozemcích. Každá chatka je připravená pro pět až šest nocležníků. Pronajmout si je může kdokoliv. Fanoušci královské rodiny, kteří milují kempování, mají možnost si užít... V areálu stojí celkem 15 velkorysých safari stanů. Pobyt je zpříjemněný kvalitním moderním vybavením. V komfortních stanech se topí kamny na dřevo. Vařit se dá v dobře vybavené kuchyňské lince s varnou deskou, dřezem,... V rohu je zavěšená televize.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech

Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin

Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...

Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...

Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska

Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...

Královský luxus pod hvězdami. Karel III. zve do svého glampingového kempu

Král Karel III. otevřel na svém panství v Sandringhamu v anglickém Norfolku luxusní kemp. Moderní terminologií jde o takzvaný glamping. Jde o několik pohodlně zařízených „safari“ chatek, které...

31. srpna 2025

Z číšníka z Moravy je dnes vyhledávaný designér v Los Angeles

Pro nemovitost TerraLume si architekti a designéři našli inspiraci v charakteru samotného Malibu. Na projektu se podílel i Lukas Ruzbasan ze společnosti CLR Design Group, uznávaný designér...

30. srpna 2025

Loos v Nedvědici. Se jménem slavného architekta je pod Pernštejnem spojená záhada

Před dvěma týdny jsme pobývali v centru Prahy, dnes v rámci letních toulek zamíříme na venkov. A při pátrání po zajímavých stavbách na našem území se podíváme až na Moravu.

29. srpna 2025  13:02

Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...

29. srpna 2025

Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem

Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...

29. srpna 2025

Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska

Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...

28. srpna 2025

Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin

Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...

28. srpna 2025

Past na zákazníky, to jsou hliníkové obložky na stará dřevěná okna

Pozor! Vlastníci starších dřevěných oken ve svých bytech a domech se stále častěji setkávají s „výhodnou“ nabídkou, a to záchranou starých dřevěných oken pomocí montáže dodatečné hliníkové obložky....

27. srpna 2025

Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech

Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...

27. srpna 2025

Levné bydlení u moře. Češi se vrhli na Albánii, Černou Horu i Bulharsko

Hledáte cenově dostupnou nemovitost v blízkém zahraničí? Poohlédněte se po nyní velmi oblíbené Albánii. V nabídce je i Černá Hora, Bulharsko a nechybí tradiční, ale již dražší Chorvatsko a Španělsko....

26. srpna 2025

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

26. srpna 2025

Garsonka za 65 tisíc měsíčně. Ložnice? Hledejte ji ve skříni nad televizí

V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A to bez poplatků. Byt však má menší problém. Postel je totiž ukrytá ve skříňce nad jídelním stolem a televizí.

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.