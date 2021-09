Zpěvák z Gott revival bydlí celý život v Bučovicích. Moravu neopustí

Dům stojí v řadové zástavbě a zpěvák, jemuž mnozí právem přiznávají podobnou barvu hlasu, jako měl Mistr, obývá spolu s manželkou Lucií a synem Filipem podkrovní byt s velkou terasou.

„Bydlíme tu celé generace, jsme už takoví bučovičtí patrioti,“ přiznává zpěvák, jenž se přednedávnem stal majitelem celého dvougeneračního domu. „Jsou tomu dva roky, co zemřel můj tatínek, a on byl úžasný pracant,“ říká Josef Bouda s nostalgií v příjemně modulovaném hlase.

„Jeho všechno bavilo a všechno na tom domě dokázal udělat, od instalací až po obklady. Já třeba rád něco vymaluji, baví mě práce s barvami, ale elektriku nedělám a ani s tím dřevem nepracuji tak rád, jako pracoval můj táta,“ pokyvuje hlavou uznale.



Díkybohu má vždy za kým jít, o pomoc není mezi sousedy nouze. „Naštěstí tady lidé v okolí jsou moc fajn a vím, za kým zajít, kdo mi s něčím pomůže,“ říká. „V domě bydlím od dětství a nikdy jsem neměl odvahu se stěhovat někam daleko. S manželkou jsme jen chviličku bydleli v jiné části Bučovic, ale teď už jsme zase tady. Ono je to takové příznačné, já rád cestuji do různých koutů, ale ještě raději se vracím.“



Podkrovní byt se musel pro mladou rodinu náležitě upravit. „Dávali jsme kupříkladu nová střešní okna,“ říká a dodává, že určitou proměnou prošla i terasa. „Dříve se tu sušila cibule, celá terasa jí byla obložená. Teď už tu nic takového není, dům je v řadové zástavbě, a tak nemáme ani pozemek, jen tu terasu. Ale nám to stačí,“ dodává skromně s tím, že sad měli dříve jeho rodiče.

V celém domě se topí plynem, ale předtím se tu topilo dřevoplynem. „Takže bylo potřeba hodně dřeva, táta to řezal na kuláče a já to štípal na špalky, kterými se topilo. Teď už jen točíme kolečkem,“ směje se.

Ostatně co se týká tepla, v podkrovním bytě si ho v létě užije až běda. Klimatizace se ukázala jako nezbytnost.

„Vřele klimatizaci doporučuji, přes léto je to opravdu dobrá věc, zejména pro starší lidi nebo lidi, co mají větší bříško, opravdu to přináší v parných dnech úlevu a zlepšení kvality prostoru, který člověk obývá. Už jen to, že se člověk může pohodlně vyspat v příjemné teplotě, za to stojí,“ tvrdí odhodlaně.

Rodina se rozroste

Plány do budoucna se týkají především přestavby kuchyně. „Prvního října by nás mělo o jednoho přibýt, tak se budeme muset hodně zasnažit, aby bylo všechno co nejdříve v pořádku,“ doufá Josef Bouda.

S manželkou se ostatně seznámil tak, že si ho pozvala na narozeniny svého tatínka, aby mu zazpíval. „A já jsem vzal ten honorář tak vážně, že jsem jí už zůstal,“ vypráví se smíchem. Zároveň přidává i historku o tom, jaké to je, když si ho někdo objedná na privátní vystoupení.

„Jednou si nás objednali do psychiatrické léčebny. Pan doktor mě přijal velice vlídně, sice jsem se nejprve trošku bál, že si mě tam budou chtít nechat jako případ, ale ne, odvedl nás do auly, kde byly dvě židle. Na ně si pan doktor sedl i s manželkou a my jim udělali hodinový koncert. Bylo to nesmírně zajímavé, absolutně nezvyklé, ale ti dva si to maximálně užili. Seděli, poslouchali, sem tam si něco špitli, sem tam zaslzeli a my s kapelou odehráli,“ vypravuje Bouda, který už toho jako revivalový zpěvák Karla Gotta zažil nepočítaně.



„Teď jsem se třeba vrátil z Chorvatska, kde jsme byli objednáni na soukromou party u pláže. Tam i zpátky nás dopravili soukromým letadlem,“ říká. Zároveň dodává, že si nemyslí, že by kultura byla z restriktivních opatření úplně venku. „Toto léto je horší než loňské, kdy si všichni mysleli, že už je konec, a v podstatě se slavilo. Teď je léto opatrnější a hodně lidí má strach z podzimu,“ shrnuje své pocity zpěvák.